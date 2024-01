EU-Kommissar: Wir müssen jedes Jahr eine Million ZUSÄTZLICHE Migranten aufnehmen, sonst sterben wir alle

EU-Kommissarin Ylva Johansson hat am Montag bei einem Besuch in Griechenland eine sehr mutige Aussage gemacht: „Ohne Migration werden wir verhungern“.

Sie wolle jedes Jahr eine Million zusätzliche Migranten in die EU holen, sagte sie auf einer Konferenz zum Thema Migration.

Die Zahl der „legalen“ Migranten müsse jährlich um eine Million steigen, und es sei eine echte Herausforderung, dies in geordneter Weise zu erreichen, so Johansson. Schon jetzt kommen jedes Jahr rund 3,5 Millionen Migranten in die EU.

