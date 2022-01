US-Staat stellt Bildungsministerin, die eine von Bill Gates finanzierte Gruppe für Schülerdaten leitete

Neue republikanische Regierung in Virginia stellt Bildungsministerin ein, die eine von Bill Gates finanzierte Gruppe für Schülerdaten leitete

Aimee Rogstad Guidera ist die Gründerin der Data Quality Campaign, einer Lobbygruppe mit einer gemischten Bilanz beim Datenschutz für Schüler.

Während sich der Republikaner Glenn Youngkin darauf vorbereitet, am 15. Januar sein Amt als nächster Gouverneur von Virginia anzutreten, äußern einige die Befürchtung, dass seine Wahl des Bildungsministers ein schwächeres Engagement für die Anliegen konservativer Eltern signalisieren könnte als die Stimmung, die ihn zum Sieg getragen hat.

Youngkin, der ehemalige CEO der Private-Equity-Firma Carlyle Group, besiegte Anfang November den Demokraten Terry McAuliffe und profitierte dabei von einer Welle der Unzufriedenheit mit den COVID-Beschränkungen und dem Linksradikalismus in den öffentlichen Schulen, die auch zu einer Übernahme des Abgeordnetenhauses durch die GOP führte.

Im Dezember gab Youngkin die Wahl von Aimee Rogstad Guidera zur Bildungsministerin von Virginia bekannt und bezeichnete sie als „entscheidende Partnerin bei der Wiederherstellung der Erwartungen an Spitzenleistungen, bei der Überwachung eines Bildungsbudgets in Rekordhöhe, um in Lehrer, Einrichtungen und Sonderschulen zu investieren, bei der Einführung von Innovationslabors und Charter-Schulen und bei der Befürwortung eines Lehrplans, der die Kinder Virginias auf eine dynamische Zukunft vorbereitet und die Politik aus dem Klassenzimmer entfernt“.

Der Daily Caller berichtet, dass Guidera 2005 die Data Quality Campaign (DQC) gründete, eine Organisation, die sich für eine bessere anonymisierte Erfassung von Schülerdaten zur Verwendung bei der Gestaltung der Bildungspolitik einsetzt, und deren CEO er bis 2018 war. Zwischen 2008 und 2018 erhielt die DQC mehr als 25,8 Millionen Dollar von der linksextremen Bill & Melinda Gates Foundation.

The Caller stellt fest, dass sich die Arbeit der Gruppe von 2014 bis 2016 auf den Schutz der Privatsphäre von Schülern konzentrierte, insbesondere darauf, Eltern die Möglichkeit zu geben, ihre Kinder von der Datenerfassung durch Dritte auszuschließen. Im Jahr 2017 unterstützte DQC unter Guideras Führung jedoch auch „zwei Änderungsanträge in Connecticut, die einen öffentlichen Schulbezirk an der Umsetzung eines Gesetzes gehindert hätten“, das „eine Reihe von Anforderungen zur Gewährleistung der Privatsphäre der Schüler hinzufügt.“

Seit 2018 hat DQC auch damit begonnen, Lobbyarbeit für sogenannte „gerechte Bildungsergebnisse“ zu betreiben („Gerechtigkeit“ ist ein gängiges Schlagwort für eine Reihe von linken „sozialen Gerechtigkeits“-Politiken), einschließlich der Berücksichtigung von Rasse und Geschlecht bei Einstellungsentscheidungen, obwohl diese Arbeit erst nach Guideras Ausscheiden aus der Gruppe begann.

Youngkin-Sprecher Devin O’Malley versicherte dem Caller, dass Guidera „an den Schutz der Privatsphäre von Schülern und die Nutzung von Daten glaubt, um Eltern zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und die Rechenschaftspflicht im Bildungssystem voranzutreiben.“ Doch ihre Auswahl ist nicht der erste Schritt des designierten Gouverneurs, der konservative Kreise auf den Plan ruft.

Im November enttäuschte Youngkin seine Anhänger mit der Ankündigung, er werde nicht versuchen, die Gemeinden daran zu hindern, den Einwohnern des Bundesstaates COVID-19-Impfstoffe oder Masken vorzuschreiben. Konservative waren auch misstrauisch, als er Joshua Marin-Mora, der in den sozialen Medien für LGBT-Anliegen und -Themen geworben hat, einschließlich des Congressional LGBTQ+ Equality Caucus, als Top-Assistent einstellte.