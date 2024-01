Führender Kardiologe sagt aus: Wegen Impfungen steigen die Fälle durch Herzversagen

Einer der weltweit führenden Kardiologen hat vor Gesetzgebern auf dem Capitol Hill eine brisante Zeugenaussage gemacht, in der er die verheerenden Nebenwirkungen der Covid mRNA-Spritzen aufdeckte.

Der Kardiologe Dr. Peter McCullough war einer von mehreren führenden Experten, darunter Dr. Ryan Cole und Dr. Kirk Milhoan, die am Freitag bei einer Anhörung im Kongress aussagten.

Die Anhörung wurde von der republikanischen Kongressabgeordneten Marjorie Taylor Greene (R-GA) einberufen, um die Risiken für die öffentliche Gesundheit durch die Injektionen zu untersuchen.

McCullough legte in seinem Eingangsstatement ein beeindruckendes Zeugnis ab und berichtete von zahlreichen Komplikationen, die er bei geimpften Patienten beobachtet hatte.

„Gestern habe ich Patienten gesehen, die nach der Impfung zwei Meter lange Blutgerinnsel in den Beinen hatten“, sagte McCullough.

Er sagte, die Injektion von Menschen mit dem genetischen Code für das tödliche Spike-Protein sei „der gefährlichste Vorschlag, den unsere Regierungsbehörden unserem Land je gemacht haben“.

Der führende Experte warnte davor, dass das Spike-Protein der öffentlichen Gesundheit großen Schaden zufügen würde.

Dr. McCullough sagte:

„Das Spike-Protein, das jetzt in 3400 von Experten begutachteten Publikationen auftaucht und weiter wächst, verursacht nachweislich Herzschäden und Herzmuskelentzündungen…“

„Das Spike-Protein kommt in Blutgerinnseln vor, und zwar in den größten Blutgerinnseln, die wir in der klinischen Medizin je gesehen haben“.

McCullough beschrieb auch eine beunruhigende Beobachtung, die er bei Patienten in seiner klinischen Praxis macht.

Er erwähnte, dass er vor COVID-19 in seiner gesamten Laufbahn nur zwei Fälle von Myokarditis gesehen habe.

Er erklärte jedoch, dass die Fälle von Herzmuskelentzündungen bei geimpften Personen sprunghaft ansteigen.

Myokarditis ist laut Mayo Clinic eine Entzündung des Herzmuskels (Myokard).

Die Entzündung kann die Fähigkeit des Herzens, Blut zu pumpen, beeinträchtigen.

Sie verursacht die Bildung von Blutgerinnseln im Herzen, die zu einem Schlaganfall oder Herzinfarkt führen können.

Dieses lebensbedrohliche Problem ist eine bekannte Nebenwirkung der Covid mRNA-Injektionen.

„Ich sehe jetzt täglich Herzmuskelentzündungen“, sagte McCullough.

Die zunehmenden Fälle von Herzschäden, Blutgerinnseln und Schlaganfällen, die er beobachte, seien eine direkte Folge der Injektionen.

„Die Covid-19-Impfstoffe sollten vom Markt genommen werden“, sagte McCullough.

„Sie sind für den Menschen nicht sicher.“

McCullough fuhr fort, indem er die neuesten Daten über die durch die Covid mRNA Injektionen verursachten Schäden vorstellte.

„Das Spike-Protein, das jetzt in 3.400 von Experten begutachteten Publikationen auftaucht und weiter wächst, verursacht nachweislich Herzschäden und Myokarditis“, sagte er.

„Unsere Aufsichtsbehörden sind sich einig, alle Aufsichtsbehörden weltweit sind sich einig“.

„In Großbritannien und Australien gibt es sogar Richtlinien für die Diagnose und Behandlung von Herzmuskelentzündungen durch Impfungen“.

„Das zeigt, wie weitverbreitet diese Krankheit ist“, sagt er.

„Sie beschleunigt atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen, führt zu enormen Blutdruck- und Herzfrequenzschwankungen und wird als posteriores posturales Tachykardiesyndrom (POTS) bezeichnet“.

„Verursacht neurologische Schäden, Schlaganfall, ischämische und hämorrhagische Lähmungssyndrome, einschließlich Guillain-Barre-Syndrom, Small-Fiber-Neuropathie, Tinnitus“.

„Es verursacht Blutgerinnsel“, fährt McCullough fort.

„Das Spike-Protein kommt in Blutgerinnseln vor, und zwar in den größten Blutgerinnseln, die wir in der klinischen Medizin je gesehen haben“.

„Typischerweise ist ein Blutgerinnsel, das jemand nach einer Hüftoperation oder in einem Flugzeug bekommt, etwa einen Zentimeter groß“.

„In meiner Praxis ist das keine Seltenheit: Gestern habe ich Patienten gesehen, die nach einer Impfung Blutgerinnsel von 15 cm, 17 cm oder 2 Fuß (0,61 m) in ihren Beinen hatten“.

