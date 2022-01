Was sie wirklich meinen, wenn sie vom „Leben mit Covid“ reden

Warum schalten die Medien bei der Covid-Hysterie einen Gang zurück? Liegt es daran, dass die „Pandemie“ wirklich vorbei ist? Oder ist es ein wichtiger Teil des Gaslighting-Prozesses?

In den letzten Tagen, ja sogar Wochen, hat sich die Haltung der Medien gegenüber der Covid-„Pandemie“ deutlich verändert.

Es gab zahlreiche Beispiele dafür, was man als „Dissens“ bezeichnen könnte, wären die Medien nicht so streng kontrolliert. Da sie jedoch streng kontrolliert werden, müssen wir von einer offensichtlichen Änderung der Botschaft sprechen.

Berühmt geworden ist Dr. Steve James, ein Facharzt für Anästhesie, der den britischen Gesundheitsminister Sajid Javid mit der Schwäche der wissenschaftlichen Grundlagen für eine Impfpflicht konfrontierte. Dies wurde übrigens auf „Sky News“ ausgestrahlt:

"The science isn't strong enough".



Watch the moment an unvaccinated hospital consultant challenges Health Secretary Sajid Javid over the government's policy of compulsory COVID jabs for NHS staff.https://t.co/IvbdwQbF0N



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/tDkRYgWgDh — Sky News (@SkyNews) January 7, 2022

Vor ein paar Tagen war Dr. Rochelle Walensky, die Direktorin der CDC, bei „Good Morning America“ zu Gast, um über die „Omicron“-Welle zu sprechen, und wies schließlich darauf hin, dass die meisten „Omicron-Todesfälle“ mehrere Komorbiditäten aufweisen.

In einem anderen Interview mit „Fox News“ sagte Dr. Walenksy, dass die CDC Daten darüber veröffentlichen werde, wie viele Menschen an Covid gestorben sind und wie viele mit Covid gestorben sind.

Dies wirft eine Reihe von wichtigen Fragen auf.

Warum lässt sich die Direktorin der CDC (scheinbar) auf diese Argumente der Covid-Skeptiker ein, nachdem sie zwei Jahre lang so getan hat, als gäbe es sie nicht? Warum sendet „Sky News“ den Videoclip eines Arztes, der den Gesundheitsminister herausfordert, und twittert ihn anschließend? Warum bringt der „Guardian“ Schlagzeilen wie „End mass jabs and live with Covid, says ex-head of vaccine taskforce“ [Beendet die Massenimpfungen und lebt mit Covid, sagt der ehemalige Leiter der Impfstoff-Taskforce, Anm. d. Übersetzers] und zitiert medizinisches Personal, das sagt, dass wir „Covid wie die Grippe behandeln müssen„? Warum werden neue Studien beworben, in denen behauptet wird, dass T-Zellen von gewöhnlichen Erkältungen „Sie vor Covid schützen können„?

Die Botschaft und die Entschleunigung des Narrativs ist nicht zu übersehen. Es gibt einen neuen Faden, der in die Geschichte eingeflochten wird: „Leben mit Covid“.

Seit über einem Monat ist dies ein beliebtes Schlagwort in der westlichen Presse.

Am 1. Dezember titelte „Forbes“:

Warum endemisches Covid-19 ein Grund zum Feiern sein wird

In dem Artikel wird unter anderem behauptet, „endemisches Covid-19 [sei] nicht schlimmer als die saisonale Grippe“. Diese Behauptung wurde in verschiedenen Medien bis zum Überdruss wiederholt.

Wir haben bereits den „Guardian“-Artikel vom 8. Januar erwähnt, aber es gibt auch einen früheren Artikel vom 5. Dezember mit dem Titel „Von der Pandemie zur Endemie: So könnten wir zur Normalität zurückkehren“.

„CNBC“ brachte innerhalb von zwei Wochen drei fast identische Artikel zu diesem Thema:

Am Neujahrstag erschien auf „Vox“ ein Artikel mit dem Titel:

Trotz Omicron wird Covid-19 endemisch werden. Und so geht’s.

Bloomberg berichtet, dass Omicron „das Ende der akuten Phase der Pandemie“ signalisiere.

Erst gestern titelte die „New York Post“: „COVID wird noch in diesem Jahr endemisch werden, sagt der ehemalige Leiter der Biden-Task-Force voraus“, und „USA Today“ fragte: „Die Pandemie verändert sich. Wird Omicron eine ’neue Normalität‘ für COVID-19 bringen?“

Und „Channel 4“ meinte heute, dass „Covid im Jahr 2022“ bedeutet, „mit dem Virus leben zu lernen“.

Die Botschaft ist auch nicht nur medienbasiert. Berichten zufolge wird „Leben mit Covid“ die Strategie der britischen Regierung für das Jahr 2022 sein, und eine offizielle Veröffentlichung zu diesem Thema wird „in den nächsten Wochen“ erwartet.

Der Begriff „Leben mit dem Virus“ wird also neben den Begriffen „Abflachung der Kurve“ und „die neue Normalität“ in den Covid-Wortschatz aufgenommen werden. Aber was bedeutet das eigentlich?

Was ist wirklich gemeint, wenn es heißt „mit Covid leben“?

Zunächst einmal sollten wir nicht den Fehler machen, einer Regierung, den Medien oder einem „Experten“ zu vertrauen, nur weil sie anfangen, 20% der Wahrheit zu sagen.

Sie sind Lügner, sie haben eine Agenda, das ist immer so – man sollte sich dessen immer bewusst sein, auch wenn – oder gerade wenn – sie einem plötzlich sagen, was man hören will.

Sie haben das Licht nicht gesehen, sie korrigieren ihre Fehler nicht, sie werden nicht endlich vernünftig, und sie wechseln nicht die Seiten.

Es gibt keine Damaskus-Bekehrungen. Es gibt keine Welle von schlechtem Gewissen, die durch die Elite schwappt.

Sie haben eine Agenda. Sie haben immer eine Agenda.

Sie sollten auch alle Vorstellungen von einer „Rückkehr zur Normalität“ aus Ihrem Kopf verbannen. Das wird nicht geschehen.

Woher wissen wir das? Weil sie es gesagt haben.

Die Hälfte der Artikel, die sich mit dem Thema „Leben mit Covid“ befassen, gehen im Detail darauf ein, dass sich die Dinge nicht wirklich ändern werden. Nehmen Sie diesen, der gestern im „Guardian“ erschien:

„Leben mit Covid“ muss nicht bedeuten, dass man alle Schutzmaßnahmen über Bord wirft

Darin wird dargelegt, dass Covid bald endemisch werden könnte, dass die Massentests bei asymptomatischen Menschen kontraproduktiv sein könnten und möglicherweise eingestellt werden sollten – aber das bedeutet keine Kehrtwende bei Masken oder Impfstoffen gemacht und öffnet einer neuen „Variante“ Tür und Tor, um in Zukunft weitere Lockdowns zu veranlassen:

„Leben mit Covid“ muss nicht bedeuten, jede Schutzmaßnahme rückgängig zu machen. Wenn bessere Belüftung und Gesichtsmasken die Auswirkungen von Atemwegserkrankungen im Winter verringern, ist das positiv, auch wenn der NHS nicht mehr unmittelbar von einer Überlastung bedroht ist. Wir müssen auch weiterhin die Bedrohung durch neue Varianten im Auge behalten, die immer noch große Rückschläge verursachen könnten. Es gibt keine Garantie dafür, dass in Zukunft nicht eine andere Variante auftaucht, die infektiöser und virulenter ist als Omicron. Die Wissenschaftler sagen, dass die Unterstützung der weltweiten Impfanstrengungen entscheidend sein wird, um den Weg zur Normalität zu sichern.

Masken, Arbeit von zu Hause aus und soziale Distanzierung in belebten Umgebungen könnten laut einem der oben genannten „CNBC“-Artikel „greifbar bleiben“. Und „Covid-Booster könnten wie jährliche Grippeimpfungen werden“.

In der Zwischenzeit warnen „Experten“, dass wir uns auf „Schübe“ alle drei oder vier Monate einstellen sollten, selbst wenn Covid endemisch ist.

Es scheint, dass „mit dem Virus leben“ bedeutet, den Status quo beizubehalten, ein paar Einschränkungen zu lockern, aber den Weg für neue Wellen von Angstpornos freizuhalten, falls sich die Notwendigkeit ergibt.

Aber warum? Warum tun sie das jetzt?

Es könnte sein, dass es Spaltungen und Fraktionen gibt, Brüche in den Korridoren der Macht. Vielleicht wollen einige Mitglieder des großen Clubs die Pandemie dort stoppen, wo sie gerade ist, weil sie befürchten, dass jeder weitere Fortschritt auf dem Weg zum „Großen Reset“ ihre eigene Position oder ihren eigenen Reichtum gefährden könnte.

Vielleicht.

Was ich für wahrscheinlicher halte, ist, dass sie spüren, dass sie sich bereits zu weit aus dem Fenster gelehnt haben und dass eine weitere Ausdehnung ihre gesamte Geschichte in Stücke reißen könnte.

Um eine treffende Metapher zu verwenden, stellen Sie sich die „Great Reset“-Agenda wie eine Invasionsarmee vor, die durch eine Stadt nach der anderen marschiert, eine Schlacht nach der anderen gewinnt und dabei alles niederbrennt.

Irgendwann kommt der Punkt, an dem man aufhören muss. Ihre Nachschublinien sind angespannt, Ihre Männer sind müde und zahlenmäßig geschwächt, und die besetzten Bürger leisten immer mehr Widerstand. Wenn Sie jetzt weitermachen, könnte Ihr gesamter Feldzug scheitern.

In einer solchen Situation ziehen Sie sich in eine vertretbare Position zurück und befestigen sie. Sie geben das Land, das Sie erobert haben, nicht zurück, zumindest nicht viel davon, aber Sie hören auf, weiter vorzudringen.

Die Menschen, in deren Land Sie eingedrungen sind, werden froh sein, dass der Krieg vorbei ist, sie werden des Kämpfens müde sein, sie werden erleichtert sein über die Atempause, bevor sie merken, wie viel von ihrem Land Sie ihnen weggenommen haben. Vielleicht sagen sie sogar: „Sollen sie es doch behalten, solange sie uns nicht mehr angreifen“.

So funktioniert Eroberung, seit den Tagen des alten Rom und darüber hinaus. Ein Zyklus von Angriffen, gefolgt von Befestigungen.

Wenn wir von „pandemisch“ zu „endemisch“ übergehen, werden wir unsere Rechte nicht zurückbekommen, die Impfpässe, die Überwachung und die Kultur der Paranoia und Angst werden bleiben, aber die Menschen werden so erleichtert sein, dass die Angst- und Propagandakampagne pausiert, dass sie aufhören, sich zu wehren.

Sie werden sich nicht wehren, und die „neue Normalität“ wird buchstäblich genau das werden: normal.

Wahrscheinlich werden sie sogar grünes Licht für alles geben, was Bill Gates tun will, um sicherzustellen, dass „Covid die letzte Pandemie ist“.

Und dann, eines Tages, wenn die Menschen wieder nett und fügsam sind, wird eine neue Variante zurückkommen, oder wir werden eine „Klimasperre“ brauchen, und der Drang nach Kontrolle über jeden Aspekt unseres Lebens wird wieder ernsthaft beginnen.

Das Beste, was wir tun können, ist, nicht in diese Falle zu tappen.

Die Presse, die Politiker und Big Pharma haben nicht alle die Wahrheit erkannt, sie nutzen nur einige kleine Teile der Wahrheit, die sie seit zwei Jahren ignoriert haben, um ihre Position zu stärken.

Aber das macht es nicht zu einer schlechten Sache.

Allein die Tatsache, dass sie das Gefühl haben, dies tun zu müssen, zeigt, dass sich Widerstand formiert und dass sie versuchen, uns einzulullen, damit wir uns entspannen.

Jetzt wäre der schlechteste Zeitpunkt, um den Kampf einzustellen.