Führende US-Rechtsschulen präsentieren unbestreitbare Beweise für Israels Völkermord im Gazastreifen

Am 15. Mai veröffentlichte das University Network for Human Rights (UNHR), eine in den USA ansässige Interessengruppe, die an Hochschulen und Universitäten weltweit Studenten in Menschenrechtsfragen ausbildet, um gegen missbräuchliches staatliches, unternehmerisches oder privates Verhalten vorzugehen, eine 105-seitige Analyse des internationalen Rechts und seiner Anwendung auf Israels militärische Aktionen seit dem 7. Oktober 2023. Auf der Grundlage umfangreicher Beweise und historischer juristischer Präzedenzfälle lassen die Ergebnisse keinen Zweifel daran, dass Israel in Gaza schreckliche Verstöße gegen die Völkermordkonvention von 1948 begangen hat.

Der Bericht, an dem einige der renommiertesten juristischen Fakultäten des Westens mitgewirkt haben, wurde nun den Vereinten Nationen vorgelegt. Die Institution hat sich noch nicht zu dem unwiderlegbaren, bombenartigen Inhalt der UNHR-Untersuchung geäußert. Auch die Mainstream-Medien haben geschwiegen. Angesichts der Komplizenschaft westlicher Journalisten bei der Beschönigung und Rechtfertigung skrupelloser Verbrechen in Gaza ist dies nicht überraschend. Das Schweigen war jedoch so allgegenwärtig, dass der Bericht möglicherweise sogar von engagierten Palästina-Solidaritätsaktivisten unbemerkt geblieben ist.

Dieses Schweigen ist selbst eine Ungerechtigkeit, da das UNHR eine einzigartige, unverzichtbare Quelle für die faktische, rechtliche und moralische Widerlegung der Argumente und Behauptungen der Zionisten und ihrer alten und neuen Verbündeten geschaffen hat. Der Bericht zeigt in erschütternden forensischen Details die Vielfalt der beklagenswerten, mörderischen Methoden auf, mit denen der israelische Staat und seine Mitarbeiter auf allen Ebenen Völkermord in Gaza begehen, von öffentlichen Äußerungen “eklatanter und eindeutiger Entmenschlichung und Grausamkeit” bis hin zu Militäraktionen, die explizit darauf ausgerichtet sind, das Abschlachten der Palästinenser zu maximieren.

Wie in der Völkermordkonvention von 1948 definiert und von internationalen Gerichten ausgelegt, setzt das Verbrechen des Völkermordes voraus, dass ein Täter eine Gruppe in der Absicht, diese Gruppe zu vernichten, tötet, schwer schädigt oder ihr Lebensbedingungen auferlegt, die darauf abzielen, diese Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Thomas Becker, der juristische Direktor des UNHR, erklärt gegenüber MintPress News: “Was jetzt geschieht, ist sowohl beispiellos als auch in vielerlei Hinsicht ein Lehrbuchfall von Völkermord.”

Fünf Tage nach der Veröffentlichung der bahnbrechenden Untersuchung des UNHR gab der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, seine Absicht bekannt, den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen zahlreicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Gräueltaten anzuklagen, die seit dem 7. Oktober 2023 begangen wurden. Auch wenn es ungewiss ist, ob die beiden jemals vor Gericht gestellt werden, sollte der Bericht des Netzwerks Regierungen und Bürger auf der ganzen Welt dazu ermutigen, sich unermüdlich für die Erreichung dieses gerechten Ziels einzusetzen.

‘Vernichten und ausrotten’

1925 soll der deutsche Schriftsteller und Satiriker Kurt Tucholsky gesagt haben: “Der Tod eines einzigen Menschen ist eine Katastrophe; hunderttausend Tote sind eine Statistik”. Dieses Zitat hat sich seither im politischen Bewusstsein der westlichen Welt festgesetzt und wird oft verschiedenen Persönlichkeiten zugeschrieben, allen voran dem sowjetischen Führer Joseph Stalin. Die aus dem Gazastreifen stammenden Opfer- und Todeszahlen sind jedoch alles andere als bloße Statistiken, vor allem wenn sie von grausamen Foto- und Videobeweisen der zahlreichen Verbrechen Tel Avivs begleitet werden.

“Israels Angriff auf die Palästinenser in Gaza ist ein Angriff der Superlative”, so Becker gegenüber MintPress News. “In vier Monaten sind in Gaza mehr Kinder gestorben als in vier Jahren aller Konflikte der Welt zusammen. Die Hungerrate in Gaza ist die schnellste, die die Welt je gesehen hat, und dies ist der tödlichste Konflikt, der jemals für Journalisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen aufgezeichnet wurde”, fuhr er fort.

“In nur einem halben Jahr hat Israel zwei Prozent der Kinder des Gazastreifens getötet und fünf Prozent der Gesamtbevölkerung entweder getötet oder verletzt. Es hat 75 Prozent der Bevölkerung vertrieben und 70 Prozent der Häuser in Gaza zerstört. Außerdem hat Israel alle Universitäten und 80 Prozent der Schulen im Gazastreifen zerstört.”

Der UNHR-Bericht ist ebenso direkt. Darin heißt es: “Israel hat völkermörderische Handlungen begangen, indem es die Palästinenser im Gazastreifen, eine geschützte Gruppe, die einen wesentlichen Teil des palästinensischen Volkes ausmacht, tötete, ihnen schweren Schaden zufügte und ihnen Lebensbedingungen auferlegte, die auf ihre physische Vernichtung abzielten.” Bis zum 1. Mai dieses Jahres waren mehr als fünf Prozent der Gesamtbevölkerung des Gazastreifens massakriert worden. Etwa 14.500 der Toten waren Kinder.

Die Leichen von Palästinensern, die bei israelischen Bombenangriffen auf Gaza getötet wurden, liegen auf der Hauptstraße in Gaza-Stadt, 2. Januar 2024. Mohammed Hajjar | AP

Gleichzeitig hat sich der Angriff auf den Gazastreifen zum tödlichsten Konflikt für Journalisten entwickelt, der je verzeichnet wurde. Die Zahl der getöteten UN-Mitarbeiter hat ein Ausmaß erreicht, das “noch nie in der Geschichte gesehen wurde”. Unglaubliche 1,7 Millionen Zivilisten, mehr als 75 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens, wurden infolge der Offensive zwangsumgesiedelt. Während der gesamten Dauer der Offensive leiden sie unter katastrophalem Hunger und Entbehrungen, da der Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen wie Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten und Treibstoff absichtlich eingeschränkt wird.

Das UNHR dokumentiert ausführlich und überzeugend, wie die Aktionen und “Verhaltensmuster” der israelischen Besatzungstruppen “ausdrücklich die Absicht widerspiegeln, Palästinenser zu zerstören und auszurotten”. Dies untermauert die Feststellung des Netzwerks, dass Israel in Gaza einen Völkermord beabsichtigt, und behauptet, dass diese Verstöße “schwerwiegende Verstöße gegen zwingende Normen des Völkerrechts darstellen, die sofort eingestellt werden müssen”. Aus diesen Verstößen ergeben sich auch Verpflichtungen für alle anderen Staaten.

“Die Verstöße Israels nicht als rechtmäßig anzuerkennen und keine Maßnahmen zu ergreifen, die eine Komplizenschaft bei diesen Verstößen darstellen könnten, und positive Schritte zu unternehmen, um weitere völkermörderische Handlungen Israels gegen das palästinensische Volk in Gaza zu unterbinden, zu verhindern und zu bestrafen.”

Es ist wichtig zu betonen, dass die unzähligen Fakten, die das UNHR zusammengetragen hat, nur bis zum 1. Mai aktuell waren. Noch bevor die Arbeit fertiggestellt und veröffentlicht wurde, “tauchten Berichte über zusätzliche, ungeheuerliche Übergriffe Israels gegen Palästinenser in der südlichen Stadt Rafah und anderswo auf, wo mehr als eine Million Palästinenser Zuflucht suchen.” Auch wenn diese Entwicklungen in dem Bericht nicht berücksichtigt werden, so zeigen sie doch “Israels anhaltende völkermörderische Handlungen und Absichten und unterstreichen die Dringlichkeit, mit der die internationale Gemeinschaft handeln muss.”

‘Alles auslöschen’

In einem der überzeugendsten Abschnitte des UNHR-Berichts wird erörtert, dass die Äußerungen israelischer Beamter über den Gazastreifen “einem Völkermord gleichkommen”. Weder der Internationale Gerichtshof noch die Völkerrechtskommission haben eindeutige Hinweise darauf gegeben, ob “der Aufruf zur Tötung oder Zerstörung von Einzelpersonen oder einer Gruppe ein Beweis für [völkermörderische] Absicht sein kann”. Frühere internationale Strafgerichtshöfe haben jedoch wiederholt festgestellt, dass eine völkermörderische Absicht aus einer “bestimmten Rhetorik” abgeleitet werden kann, insbesondere wenn sie im Zusammenhang mit damit verbundenen und gleichzeitigen Militäraktionen steht.

So stellte der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda bei der Anklage gegen den Bürgermeister der Region, Joseph Kanyabashi, fest, dass seine öffentlichen Äußerungen über die Gefangennahme und Ermordung von Tutsi – darunter die Aufforderung an die Hutu-Bevölkerung, “Büsche zu roden” und “den Feind” zu jagen – ein Beweis dafür waren, dass er “die erforderliche Absicht hatte, die ethnische Gruppe der Tutsi ganz oder teilweise zu vernichten”. Solche schockierenden und sich selbst belastenden Erklärungen verblassen im Vergleich zu den Erklärungen, die prominente israelische Beamte seit Beginn des Völkermords im Gazastreifen abgegeben haben.

Personen auf den höchsten Ebenen des Staates, “einschließlich der Staats-, Regierungs- und Militärchefs sowie untergeordneter Regierungs- und Militärbeamter”, haben “öffentlich und wiederholt die Absicht geäußert, die Palästinenser und die palästinensische Gesellschaft im Gazastreifen zu zerstören, die Palästinenser kollektiv zu bestrafen und sie militärisch und durch die Blockade grundlegender Bedürfnisse leiden zu lassen und die palästinensische Bevölkerung aus dem Gazastreifen zu vertreiben”, so das UNHR.

“Dabei haben sie absichtlich die Grenzen zwischen Zivilisten und Kämpfern verwischt und gleichzeitig das israelische Militär ermutigt, massiven Tod und Zerstörung zu verursachen. Der höchste Beamte der Regierung, Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, hat sich ausdrücklich auf die biblischen Gebote berufen, ein ganzes Volk, einschließlich Männer, Frauen und Kinder, auszulöschen. Andere Beamte haben ihre Freude und ihren Stolz über die Verwüstungen in Gaza zum Ausdruck gebracht und die Hoffnung geäußert, eine weitere Nakba, die gewaltsame Vertreibung von 800.000 Palästinensern aus ihren Häusern zwischen 1947 und 1949, zu bewirken.”

Der Bericht enthält eine “nicht erschöpfende Auswahl dieser Erklärungen”, die lang und kritisch ist. Am Abend des 7. Oktober 2023, dem Tag, an dem die Hamas-Operation “Al-Aqsa-Flut” begann, befahl Netanjahu beispielsweise der 2,2 Millionen zählenden palästinensischen Bevölkerung des Gazastreifens, “jetzt zu verschwinden. Wir werden überall sein, und zwar mit all unserer Macht”. In einer öffentlichen Ansprache drei Wochen später, die auf dem offiziellen YouTube-Konto der israelischen Regierung veröffentlicht wurde, erklärte er:

“Ihr müsst euch daran erinnern, was Amalek euch angetan hat, sagt unsere Heilige Bibel. Und wir erinnern uns.”

Palästinenser nehmen am 7. März 2024 an einem Massenbegräbnis für die Opfer israelischer Gewalt in Rafah, Gazastreifen, teil. Hatem Ali | AP

Am 3. November zitierte das Büro des Premierministers erneut diese Bibelstelle: “Nun geht hin, greift Amalek an und verbannt alles, was ihm gehört. Verschont niemanden, sondern tötet Männer und Frauen, Säuglinge und Kleinkinder, Rinder und Schafe, Kamele und Esel.” Als Verteidigungsminister Yoav Gallant am 9. Oktober eine totale Blockade des Gazastreifens ankündigte, erklärte er:

“Es wird keinen Strom geben, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff, alles ist geschlossen… wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir handeln dementsprechend… Gaza wird nicht wieder zu dem werden, was es vorher war. Wir werden alles beseitigen.”

Darüber hinaus hat der israelische Präsident Isaac Herzog wiederholt die Absicht Tel Avivs betont, alle Palästinenser im Gazastreifen ins Visier zu nehmen, ohne dabei zwischen Kämpfern und Zivilisten zu unterscheiden. So erklärte er beispielsweise: “Es ist eine ganze Nation da draußen, die verantwortlich ist. Es stimmt nicht, dass die Zivilisten nichts wissen und nicht beteiligt sind. Das ist absolut nicht wahr.” Das UNHR argumentiert, dass Israels Absicht, alle Palästinenser in Gaza zu vernichten, “aus der Gesamtheit der Umstände abgeleitet werden kann”.

Wie Becker gegenüber MintPress News erklärt, ist die Rhetorik der israelischen politischen und militärischen Führer ein zentraler Bestandteil dieser Umstände und ergänzt die physischen Aktionen. “Beamte auf allen Ebenen der Regierung haben offen zur Vernichtung einer bestimmten Gruppe von Menschen aufgerufen, gefolgt von einer beispiellosen Militärkampagne, die diese Gruppe dezimiert hat”, sagt er. Diese Äußerungen kommen klaren Drohungen gleich, den Gazastreifen vollständig zu plätten und sein tägliches Leben und seine Kultur auszulöschen. Der UNHR-Bericht erklärt:

“Zusammengenommen zeigen [diese Äußerungen] das Wissen und die Absicht, den Palästinensern im Gazastreifen Tod und Leid zuzufügen [und] belegen Israels diskriminierende Absicht gegenüber den Palästinensern… Äußerungen israelischer Beamter belegen, dass der Angriff auf den Gazastreifen nicht einfach eine Militäroperation ist, die auf Kämpfer abzielt, sondern eine Operation, die darauf abzielt, die Bevölkerung zu vernichten… Der Staat Israel… hat den Akt der direkten und öffentlichen Aufstachelung zum Völkermord begangen und damit gegen Artikel III(c) der Völkermordkonvention verstoßen.”

‘Maßnahmen ergreifen’

Mehrere rechtliche Feststellungen und Präzedenzfälle besagen, dass Länder, die der Völkermordkonvention beigetreten sind, die Pflicht haben, Völkermord zu verhindern, wenn sie “in irgendeiner Weise dazu beitragen können, die Begehung von Völkermord zu verhindern”. Außerdem müssen die Unterzeichnerstaaten “alle vernünftigerweise verfügbaren Mittel einsetzen”, um Völkermord zu verhindern. Diese Pflicht ist “von Staat zu Staat sehr unterschiedlich” und hängt von der Fähigkeit eines Staates ab, “die Handlungen von Personen, die Völkermord begehen könnten oder bereits begangen haben, wirksam zu beeinflussen”.

Die Fähigkeit eines Staates, auf die Begehung eines Völkermordes “Einfluss zu nehmen”, hängt von mehreren Faktoren ab, darunter “die geografische Entfernung des betreffenden Staates vom Ort des Geschehens” und “die Stärke der politischen und sonstigen Beziehungen zwischen den Behörden des Staates und den Hauptakteuren des Geschehens”. Das UNHR stellt fest, dass Länder, die einem Täter “militärische Unterstützung” gewähren, “eine höhere Pflicht haben, einen Völkermord zu verhindern.”

“Die Pflicht, einen Völkermord in Gaza zu verhindern, umfasst eine Reihe von Maßnahmen. Erstens ist es unerlässlich, dass die Staaten alle Mittel des politischen und diplomatischen Drucks ausüben, um die israelischen Militäroperationen in Gaza zu beenden. Staaten, die Waffen oder militärische Ausrüstung nach Israel exportieren oder andere Formen militärischer oder logistischer Hilfe leisten, die zu Israels militärischen Operationen gegen die Palästinenser in Gaza beitragen oder diese ermöglichen, sind verpflichtet, alle Formen der Hilfe und Unterstützung unverzüglich einzustellen.”

Das UNHR stellt fest, dass die Unterlassung der Bereitstellung von Hilfe oder Unterstützung die Verpflichtung eines Staates gemäß Artikel I der Völkermordkonvention verletzen könnte. Länder, die die Völkermordkonvention unterzeichnet haben, müssen auch diejenigen bestrafen, die für Völkermord verantwortlich sind, was bedeutet, dass sie dabei helfen müssen, Einzelpersonen zur Rechenschaft zu ziehen. Sie müssen zusammenarbeiten, um Verdächtige zu ermitteln, strafrechtlich zu verfolgen oder auszuliefern. Darüber hinaus müssen Länder, die dem Römischen Statut beigetreten sind, bei der Verfolgung von Verdächtigen durch den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) helfen.

Ein Pressehelm liegt auf dem Grab von Hamza Dahdouh, einem Journalisten, der bei einem israelischen Luftangriff auf Rafah getötet wurde. Mohammed Talatene | AP

Die Pflicht zur Verhinderung von Völkermord beginnt, sobald ein Staat von der ernsthaften Gefahr eines Völkermordes erfährt oder hätte erfahren müssen. Der Internationale Strafgerichtshof hat diese ernste Gefahr eines Völkermordes im Gazastreifen in einer vorläufigen Entscheidung im Januar in einem von Südafrika gegen Israel angestrengten Verfahren hervorgehoben.

Daher sind alle westlichen Verbündeten Israels, die die Völkermordkonvention unterzeichnet haben und Tel Aviv militärisch und politisch unterstützen, verpflichtet, zur Beendigung der Gewalt in Gaza beizutragen. Seit Januar hat sich in dieser Hinsicht wenig getan, und die öffentliche Unterstützung durch westliche Staats- und Regierungschefs – mit Ausnahme von US-Beamten – war bemerkenswert ruhig. Sie sind sich wahrscheinlich bewusst, dass sie zusammen mit Netanjahu und Gallant vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden könnten.

Es besteht die Hoffnung, dass diese internationale diplomatische Isolierung mit einem Druck auf die israelische Führung einhergeht, die Gewalt zu beenden. Neben den juristischen Anfechtungen sehen sich die israelischen Beamten auch dem starken Widerstand palästinensischer Solidaritätsaktivisten gegenüber. Diese Aktivisten sind so erfolgreich, dass einflussreiche Persönlichkeiten aus dem Bereich der nationalen Sicherheit in den USA besorgt sind, dass eine mögliche Gegenreaktion die westlichen Strategien stören könnte. Diese Aktivisten werden ihre Bemühungen fortsetzen, solange die Gewalt in Gaza anhält. Wie Becker abschließend feststellt: