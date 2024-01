Korruption, Chaos und Konflikt – 2024 entlädt sich die Vierte Wende

Jim Quinn

„Die Amerikaner sind heute zunehmend polarisiert, so als ob sie zwei verschiedene Nationen wären.“ – Strauss & Howe – The Fourth Turning

„Das sind die Zeiten, in denen der Geist der Menschen auf die Probe gestellt wird. Der Sommersoldat und der Schönwetterpatriot werden in dieser Krise bei ihrem Dienst am Land scheitern. Aber wer nun standhaft ist, verdient die Liebe und den Dank der Männer und Frauen. Die Tyrannei ist, so wie die Hölle, nicht leicht zu überwinden. Dennoch tragen wir den Trost in uns, dass, je härter der Konflikt ist, der Triumph um so glorreicher sein wird.“ – Thomas Paine – The American Crisis

Thomas Paine schrieb diese Worte vor 247 Jahren, im historischsten Jahr unserer Geschichte – 1776. Das war während der ersten amerikanischen Vierten Wende. Es ist kein Zufall, dass wir jetzt mitten in unserer vierten Krisenperiode in der Geschichte der USA stecken, denn sie kommt pünktlich etwa alle 80 Jahre, die Länge eines menschlichen Lebens. Paines amerikanische Krise begann 1773, ausgelöst durch die Boston Tea Party und die britische Reaktion auf diese revolutionäre Tat des Widerstands. Unsere gegenwärtige Krise wurde durch das finanzielle Desaster 2008 ausgelöst, das die Federal Reserve/Wall Street/Regierung geschaffen haben, gefolgt von unerhört verzweifelten, totalitären, verfassungswidrigen und extremen Taten, die die herrschende Klasse an der Macht halten sollten, während die Massen in einem Techno-Gulag des Überwachungsstaates verarmt und versklavt werden.

Die Polarisierung und die Risse sind zu tief geworden um sie zu reparieren. Das Land, und die westliche Welt allgemein, steuert auf einen finsteren Abgrund aus Bürgerkonflikten, finanziellem Kollaps, globalem Krieg, gesellschaftlichem Chaos und einem Verlust an Menschenleben zu, die in ihrem Ausmaß größer sein werden als der Zweite Weltkrieg, der Bürgerkrieg und die Amerikanische Revolution zusammen. Unsere technologischen Fortschritte haben unsere Fähigkeit zum intelligenten, sorgfältigen und humanen Gebrauch dieser Macht überflügelt. Die destruktiven Mängel der menschlichen Natur, wie etwa die Gier, der Hunger nach Macht, der Hass, die Arroganz, die Missgunst und ein unbegrenzter Vorrat an Selbsttäuschung, plagen weiterhin unsere Welt, da nur die machtgeilsten Psychopathen an die höchsten Spitzen in Regierung, Geschäftswelt, Religion und Finanzwelt aufsteigen.

Die immense technologische Macht in den Händen von egozentrischen, größenwahnsinnigen und sadistischen Milliardären und ihren hoch bezahlten Kriechern, Lakaien und Apparatschiks, eingepflanzt in die Medien, Regierungen, Hochschulen, Banken und Konzerne, haben die Welt an den Rand eines Armageddon gebracht. Wir betreten das sechzehnte Jahr dieser Vierten Wende. Basierend auf der Geschichte können wir den Höhepunkt dieser Krise zwischen 2030 und 2032 erwarten. Der Weg zu diesem Höhepunkt wird sicher gewalttätig und gnadenlos.

Neil Howe versucht in seinem neuen Buch „The Fourth Turning Is Here“ den möglichen Weg hin zur Vierten Wende zu entschlüsseln. Nachdem ich 2004 das Original „The Fourth Turning“, sein gemeinsames Projekt mit dem 2007 verstorbenen William Strauss, gelesen hatte, war ich neugierig, Howes Nachfolger über die Generationentheorie der Geschichte zu lesen. Ich traf mich mit Howe 2012 während der Occupy Wall Street Proteste auf ein Mittagessen und er hat diese Bewegung korrekt als einen bedeutungslosen Versuch der Linken eingeschätzt, ihre Kommunismus-artige Agenda voranzutreiben.

Das erste Buch, geschrieben 1997, favorisierte weder die Rechte noch die Linke. Es war eine nüchterne Einschätzung der finanziellen Fakten und der historischen Präzedenzfälle. Es gab da keine politische Agenda, was ich dem Einfluss von Strauss zuschreibe, denn Howe lässt gewiss seine politischen Ansichten in sein Schreiben einfließen. Das ist keine Überraschung, denn sein Consulting-Geschäft ist von Wall Street Banken und Mega-Konzernen abhängig. Er verdankt sein Einkommen dem Establishment; also wird er nicht dort kacken wo er isst.

Howes gegenwärtige, linkslastigen Ansichten schleichen sich in seinen Wälzer ein. Er zitiert Selenski als eine Art patriotischen Anführer, während er Putin als Schurken darstellt, ohne irgendeinen Kontext bezüglich des von der CIA initiierten Umsturzes eines demokratisch gewählten ukrainischen Präsidenten zu präsentieren. Er hat mit Haut und Haar den Covid-Schwindel geschluckt, ohne jede Skepsis über die koordinierten Lockdowns und die falschen Geschichten über Masken, das Abstandhalten und darüber, dass die Impfstoffe nie funktioniert haben, aber weiterhin töten. Er glaubt das Schwachsinns-Märchen vom Klimawandel.

Sein Ton bezüglich Trump ist eindeutig negativ und er glaubt, die Wahl 2020 sei absolut legitim gewesen. Er schildert den „bewaffneten“ Aufstand vom 6. Januar, ohne ein Wort über das FBI, Pelosi und das Washingtoner Establishment zu verlieren, die den gefälschten „Aufstand“ geplant, koordiniert und verschärft haben. Seine hirntoten Anschuldigungen über Gewalt von Trump-Unterstützern, während er gleichzeitig die Morde und das Chaos ignoriert, das BLM- und Antifa-Terroristen angerichtet haben, macht seine Zugehörigkeit ganz deutlich.

Wie dem auch sei, es ist nicht nötig, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Sein Scharfsinn bezüglich der möglichen Szenarien und Ergebnisse sind wohl durchdacht. Howe macht einige sehr interessante Vorhersagen bezüglich dem Rest dieser Vierten Wende und liefert einige sehr finstere Möglichkeiten, zusammen mit einigen eher unwahrscheinlichen, optimistischen Ergebnissen. Seine Nachforschung enthüllt, dass die Amerikaner denken, dass der amerikanische Traum nicht mehr erreichbar ist, dass die bürgerliche Zwietracht unsere demokratischen Institutionen zerstören wird und dass unser weltweites Ansehen auf dem absteigenden Ast ist. Alle drei Befürchtungen sind legitim und werden momentan Wirklichkeit. Howe fängt die derzeitige Lage in dieser Passage ein:

„Inmitten einer Zeit der Krise hat die soziale Stimmung ein instabiles Gleichgewicht aus Hoffnung, Angst und verwirrender Ungewissheit erreicht. Die Amerikaner sind wie eine gespannte Feder am höchsten Punkt der potenziellen Energie. Innen sicher, aber von außen bedroht, sind sie bereit für vorwärts treibende öffentliche Aktionen.“ Neil Howe – The Fourth Turning Is Here

Ereignisse jenseits ihrer Kontrolle führen sie zu ihrem Rendezvous mit dem Schicksal, und die Geschwindigkeit nimmt jetzt zu. 2024 wird zu einem historischen Datum in der Geschichte werden, vergleichbar mit 1776, 1861 und 1941. Die genauen Ereignisse, die 2024 historisch machen werden, sind von einem dichten Nebel aus Ungewissheit verhüllt, aber wir können einige geschulte Vermutungen anstellen, basierend auf unseren gegenwärtigen wirtschaftlichen Umständen, Bidens absichtlicher Invasion an den offenen Grenzen, den bevorstehenden Wahlen, die mit Betrug verseucht sind, dem andauernden Verrat durch Operationen der Regierungen und der Justiz und verschärften globalen Konflikten, die bereits bestehen.

Von den drei möglichen Wegen, die Howe aufzeigt, scheint der wahrscheinlichste Weg die Animosität zwischen den Fraktionen zu sein, was am Ende zu einem bewaffneten Konflikt im Land führen wird. Eine politische Dominanz einer Partei ist höchst unwahrscheinlich, wenn sich das Land gegen einen äußeren Feind um die Fahne versammelt. Es ist eher wahrscheinlich, dass unsere vielen externen Feinde unsere inneren Konflikte ausnutzen, um unsere globale Vorherrschaft weiter zu schwächen. An diesem Punkt führen alle Wege zum Krieg.

Ich spüre, dass die verblendeten Massen, die immer noch durch ihre elektronischen Spielzeuge, den endlosen Zugang zu Schulden, NFL Phantasie-Ligen und ahnungslos über die Lehren der Geschichte verzaubert sind, krampfhaft versuchen, durch Einkaufen, Essen gehen, Party feiern und so zu tun als wäre alles Bestens, die Realität abzuwehren. Ihre wahre Situation kritisch einzuschätzen, das ist für diese Schneeflöckchen und Geschlechter verbiegenden Enthusiasten zu schmerzhaft. Ihre Tugend wedelnde Wokeness wird bald auf die brutale Realität eines gewalttätigen Höhepunktes einer Vierten Wende treffen.

„Und wie sehr sich diese Wege auch voneinander unterscheiden mögen, sie bewegen sich alle auf das gleiche Ziel zu. Sie alle treiben das Land auf einen gewaltsamen Kampf zu, der maximale Mobilisierung benötigt. Sie alle kulminieren in einem allgemeinen Flächenbrand, der diese Ära zu einer entscheidenden Konsolidierung, einem Höhepunkt und einer Lösung führen wird.“ – Neil Howe – The Fourth Turning Is Here

Die treibenden Kräfte für diese Vierte Wende sind, wie 1997 dokumentiert, weiterhin die Schulden, der zivile Verfall und die globale Unordnung. Sie haben diese Krise seit 2008 vorangetrieben und beschleunigen sie 2024 auf eine explosive Kollision zu. Die Staatsschulden betrugen zu Beginn dieser Vierten Wende $10 Billionen. Es hat 214 Jahre gedauert, um $10 Billionen an Schulden anzuhäufen, der Großteil davon wurde in diesem Jahrhundert angehäuft. Es hat nur weitere 15 Jahre gebraucht, um zusätzliche $24 Billionen an Schulden auf dem Rücken der Amerikaner und künftiger Generationen aufzuschichten – falls es dann noch weitere Generationen geben sollte.

Darin sind nicht einmal die $200 Billionen an ungedeckten Sozial- und Pensionsverpflichtungen enthalten, die von euren Regierungsführern aufgehäuft wurden. Zur selben Zeit hat die Federal Reserve ihre Bilanz von $900 Milliarden auf $9 Billionen erhöht. Mit dem raschen Anstieg der Zinsen im letzten Jahr kommt hinzu: Wenn die Banken ihre Anlagen marktbereinigt angeben müssten, wie das vor 2009 der Fall war, dann wäre die gesamte Bankenindustrie, einschließlich der Giganten der Too Big To Fail Monster pleite, zusammen mit der Federal Reserve. Sieht das nachhaltig aus?

Zum Glück für unser wackliges Imperium aus Schulden, Wahn und Täuschung können sie jederzeit die Regeln ändern, wenn es ihren Zwecken dient, um es hinauszuschieben und so zu tun als ob. Bis alles „plötzlich“ zusammenbricht, wie ein geimpfter Fußballspieler auf dem Platz. Natürlich sind die USA mit ihrer Bürde aus unbezahlbaren Schulden und einem nicht tragbaren Finanzsystem nicht allein. China und die EU-Länder sind ebenfalls insolvent und nehmen Schulden auf, um ihre bestehenden Schulden zu bedienen.

Die einzige große globale Macht ohne ein großes Schuldenproblem ist Russland, mit einem Schulden/BIP Verhältnis unter 30%, während die USA bei 120% sind, die EU bei 90%, Japan bei 220% und China bei 80%. Sie haben ein gefährliches Niveau an Schulden angehäuft und die Schulden wachsen weiter. Dieses Ausmaß an Schulden und die inneren Folgen untragbarer Ökonomien werden schamlose, korrupte Politiker und sogar Diktatoren wie Xi dazu bringen, außenpolitische Konflikte zu provozieren, damit ihre Bevölkerungen von ihren brenzligen wirtschaftlichen Situationen abgelenkt werden. Eine False Flag á la Wag The Dog steht unmittelbar bevor.

Eine menschengemachte, von Bankern geschaffene Wirtschaftskatastrophe hat dieses Pulverfass aus Schulden 2008 verursacht, und die „Lösungen“, die seither von den herrschenden Eliten initiiert wurden, dienen dazu, das Problem hinauszuschieben, so zu tun als ob, und den Verstand der Massen zu verbiegen. Gleichzeitig begünstigen sie den ewigen Raubzug der milliardenschweren Oligarchen, die wirklich die Welt regieren. Der Pöbel wurde durch die unbarmherzige Inflation zerstört, die von Powell und seinen Zentralbankmarionetten des Tiefen Staates erzeugt wurde, während die Finanzfürsten Milliarden an unrechtmäßigen Gewinnen einstrichen.

Die „Besitzenden“, die die Finanzmärkte, die Medien und die Politiker kontrollieren, sind vom gegenwärtigen Weltbild begeistert, da die Aktienmärkte jeden Tag Höchststände erklimmen, während der Michel immer tiefer in Schulden versinkt, um mit dem Nachbarn mithalten zu können, um seine Miete zu bezahlen und Essen auf den Tisch zu bringen. Die USA sind mittlerweile nichts weiter als eine ausgeklügelte, technologische Plünderungsaktion, und wir warten auf die Große Abzocke („Great Taking“), was von den Oligarchen als deren Endlösung präsentiert werden wird.

Das „Great Taking“ ist David Roger Webbs Warnung an jene, die keine Insider sind. Es geht um die kommende Beschlagnahme all eurer Vermögen (Aktien, Anleihen, Erspartes) durch eure eigene Regierung, im Namen irgendeines ausgedachten Nationalen Notstandes.

Mittlerweile ist nur noch die Frage, was zuerst kommt: Die Abzocke, ein globaler Krieg oder ein ziviles Chaos durch den andauernden Wahlbetrug. All das wird kommen und sich zu einem Hurrikan der Kategorie 5 verbinden, eine Hölle für das Land und die Welt.

Der Tiefe Staat hat weiterhin die völlige Kontrolle darüber, wer in diesem Land „gewählt“/ausgewählt wird, so wie sie auch das gekaperte Justizsystem als Knüppel benutzen, um die Rechtsstaatlichkeit und unsere Verfassungsrechte zu zerschlagen. Die von Soros ausgewählten Staatsanwälte, Bürgermeister, Gouverneure, Richter und Landesminister, und verschiedene andere niedrige, gekaufte Bürokraten tun das, wofür sie ausgewählt wurden – den sozialen Zusammenhalt des Landes zu zerstören und eine chaotische Auflösung unserer Gemeinschaftsnormen zu erzeugen.

Eine Bevölkerung, die mit Propaganda in eine woke, kommunistische Ideologie getrieben wurde, in eine „Kaufe jetzt, bezahle später“ Mentalität, ist nicht bereit oder nicht in der Lage zu akzeptieren, dass dieses „später“ jetzt angekommen ist. Sie werden bezahlen, auf die eine oder andere Weise. Mehrere Blasen in den Börsen, den Anleihen und am Immobilienmarkt stehen vor dem Platzen, es reicht eine winzige Provokation durch ein globales und/oder einheimisches Versagen. Wir haben jetzt unsere Marine in den höchst gefährlichen Gewässern des Nahen Ostens. Die militärische Unterstützung für Israel und die Ukraine hat für unser BIP Wunder bewirkt, aber es sieht so aus als würde uns die Munition zur Landesverteidigung ausgehen, während sich die Invasion an der Südgrenze beschleunigt. Zur Zeit provozieren wir bewaffnete Konflikte im Jemen, Syrien, Gaza, Irak, Ukraine und Russland. (Anm.d.Ü.: und im Iran)

Es braucht nur einen Glückstreffer oder eine unerwartete Hyperschallrakete, und unsere geschätzte Navy wird dabei zusehen können, wie ein oder zwei Schiffe auf den Grund des Roten Meeres sinken. Dann wird der Teufel los sein. Die Rhetorik, die Drohungen und Anschuldigungen über Gräueltaten werden zunehmen, zusammen mit bewaffneten Konflikten im ganzen Nahen Osten. Da der wilde religiöse Hass und der Jahrhunderte alte Kampf um Land und Macht auf einen Höhepunkt zustrebt, braucht es nur einen dieser Psychopathen, um einen globalen Konflikt auszulösen. In der Zwischenzeit wartet China ab, wann es seinen ultimativen Zug in Taiwan unternimmt. Das wird die Party richtig in Schwung bringen.

Die Finanzmärkte haben die sich verschlechternde globale Lage bisher ignoriert, aber was wird passieren, wenn Amerikaner in größerer Zahl sterben? Wenn die Aktienmärkte aufgrund der Erwartungen über eine stark wachsende Wirtschaft 2024 auf Höchstständen sind, warum signalisiert dann die Fed mehrere Zinssenkungen für 2024? Warum klammern sich regionale Banken verzweifelt an die Rettungsfonds der Fed? Der Immobilienmarkt für Gewerbe kollabiert, der Hausbau hat den Höhepunkt überschritten, Gold ist auf einem Allzeit-Hoch, die Kreditkarten-Schulden sind auf einem Allzeit-Hoch, Entlassungen nehmen zu und die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter ist aufgrund der Impftoten und Impfschäden im freien Fall.

Aber kauft weiter Aktien, denn die Gauner von der Wall Street und ihre Medientröten sagen euch, jetzt sei die beste Zeit zum Kauf. Die einzige Frage ist derzeit, welches zusätzliche Sandkorn den Sandhaufen einstürzen lässt. Wird es ein Auslandskrieg sein, oder wird es ein Bürgerkrieg im Inneren sein, oder etwas, das niemand in Betracht gezogen hat? Ich weiß, dass die meisten Menschen einen Bürgerkrieg ausschließen, sie glauben, dass es nicht genug Menschen gibt, die bereit seien, ihr Leben für eine gerechte Sache zu opfern. Neil Howe hält es für möglich:

„Etwa die Hälfte aller Amerikaner glaubt, dass ein Bürgerkrieg wahrscheinlich ist. Und eine wachsende Anzahl von Sozialwissenschaftlern stimmt zu, dass die Vereinigten Staaten heute die Kriterien für ein Land am Abgrund erfüllen. Das Vertrauen in die Bundesregierung ist im freien Fall. Check. Der Respekt für demokratische Institutionen verblasst. Check. Eine schwer bewaffnete Bevölkerung hat sich in zwei gleich verteilte politische Lager gespalten. Check. Jede Fraktion verkörpert eine bestimmte ethnische, kulturelle und urbane-gegen-ländliche Identität. Jede Fraktion will, dass das Land zu dem wird, was die andere Fraktion verabscheut. Und alle fürchten die Aussicht, dass der andere die Macht übernimmt. Check, check und check.“ – Neil Howe – The Fourth Turning Is Here

Buchstäblich niemand glaubt, dass ein Bürgerkrieg möglich ist, so wie niemand 1860 einen Bürgerkrieg erwartet hat. Jetzt steht die Präsidentenwahl bevor. Ja, der Bürgerkrieg hat bereits begonnen, aber nur die linke Seite, in Verbindung mit dem FBI, CIA, Big Media und anderen Regierungsbehörden kämpft aggressiv. Sie sind energisch im Krieg mit dem amerikanischen Volk, indem sie Wahlen fälschen, Oppositionsführer verhaften und die US-Verfassung beiseite schieben.

Die guten Jungs waren bisher zu zivilisiert. Aber der schwelende Zorn schwer bewaffneter, ländlicher Amerikaner in den roten (republikanischen) Staaten ist kurz vorm Überkochen. Alle Anzeichen sind da, es braucht nur noch das auslösende Ereignis für diesen nicht erklärten Krieg, um das Land einzuhüllen. An diesem Moment sind eine Reihe auslösender Ereignisse möglich.

Wenn David Webb recht hat und die an der Macht die Große Abzocke auslösen, dann wird das Ausmaß an Gewalt als Reaktion ohne Beispiel in der US-Geschichte sein. Vielleicht ist das ihr Plan. Biden und seine Betreuer könnten dieses Ereignis benutzen, um den Nationalen Notstand auszurufen, die Präsidentenwahl auszusetzen, denn sie würden verlieren, und das Kriegsrecht auszurufen. Ihr Versuch, das Land abzuriegeln und das Militär gegen Zivilisten einzusetzen, das würde sicher zu einem enormen Blutvergießen führen, denn lokale Feindlichkeiten würden zu Ermordungen führen, zu einem großen Gemetzel an jenen, die als nicht loyal betrachtet werden, wer auch immer in jener Gemeinde das Sagen hat. Zuvor kleinliche Auseinandersetzungen würden zu tödlichen Auseinandersetzungen führen.

Selbst wenn die Präsidentenwahl im November abgehalten wird, so glaube ich nicht, dass die andere Seite das Ergebnis akzeptieren wird. Wir wissen, dass die Demokraten und ihre Mitverschwörer vom Tiefen Staat betrügen, fälschen und wieder einmal die Wahl stehlen werden. Wenn sie scheitern, so werden sie ihre BLM und Antifa-Terroristen auf die Straßen schicken, um ein Chaos zu verursachen, als Ausrede dafür, Trump nicht die Macht zu überlassen.

Da mehrere Staaten jetzt versuchen, in ihren Bundesstaaten Trump nicht auf den Wahlzettel zu lassen, wird die Feindseligkeit zwischen Links und Rechts noch mehr zunehmen Die Inhaftierung von Trump oder radikalere Schritte, um die Wahl 2024 zu stehlen, wird von der bisher noch standhaften Rechten mit Gewalt begegnet werden. Die Vermischung dieser giftigen Atmosphäre im Inland mit einer sich vertiefenden globalen Spaltung ist das Rezept für eine globale Katastrophe.

Wie wir aus der Geschichte gelernt haben, führt das Ego von Psychopathen an der Spitze von Ländern oft dazu, irrational und/oder emotionell zu handeln, wenn es darum geht, ihre Völker in den Krieg zu treiben. Während die USA mit den katastrophalen Raubzügen im Irak, Afghanistan, Syrien und Ukraine ihre globale Hegemonie geschwächt haben, sind Russland und China stärker geworden und haben sich zu ihrer eigenen Neuen Weltordnung zusammengetan. Der US-Dollar als dominante Weltwährung hat seinen Endpunkt erreicht und markiert das Ende des Imperiums. Jetzt wird Israel mit seinem Krieg zur Auslöschung Palästinas die US-Ressourcen und das weltweite Ansehen der USA weiter vermindern. Wenn im Spiel der globalen Kriegsführung die Dominosteine erst mal zu fallen beginnen, dann sind bezüglich der möglichen Resultate alle Wetten offen. Neil Howes Worst Case Szenario ist gewiss nicht abwegig.

„Im schlimmsten Fall, sollte auch nur ein verzweifeltes Land auf Massenvernichtungswaffen zurückgreifen, dann könnte das Ergebnis eines Krieges der Großmächte noch verheerender sein als ein Bürgerkrieg. Der Tribut könnte nahezu unvorstellbar sein – viele zerstörte Städte, Millionen Tote und zig Millionen Vertriebene – alles vielleicht ausgelöst durch eine unglückliche Kombination eines falschen Führers, der zur falschen Zeit eine falsche Entscheidung trifft.“ – Neil Howe – The Fourth Turning Is Here

Sämtliche Szenarien für 2024 erscheinen deprimierend und düster, aber die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir uns wie die vergangenen 15 Jahre dieser Vierten Wende weiter durchwursteln. Ich habe es vor Jahren schon aufgegeben, spezifische Vorhersagen für einen spezifischen Zeitrahmen zu treffen. Das ist närrisch, da es auf der Welt zu viele Variablen gibt, um im Rahmen eines Jahres korrekt vorherzusagen, welche davon die Ereignisse vorantreiben werden.

Was ich aber weiß, ist, dass sich der Pessimismus über die Zukunft weiter verstärkt, die Paranoia zunimmt, das Vertrauen abnimmt, der Zorn wächst und die Arroganz jener, die die Show leiten, ein episches Ausmaß erreicht hat. Drei Jahre lang hat man uns der Propaganda ausgesetzt, wie der Great Reset unsere Welt fundamental verändern würde, wo wir nichts besitzen und glücklich sein werden. Das scheint perfekt zu David Webbs Theorie vom „Great Taking“ zu passen, wo wir letzten Endes nichts besitzen werden.

Es scheint einen gemeinsamen Nenner für das zu geben, was während der letzten drei Jahre geschah, und es ist wohl für 2024 und darüber hinaus auf dem Tisch.Das Ganze dreht sich um das breite Konzept des Great Reset, das von Schwab, Gates, Soros und dem Rest der Davoser Elite vorangetrieben wird. Die gesamte Covid-Plandemie wurde erdacht, um autoritäre Maßnahmen einzuführen und den Massen beizubringen, ihren Herren zu gehorchen.

Es hat sich eindeutig herausgestellt, dass die Plörre eine Entvölkerungswaffe ist, die einige sofort tötet, andere durch Myokarditis, Turbokrebs und Schlaganfälle, Babys durch Totgeburten und künftige Generationen durch verminderte Fruchtbarkeit. Und die meisten glauben, dass unsere Overlords diese Spritzen entwickelt haben, um uns zu retten. Trump tönt noch immer von seinen großen, wunderbaren Impfstoffen. Er ist entweder ein Narr oder ein Scharlatan.

Der Schwindel mit dem Klimawandel verschärft sich, so wie der Krieg gegen die Bauern, das Fleisch und die fossilen Brennstoffe in einer Tour von nicht gewählten Bürokraten und gekaperten Medienlautsprechern geführt wird. Der E-Auto Schwindel bricht rasch zusammen, da Leute mit gesundem Menschenverstand das Ganze durchschauen. Der große Austausch der weißen Bevölkerung durch Wilde aus der Dritten Welt geht munter weiter, die Biden-Regierung treibt sie über die südliche Grenze, gibt ihnen Handys und Geld, fliegt sie in Städte im ganzen Land und bezahlt ihren Aufenthalt in besseren Hotels.

Das ist nicht Inkompetenz sondern Hochverrat.

Sie haben bereits ihre vorausschauende Programmierung/Hirnwäsche eingesetzt, um die Massen auf Bürgerkrieg und einen massiven Cyber-Angriff vorzubereiten. Deine Regierung wird dich schützen, solange du deine verbliebenen Freiheiten und Rechte opferst. Bleibt nur noch der Beginn des Great Taking. Der „Notfall“ wird an einem Wochenende stattfinden und am Montag sind all eure Vermögen futsch.

Das ist ihr Masterplan, aber wir haben ein Wörtchen dabei mitzureden, ob er erfolgreich umgesetzt wird. Ich frage mich, ob diese Davoser Psychopathen ihr Schlagwort vom Great Reset von Strauss & Howe geklaut haben, denn dort wird schon 1997 die Vierte Wende als solches beschrieben:

„Eine Vierte Wende ist ein Great Reset“ – Strauss & Howe – The Fourth Turning

Ein Great Reset mit einer Vierten Wende mag für Schwab und seine totalitären Gefolgsleute, die in Regierungen auf der ganzen Welt installiert wurden, eine Überraschung sein. Sie haben die Kontrolle. Sie leiten diese Scheiß Show. Sie sind das Establishment. Sie streichen die Gewinne ein. Sie unterdrücken abweichende Meinungen und die Wahrheit. Sie sind die existierende soziale Ordnung, die traditionell während einer Vierten Wende weggespült wird. 2024 könnte den Anfang vom Ende der Davoser Meute und ihren eisernen Griff über unsere chaotische Gesellschaft bedeuten, die außer Kontrolle gerät.

Der weitere Verlauf der Geschichte könnte durch Aktionen von angeblich einflussreichen Charakteren in diesem Film radikal verändert werden, aber auch durch mutige Taten durchschnittlicher Amerikaner, die sich opfern, damit zukünftige Generationen eine Chance haben, in einem Land zu leben, das keine psychopathische und elitäre Herrscherklasse mehr hat.

Das mag derzeit weit hergeholt erscheinen, aber Kapitulation ist für jene von uns, die dieses Land immer noch lieben, keine Alternative. Die vier möglichen Resultate dieser Krise, so wie sie von Strauss & Howe 1997 dargelegt wurden, sind nach wie vor gültig, und sie sind erschreckend nah. Wir werden alle unseren Teil tun müssen, wenn wir eine Chance haben wollen, ein positives Resultat dieser Krise zu erzielen.

Happy New Year