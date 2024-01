14 Dinge, die jeder über die große amerikanische Sonnenfinsternis von 2024 wissen muss

Von Michael Snyder

Es sind nur noch etwas mehr als drei Monate bis zu dem, was nach Meinung vieler die dramatischste totale Sonnenfinsternis in der Geschichte der USA sein wird. Sie wird „die große amerikanische Sonnenfinsternis 2024“ genannt, und Millionen von Amerikanern werden sich freinehmen, um zu verreisen, damit sie sie persönlich sehen können. Von jetzt bis April werden die Hauptnachrichten mit Berichten über diese Sonnenfinsternis gefüllt sein, so dass es für jeden schwer sein wird, das Geschehen zu ignorieren. In diesem Artikel erzähle ich 14 Dinge, die jeder über die Große Amerikanische Sonnenfinsternis 2024 wissen muss…

#1 Es handelt sich um eine totale Sonnenfinsternis, die am 8. April 2024 stattfinden wird.

#2 Der Pfad der Finsternis wird durch Teile der Staaten Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Michigan, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire und Maine verlaufen.

#3 Der Pfad der Sonnenfinsternis wird auch durch Teile von Mexiko und Kanada führen.

#4 Es wird prognostiziert, dass diese Sonnenfinsternis das meistgesehene astronomische Ereignis in der Geschichte unseres Landes sein wird.

#5 Nach Angaben der Washington Post werden mehr als 30 Millionen Amerikaner einfach aus ihrem Haus gehen und die Sonnenfinsternis erleben können.

„Dies wird die bevölkerungsreichste Sonnenfinsternis in den USA sein, mit 31,5 Millionen Menschen, die einfach aus ihrem Haus gehen und dieses Ereignis erleben können„, sagte Kelly Korreck, NASA-Programmmanager für die totale Sonnenfinsternis 2024, in einer Pressekonferenz auf der Konferenz der American Geophysical Union.

#6 Man sagt uns, dass diese Sonnenfinsternis „das größte Massenreiseereignis“ des Jahres 2024 sein könnte…

Laut der Website der Great American Eclipse könnte das Ereignis auch das größte Massenreiseereignis in den Vereinigten Staaten sein. Mehrere Großstädte in unmittelbarer Nähe des Totalitätspfads sind St. Louis, Cincinnati, Detroit, Toronto und Quebec. Boston, New York, Philadelphia, Baltimore und Washington, D.C., liegen ebenfalls innerhalb eines Radius von 200 Meilen um den direkten Pfad.

#7 Diejenigen, die sich im direkten Pfad der Sonnenfinsternis befinden, werden feststellen, dass die Lufttemperatur plötzlich um etwa 10 Grad kühler wird, sobald der Mond die Sonne vollständig verdeckt.

#8 Der Pfad der Großen Amerikanischen Sonnenfinsternis von 2024 wird die Vereinigten Staaten am ersten Tag des Jahres nach dem hebräischen Kalender durchqueren.

#9 Wenn man den Pfad der Großen Amerikanischen Sonnenfinsternis von 2024, den Pfad der „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis vom 14. Oktober 2023 und den Pfad der Großen Amerikanischen Sonnenfinsternis von 2017 auf eine Karte legt, bilden sie zusammen ein riesiges paläohebräisches „Aleph“ über Amerika…

#10 Wenn man den Pfad der Großen Amerikanischen Sonnenfinsternis von 2024 und den Pfad der Großen Amerikanischen Sonnenfinsternis von 2017 auf eine Karte legt, bilden sie zusammen ein riesiges paläohebräisches „Tav“ über Amerika…

#11 Das Herz des paläohebräischen „Tav“ bildet ein riesiges „X“, das direkt auf die New-Madrid-Verwerfungszone fällt.

#12 Einer meiner Leser wies mich darauf hin, dass wir ein riesiges „X“ wie dieses schon einmal gesehen haben. Der Pfad einer Sonnenfinsternis, die am 16. Juni 1806 stattfand, bildete zusammen mit dem Pfad einer Sonnenfinsternis, die am 17. September 1811 stattfand, ebenfalls ein riesiges „X“ über der New-Madrid-Verwerfungszone.

#13 Drei Monate nach der Sonnenfinsternis, die am 17. September 1811 stattfand, ereignete sich auf der New-Madrid-Verwerfung eine Reihe von absolut gewaltigen Erdbeben…

Die New-Madrid-Erdbeben waren die stärksten Erdbeben in der amerikanischen Geschichte. Sie ereigneten sich im zentralen Mississippi-Tal, wurden aber bis nach New York City, Boston, Montreal und Washington D.C. gespürt. Präsident James Madison und seine Frau Dolly spürten sie im Weißen Haus. In Boston läuteten die Kirchenglocken. Vom 16. Dezember 1811 bis März 1812 gab es über 2.000 Erdbeben im Mittleren Westen und zwischen 6.000 und 10.000 Erdbeben im Bootheel von Missouri, wo sich New Madrid nahe der Einmündung des Ohio in den Mississippi befindet. In der bekannten Weltgeschichte hat kein anderes Erdbeben so lange gedauert und so viele Schäden verursacht wie die New-Madrid-Erdbeben. Drei der Erdbeben stehen auf der Liste der stärksten Erdbeben Amerikas: das erste am 16. Dezember 1811 mit einer Stärke von 8,1 auf der Richterskala, das zweite am 23. Januar 1812 mit einer Stärke von 7,8 und das dritte am 7. Februar 1812 sogar mit einer Stärke von 8,8.

#14 Die nächste totale Sonnenfinsternis, die von den Vereinigten Staaten aus sichtbar sein wird, findet erst 2044 statt, und der Pfad dieser totalen Sonnenfinsternis wird nur drei Staaten berühren.

Ich glaube, dass die Große Amerikanische Sonnenfinsternis von 2024 eine wirklich große Sache ist, und deshalb habe ich sie auf den Umschlag meines neuen Buches gesetzt.

Andere mögen anderer Meinung sein, und das ist in Ordnung.

Ich kenne niemanden, der zu 100 Prozent mit mir übereinstimmt.

Worüber sich aber alle einig sein sollten, ist, dass 2024 ein ziemlich verrücktes Jahr sein wird.

Bisher haben wir in diesem Jahr bereits ein historisches Erdbeben in Japan, eine erhebliche Eskalation des Konflikts in der Ukraine und ein Attentat erlebt, das den Krieg im Nahen Osten auf eine völlig neue Stufe heben könnte.

Jeder Tag wird neue Überraschungen mit sich bringen, und ich erwarte, dass die Dinge richtig wild werden, wenn wir uns der Wahl im November nähern.

Also schnallen Sie sich an und halten Sie sich fest, denn das Chaos ist da und es wird nicht so schnell verschwinden.