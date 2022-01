Führenden Mediennetzwerke leiten eine Entspannung der Covid-Erzählung ein. Was könnte das beuten?

Wie bereits in diesem Artikel: Was sie wirklich meinen, wenn sie vom „Leben mit Covid“ reden, aufgezeigt wird, scheint nun weltweit eine Entspannung von den Medien eingeleitet zu werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Maßnahmen und die Überwachung/Kontrolle verschwinden werden.

Jetzt bestätigt auch AP in ihrem aktuellen Artikel, dass wir mit dem Virus leben müssen und dass Covid eine endemische Krankheit werden könnte. Es ist bemerkenswert, dass fast alle Medien und auch „Staatsführer“ wie auf Kommando das gleiche Narrativ gebrauchen. ENDEMISCH UND WIR MÜSSEN MIT DEM VIRUS LEBEN.

AP schreibt nun: Die Omikron-Welle bringt die Medien dazu, ihre Daten zu überdenken, über die sie täglich berichten

Seit zwei Jahren sind die Zahl der Coronavirus-Fälle und die Zahl der Krankenhausaufenthalte weit verbreitete Barometer für den Vormarsch der Pandemie in der Welt.

Doch die Omikron-Fälle bringt die üblichen Statistiken durcheinander und zwingt die Nachrichtenorganisationen, die Art und Weise ihrer Berichterstattung zu überdenken.

„Es ist einfach eine Datenkatastrophe“, sagt Katherine Wu, die für das Magazin The Atlantic über COVID-19 berichtet.

Die Zahl der gezählten Fälle stieg über die Feiertage sprunghaft an, eine erwartete Entwicklung angesichts des Auftauchens einer Variante, die übertragbarer ist als ihre Vorgänger.

Diese Zahlen spiegeln jedoch nur wider, was von den Gesundheitsbehörden gemeldet wird. Sie berücksichtigen nicht die meisten Menschen, die sich zu Hause selbst testen oder sich infizieren, ohne es zu wissen. Auch Feiertage und Wochenenden führen zu Verzögerungen bei den gemeldeten Fällen.

Könnte man all diese Zahlen zusammenzählen – was nicht möglich ist -, wäre die Zahl der Fälle wahrscheinlich wesentlich höher.

Aus diesem Grund hat die Associated Press ihre Redakteure und Reporter kürzlich angewiesen, in Berichten über die Krankheit keine Fallzahlen zu nennen. Das bedeutet zum Beispiel, dass es keine Geschichten mehr geben wird, die sich ausschließlich darauf konzentrieren, dass ein bestimmtes Land oder ein Staat an einem Tag einen Rekord bei der Zahl der Fälle aufstellt, weil diese Behauptung unzuverlässig geworden ist.

In den Medien ist man bei der Verwendung offizieller Fallzahlen vorsichtiger geworden.

Ein Bericht von NBC News vom Montag über die sprunghaft ansteigende Zahl der COVID-Fälle stützte sich auf einen Wochendurchschnitt der Fallzahlen. In einem Bericht vom Dienstag war lediglich von einer „Flutwelle“ von Fällen die Rede.

Während der Berichterstattung über eine Senatsanhörung mit Gesundheitsexperten am Dienstag zeigte CNN die Fallzahlen als Zwei-Wochen-Durchschnitt. MSNBC verwendete eine Reihe von Messwerten, darunter eine Auflistung der fünf Bundesstaaten mit den höchsten gemeldeten Zahlen in den letzten drei Tagen.

Im „Guide to the Pandemic“ auf ihrer Website verwendete die Washington Post einen Sieben-Tage-Durchschnitt der Fälle und verglich diese Zahl mit der vom vergangenen Dienstag, was einen Anstieg von 56 % ergab. Die New York Times verwendete in einem Online-Diagramm eine tägliche Zählung, gab aber auch einen Zwei-Wochen-Trend bei den Fällen und Todesfällen an.

Ein AP-Artikel vom Samstag von Jennifer Sinco Kelleher und Terry Tang mit der Überschrift „Omicron explosion spurs nationwide breakdown of services“ (Omicron-Explosion führt zu landesweitem Zusammenbruch von Dienstleistungen) enthielt eine Fülle von Statistiken aus den gesamten Vereinigten Staaten über die Zahl der Krankenhausaufenthalte oder die Zahl der Arbeitnehmer, die sich krank gemeldet haben. Die Metrik der Fallzahlen wurde nicht verwendet.

„Wir wollten auf jeden Fall, dass die Leute ein wenig tiefer gehen und spezifischer berichten“, sagte Josh Hoffner, der Nachrichtenredakteur, der die AP-Berichterstattung über das Virus mit überwacht.

Viele Nachrichtenorganisationen debattieren darüber, wie sie jetzt, während der Omikron-Fälle, am besten mit Statistiken umgehen sollen, sagte Wu. Aber es gibt keine einfachen Antworten.

„So funktioniert der Journalismus“, sagte Wu. „Wir brauchen die Daten. Wir müssen den Lesern Quittungen zeigen. Aber ich versuche, das vorsichtig zu tun.“

Krankenhausaufenthalte und Sterberaten werden von einigen als zuverlässigeres Bild der aktuellen Auswirkungen von COVID-19′ auf die Gesellschaft angesehen. Doch selbst die Nützlichkeit dieser Zahlen ist in den letzten Tagen infrage gestellt worden. In vielen Fällen handelt es sich um zufällige Krankenhauseinweisungen: Es gibt Menschen, die aus anderen Gründen eingeliefert werden und überrascht sind, dass sie positiv auf COVID getestet wurden, sagte Tanya Lewis, leitende Redakteurin für Gesundheit und Medizin bei Scientific American.

Trotz der Unzulänglichkeiten sollten die Fallzahlen nicht ignoriert werden, so Gary Schwitzer, Dozent an der University of Minnesota School of Public Health und Herausgeber von HealthNewsReview.org, das die Gesundheitsberichterstattung in den Medien verfolgt.

Die Zahlen veranschaulichen Trends und geben Aufschluss darüber, welche Gebiete des Landes besonders stark betroffen sind oder wo die Welle ihren Höhepunkt erreicht hat, sagte er. Sie können auch breitere gesellschaftliche Auswirkungen vorhersagen, z. B. wo Krankenhäuser demnächst überschwemmt werden oder wo es einen Mangel an Arbeitskräften geben wird.

„Das sind Geschichten, die nicht angemessen erzählt werden können, wenn nur Krankenhausaufenthalte und Todesfälle im Vordergrund stehen“, so Schwitzer.

Das ist ein Punkt, der auch in der internen Anleitung von AP betont wird.

„Sie haben einen Wert“, sagte Hoffner. „Wir wollen nicht, dass die Fallzahlen nicht mehr erwähnt werden.

Einige Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens und des Journalismus sind der Meinung, dass der derzeitige Anstieg – so schmerzhaft er auch ist – eine gute Nachricht sein könnte. Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass COVID-19 auf dem Weg ist, eine endemische Krankheit zu werden, mit der die Menschen lernen zu leben, anstatt eine zerstörerische Pandemie zu sein, schreiben David Leonhardt und Ashley Wu in der New York Times.

Aber wenn die letzten zwei Jahre etwas gelehrt haben, dann ist es die Gefahr von Vorhersagen, sagte Lewis.

„Wir sind immer wieder überrascht worden“, sagte sie. „Wir wissen nicht alles über den Verlauf der Pandemie. Wir müssen immer noch bescheiden sein und offen bleiben, wohin sich die Dinge entwickeln werden“.