Masern: Die erste Panik des Jahres 2024? Legen Zwillingsmasernausbrüche auf beiden Seiten des Atlantiks den Grundstein für eine neue Impfwelle?

Masernausbrüche haben diese Woche sowohl in den USA als auch im Vereinigten Königreich für Schlagzeilen gesorgt.

Großbritannien befindet sich angeblich inmitten eines schweren Masernausbruchs mit Schwerpunkt in Birmingham. Das berichtet die BBC:

Das Kinderkrankenhaus von Birmingham wurde mit der höchsten Zahl von Masernfällen seit Jahrzehnten überflutet.

In den West Midlands sollen insgesamt 167 Masernfälle aufgetreten sein, wobei die BBC behauptet, dass „die niedrige Impfrate für den Anstieg verantwortlich gemacht wird“. (Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie damit meinen, dass der Anstieg auf die niedrige Impfrate zurückzuführen ist, aber man sollte sich nie auf die BBC verlassen).

167 Fälle scheinen nicht viel zu sein, aber sie übertreffen den „Ausbruch“ in Philadelphia, wo laut NBC 8 GANZE MENSCHEN positiv auf Masern getestet wurden:

Bei einem Ausbruch, der im vergangenen Monat im Großraum Philadelphia begann, wurden mindestens acht Personen mit Masern diagnostiziert. Die letzten zwei Fälle wurden am Montag bestätigt.

Wie die BBC ist auch NBC schnell mit Schuldzuweisungen bei der Hand:

Keiner der Menschen in Philadelphia, bei denen die Krankheit diagnostiziert wurde, war gegen Masern-Mumps-Röteln (MMR) geimpft.

Die Berichte von NB und BBC wurden innerhalb weniger Stunden veröffentlicht und bezogen sich auf zwei verschiedene „Ausbrüche“ in zwei verschiedenen Ländern, aber beide enthielten exakt die gleiche Botschaft.

Zur Verdeutlichung hier eine Schlagzeile von Sky News:

Anstieg der Masernfälle in England und Wales durch Zögern bei der MMR-Impfung verursacht

…und eine weitere aus der Daily Mail:

Masernausbruch in Philadelphia hat sich möglicherweise nach Delaware ausgebreitet, da Impfverweigerung den Ausbruch begünstigt hat

…und einer von Forbes:

Masernausbruch in Philadelphia deutet auf wachsendes Problem der Impfmüdigkeit hin

…und aus dem Evening Standard:

Londons Impfraten sind schrecklich und Masern auf dem Vormarsch – Zeit zu handeln.

Es ist nicht schwer zu erkennen, wohin das führt, oder?

Aber die Schuldfrage geht nicht nur in eine Richtung. Ein gesunder Teil der Bevölkerung schießt auf die illegalen Einwanderer, die die Masern ins Land gebracht haben.

Die Berichte von BBC und NBC gießen behutsam Öl ins Feuer.

Sie tun alles, um die Menschen davon abzuhalten, die wichtigen Fragen zu stellen: „Warum sollten wir uns vor einer weitgehend harmlosen Krankheit fürchten?“, „Was ist das für eine Propaganda?“ oder sogar „Gibt es überhaupt einen Masernausbruch?“.

Die britische Gesundheitsbehörde (UKHSA) verschickte bereits im Oktober Briefe, in denen sie vor einem „Wiederaufleben“ der Masern warnte. Darin wurde mit bis zu 160.000 Fällen allein in London gerechnet.

Das wären fünfmal so viele wie im vergangenen Jahr in ganz Europa. Im Vergleich zum Vorjahr war die Zahl bereits um das 30-fache gestiegen.

Schlagzeilen für winzige „Ausbrüche“? Massiv übertriebene Prognosen? Die WHO ruft zu „dringendem Handeln“ auf?

Alles deutet darauf hin, dass die Geschichte von der „Masernepidemie“ noch eine Weile in den Schlagzeilen bleiben wird.

Wohin also führt die Geschichte? Was ist der Sinn der Geschichte?

Nun, es gibt immer noch die Impfpflicht. Sie ist zwar bisher nicht offiziell eingeführt, aber in den sozialen Medien wird darüber diskutiert. Es wäre naiv zu glauben, dass es sich dabei um ein organisches Phänomen handelt.

Die Idee einer Impfpflicht gegen Masern ist nicht neu, sie wurde nur 2019 in Großbritannien kurz diskutiert, als „Experten“ dazu aufriefen, aber nie umgesetzt.

In Deutschland wurde 2020 ein neues Gesetz verabschiedet, wonach alle Kinder vor der Einschulung vollständig gegen Masern geimpft sein müssen.

Seitdem hat Covid natürlich die Impfdebatte verändert und Worte wie „Pflicht“ und „Mandat“ sind normal geworden.

Es könnte also passieren. Aber es gibt noch etwas anderes.

Im Oktober 2023 veröffentlichte die Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) eine neue Arbeit eines Teams der medizinischen Fakultät der Ohio State University mit dem Titel:

Next generation intranasal trivalent MMS vaccine provides durable and broad protection against SARS CoV-2 variants. (Intranasaler trivalenter MMS-Impfstoff der nächsten Generation bietet dauerhaften und breiten Schutz gegen SARS CoV-2 Varianten.)

Die Arbeit befasst sich mit einem neuen trivalenten Impfstoff, der Impfstoffe gegen Masern, Mumps UND Covid-Varianten in einem einzigen Nasenspray kombiniert.

Kommt bald ein neuer kombinierter Impfstoff gegen Covid und Masern auf den Markt? Vielleicht als Notlösung?

Das sollte man im Auge behalten.