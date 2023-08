Ehemaliger Special Forces Offizier über die Druckkampagne der US-Armee, um die COVID-Impfung zu „erzwingen“!

An diesem Punkt glaube ich, dass Gott die Gaben, Talente und Leidenschaften, die er mir gegeben hat, benutzen kann, um ihm besser zu dienen“, sagte der ehemalige Hauptmann über seine Entscheidung, die Armee trotz der Rücknahme des Mandats zu verlassen.

Ein ehemaliges Mitglied der US Army Special Forces hat Ende letzten Monats in einem Meinungsartikel seinen Kampf für die Verteidigung seiner körperlichen Autonomie und seines katholischen moralischen Gewissens öffentlich gemacht. Er erklärte, dass er schließlich seine militärische Laufbahn aufgegeben habe, anstatt seine festen Überzeugungen zu verletzen, nachdem Kommandanten wiederholt Druck auf ihn ausgeübt hatten, den experimentellen COVID-19-Impfstoff zu erhalten.

John Frankman, der zuvor als Captain in der 7th Special Forces Group (7SFG) der US-Armee gedient hatte, schrieb in einem Artikel vom 31. Juli, er sei „freiwillig aus der Armee ausgeschieden, weil ich mich weigerte, mich gegen COVID-19 impfen zu lassen“.

Der ehemalige katholische Seminarist, der an der Katholischen Universität von Amerika und am Mount St. Mary’s Seminar studiert hatte, diente in seiner fast achtjährigen Armeekarriere als Infanterieoffizier und später als Mitglied der Special Forces (auch als Green Berets bekannt), bevor er am 1. Juli seinen Dienst quittierte.

Frankman sagte, der „Druck, alle Soldaten zu impfen“, habe im Januar 2021 mit der Einführung des experimentellen Impfstoffs COVID-19 begonnen, der von der US-Arzneimittelbehörde FDA im Rahmen ihrer heftig kritisierten Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) zugelassen worden war.

Militärische Führer auf allen Ebenen machten die Impfung zu einer Frage der „Bereitschaft“ und nutzten jede ihnen zur Verfügung stehende Autorität und Macht, sei es juristischer oder anderer Art, um die Menschen zu zwingen, sich impfen zu lassen“, schreibt Frankman.

Als Teamleiter, so Frankman, habe er seinen Männern gesagt, dass er nicht vorhabe, sich impfen zu lassen, und er sie weder bestrafen noch dazu ermutigen werde, sich impfen zu lassen.

Der ehemalige Hauptmann der Special Forces gab an, dass er und sein Team Anfang 2021 wussten, dass die Impfstoffe unter Verwendung von Zelllinien abgetriebener Babys entwickelt oder getestet worden waren, dass dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bereits schwere Nebenwirkungen (einschließlich Todesfälle) gemeldet worden waren und die Impfstoffe experimentell waren. Außerdem waren sie als junge, körperlich gesunde Männer nur einem sehr geringen Risiko durch das Virus selbst ausgesetzt.

Letztendlich entschieden sich nur zwei Mitglieder von Frankmans 12-köpfigem Team für die Impfung, bevor das militärische Mandat in Kraft trat.

Daraufhin, so Frankman, „wurden mein Team-Sergeant und ich ständig vom Company Sergeant Major schikaniert“, und er fügte hinzu, dass ihm und seinen Männern mit „unerwünschten Missionen“ gedroht wurde, wenn sie wegen ihrer Weigerung, sich impfen zu lassen, von Einsätzen abgezogen würden, da ungeimpfte Soldaten aufgrund der Politik der Führung der Spezialeinheiten von Einsätzen ausgeschlossen waren.

Frankmans Team war später gezwungen, einen Einsatz zu verweigern, anstatt die Impfvorschriften zu befolgen.

Er sagte, er habe seine Bedenken gegen die Impfung seinen Vorgesetzten gegenüber geäußert, aber seine Einwände seien „nicht ernst genommen“ worden.

Der Druck, sich impfen zu lassen, nahm nach dem offiziellen COVID-Mandat noch zu. Während einer zweiwöchigen Übung in Louisiana, so Frankman, teilte die militärische Führung dem Captain und seinem Team plötzlich mit, dass sie 72 Stunden Zeit hätten, die Informationen über die Impfung zu prüfen und sich mit ihren Ärzten zu beraten.

„Ich habe meinem Kommandeur sofort mitgeteilt, dass es nicht fair ist, Soldaten zu zwingen, eine Entscheidung zu treffen, die ihre Karriere und ihr Leben verändert, und zwar unter Zwang und ohne die entsprechenden medizinischen, religiösen und rechtlichen Ressourcen, und dass es den Wert der Ausbildung schmälern würde, wenn wir uns damit befassen müssten“, schrieb Frankman.

Die ursprüngliche 72-Stunden-Frist wurde gestrichen und die „offizielle Beratung“ über die Impfung auf die Zeit nach Abschluss der Übung verschoben.

Als die Beratung schließlich stattfand, argumentierten die Teammitglieder, dass das Mandat „illegal“ sei und gegen bestehende Vorschriften verstoße, die es dem Militär erlaubten, den Nachweis einer natürlichen Immunität für medizinische Ausnahmen von der Impfpflicht zu akzeptieren.

Trotz dieser Einwände wurde die Impfung fortgesetzt.

„Soldaten, die immer noch nicht geimpft waren, mussten sich entweder innerhalb von 72 Stunden nach der Beratung impfen lassen oder sie wurden nach dem UCMJ bestraft“, so Frankman.