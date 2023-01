Fünfzig Fragen, auf die wir Antworten verlangen

Nach der katastrophalen Reaktion der Welt auf Covid-19 haben einige Regierungen begonnen, zu untersuchen, was falsch gelaufen ist. Doch aufgrund einer Kombination aus Politik, Gesichtswahrung und offener Korruption sind diese Untersuchungen im Allgemeinen zahnlos. So kam unter anderem ein im vergangenen Jahr vom britischen Unterhaus veröffentlichter Bericht zu der rückwärtsgewandten Schlussfolgerung, dass die Katastrophe hätte verhindert werden können, wenn das Vereinigte Königreich drei Tage früher in eine strenge Abriegelung gegangen wäre.

Schlussfolgerungen wie diese sind ebenso beleidigend für die Intelligenz der Öffentlichkeit wie die Reaktion auf Covid selbst. Die Reaktion auf Covid führte zum stärksten wirtschaftlichen Einbruch seit der Großen Depression, zu einer weltweiten Hungersnot, einer Krise der psychischen Gesundheit, einer galoppierenden Inflation, einem Transfer von über 3 Billionen Dollar von den Ärmsten der Welt zu den Reichsten, dem vorzeitigen Tod Hunderttausender junger Menschen und der schlimmsten Bildungskrise seit dem Zweiten Weltkrieg.

Angesichts des Ausmaßes des angerichteten Schadens hat die Öffentlichkeit das Recht, genau zu erfahren, wer was wann und warum in den Tagen vor den Abriegelungen im Frühjahr 2020 und danach wusste und tat. Auch wenn es politisch nicht durchsetzbar ist, sollte dies idealerweise eines Tages in Form eines internationalen Tribunals geschehen. Im Folgenden sind nur einige der vielen beunruhigenden Fragen aufgeführt, auf die jeder Führer, der behauptet, die Öffentlichkeit zu vertreten, Antworten verlangen sollte:

Warum hat die CDC im Jahr 2004 plötzlich „Maßnahmen zur Erhöhung der sozialen Distanz“ als offizielle Politik angenommen, entgegen allen epidemiologischen Leitlinien, die sie im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelt hatte?

Wer steckte hinter der Kampagne zum Export des Konzepts des „Lockdown“ nach Liberia und Sierra Leone im Jahr 2014?

Aus einigen Geheimdienstberichten geht hervor, dass Mitglieder der westlichen nationalen Sicherheitsbehörden wussten, dass im Herbst 2019 ein neues Virus in China aufgetaucht war. Was wurde zu diesem Zeitpunkt über das Virus gesagt?

Wenn einige nationale Sicherheitsbeamte seit Herbst 2019 über ein neues Virus in China besorgt waren, wie konnten sie dann glauben, dass Chinas zweimonatige Abriegelung von Wuhan das Virus einige Monate später beseitigte?

Im Januar 2020 tauchten Hinweise auf, dass die Weltgesundheitsorganisation plante, die chinesischen Abriegelungen in der ganzen Welt zu wiederholen, angefangen in Italien. Wann und auf welcher Grundlage hat die Weltgesundheitsorganisation diese Entscheidung getroffen?

In den Pandemieplänen der WHO und aller Industrienationen waren Abriegelungen ausgeschlossen. Warum wurden diese Pandemiepläne nicht befolgt?

Warum sprachen Beamte der Gesundheitsbehörden von „Ausgangssperren von unbestimmter Dauer“ bis zum 24. Februar 2020?

Warum stützt sich der WHO-Bericht vom Februar 2020 auf logische Irrtümer, wenn er Chinas Abriegelungsmaßnahmen als globale Politik verkündet?

Warum saß der derzeitige Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes bei der Event 201-Simulation einer Coronavirus-Pandemie im Oktober 2019 neben dem chinesischen CDC-Direktor, kurz bevor es zu einer echten Coronavirus-Pandemie kam?

Die ehemalige Coronavirus-Reaktionskoordinatorin des Weißen Hauses, Deborah Birx, hat widersprüchliche Aussagen darüber gemacht, wie sie ihren Job bekommen hat. So hat ihr der ehemalige stellvertretende Nationale Sicherheitsberater bereits im November 2019 eine Stelle im Weißen Haus als Beraterin für öffentliche Gesundheitssicherheit angeboten. Wie wurde Birx für diese Rolle ausgewählt?

Wer steckte hinter der Terrorkampagne mit gefälschten Videos, die zeigen, wie Einwohner von Wuhan im Januar und Februar 2020 spontan auf der Straße sterben und sich zucken?

Warum gibt es keine Aufzeichnungen über den heldenhaften Arzt Li Wenliang, bevor er Ende Januar 2020 in den chinesischen Staatsmedien auftauchte? Auf welcher Grundlage haben westliche Medien diese Geschichte als wahr angenommen?

Hochrangige Mitglieder der nationalen Sicherheit, darunter der ehemalige Direktor des Nationalen Geheimdienstes und der ehemalige Außenminister, haben als Tatsache angegeben, dass Covid aus einem Labor in Wuhan stammt. Gleichzeitig haben hochrangige wissenschaftliche Beamte, darunter NIAID-Direktor Anthony Fauci, erklärt, dass es „molekular unmöglich“ sei, dass Covid aus diesem Labor stamme. Wie kann es sein, dass es auf den höchsten Ebenen der Bundesregierung immer noch zu dieser Unstimmigkeit kommt?

Einem Bericht zufolge sahen führende Militärs in Covid eine einmalige Gelegenheit, um Propagandatechniken an der Öffentlichkeit zu testen. Wer riet den westlichen Führern, militärische Propaganda an ihrer eigenen Bevölkerung zu testen?

Einige Beamte im Vereinigten Königreich zeigten sich später reumütig über die Angstkampagnen, mit denen die britische Regierung ihre eigene Bevölkerung davon überzeugen wollte, die Covid-Mandate zu unterstützen. Wie kam es zu der Entscheidung, diese Angstkampagnen durchzuführen?

Wer steckte hinter den massiven Bot- und Astroturf-Kampagnen, um die Abriegelung im März 2020 bei westlichen Bürgern und Beamten populär zu machen?

Woher stammen internationale Slogans wie „Follow the science“, „together apart“, „just stay home“ und „two weeks to slow the spread“, mit denen die Unterstützung für Covid-Mandate gefördert wurde?

Wie viele Menschen wurden durch die anfänglichen Empfehlungen der WHO zu mechanischen Beatmungsgeräten getötet, die auf chinesischen Zeitschriftenartikeln basierten, in denen Beatmungsgeräte als „erste Wahl“ für Patienten mit Covid im Krankenhaus empfohlen wurden?

In den ursprünglichen Leitlinien der WHO wurde der Einsatz von Beatmungsgeräten nicht unbedingt zum Wohle des Patienten empfohlen, sondern um die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren. Warum riet die WHO den Ärzten, den hippokratischen Eid zu verletzen?

Warum wurden zahlreiche glaubwürdige Vorhersagen von Hungersnöten, Menschenrechtskatastrophen und wirtschaftlichem Zusammenbruch als Folge der Abriegelungen ignoriert?

Warum wurde die natürliche Immunität so lange ignoriert?

Warum wurden die ersten Seroprävalenzstudien heruntergespielt?

Warum wurden Strände und andere Außenbereiche geschlossen?

Warum wurde die Öffentlichkeit über niedrige frühe Schätzungen der tatsächlichen Sterblichkeitsrate bei Covid im Unklaren gelassen?

Woher kam die Anweisung, noch kranke Patienten in Pflegeheime zu verlegen?

Remdesivir und Midazolam wurden zunächst in großem Umfang eingesetzt, führten aber nicht zu positiven gesundheitlichen Ergebnissen. Wie kam es zu der Entscheidung, diese Mittel statt anderer Behandlungsprotokolle einzusetzen?

Führende Beamte haben widersprüchliche Aussagen darüber gemacht, ob das Ziel der Abriegelungen darin bestand, das Virus zu eliminieren, die Ausbreitung zu verlangsamen oder Zeit für Impfstoffe zu gewinnen. Welches Ziel hatten sie tatsächlich vor Augen, als sie diese Maßnahmen einführten?

Warum gaben wichtige Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens Erklärungen darüber ab, dass sie die Reaktion auf Covid nutzen wollten, um nicht gesundheitsbezogene politische Ziele zu erreichen?

Wie wurde die Entscheidung getroffen, wissenschaftliche Meinungen zu unterdrücken und zu zensieren, die von den Verboten abwichen?

Warum waren so viele Bundesbeamte so eng in die Zensur abweichender Meinungen in den sozialen Medien verwickelt?

Warum wiederholten westliche Elitezeitungen, Mediennetzwerke und führende Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens so eifrig die absurde Behauptung, China habe Covid durch die zweimonatige Abriegelung einer Stadt beseitigt?

Warum begannen westliche Elite-Publikationen, die Öffentlichkeit ausdrücklich zu einer Reaktion auf Covid aufzufordern, die der Chinas ähnlicher war?

Warum wurden anfangs von verschiedenen Staaten und Ländern mechanische Drohnen eingesetzt, um die Einhaltung der Abriegelung zu überwachen?

Was war der Grund für die enge internationale Synchronisierung der Covid-Mandate?

Warum wurden Masken nicht mehr empfohlen, sondern vorgeschrieben?

Die New York Times bestätigte, dass bei dem für PCR-Tests verwendeten Standard-Zyklusschwellenwert 85 bis 90 Prozent der Covid-Fälle falsch positiv waren. Wie konnte diese Praxis zum Standard werden?

Warum wurden die weithin bekannten und veröffentlichten Probleme mit PCR-Tests und Komorbiditäten bei der Zählung der Covid-Todesfälle ignoriert?

Warum sind wichtige Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens so schnell von der Aussage, Impfungen würden Covid verhindern, zu der Aussage übergegangen, der Nachweis einer Impfung sollte für die Teilnahme an alltäglichen Aktivitäten obligatorisch sein?

Warum wurde in der Öffentlichkeit so wenig über den Einfluss Chinas auf die weltweite Reaktion auf Covid diskutiert, obwohl FBI-Direktor Christopher Wray enthüllte, dass chinesische Beamte „aggressiv auf Unterstützung für Chinas Umgang mit der COVID-19-Krise drängten“?

Warum war die britische Regierung während der Reaktion auf Covid so nachsichtig mit Neil Ferguson und dem Imperial College London, obwohl das Imperial College enge Beziehungen zu China unterhält?

Warum hat sich der Chefredakteur des Lancet öffentlich so nachsichtig gegenüber China geäußert?

Warum hat Bill Gates so viel Bewunderung für Chinas Reaktion auf Covid geäußert?

Warum verbreitete die deutsche Regierung privat eine Liste autoritärer Maßnahmen, die zum Teil von China-Lobbyisten erstellt worden war?

Wie wurde ein 40-jähriges Mitglied der britischen kommunistischen Partei ohne epidemiologischen Hintergrund zu einer führenden Beraterin der britischen Regierung, und warum wurde sie kürzlich zur Leiterin der Nudge-Einheit der WHO befördert?

Warum gingen führende Wirtschaftswissenschaftler davon aus, dass eine kurze, scharfe Abriegelung „das Risiko eines Wiederauflebens beseitigen“ würde, obwohl es für diese Politik keinen Präzedenzfall gab?

Warum haben die Federal Reserve und ihre internationalen Kollegen die Inflation außer Acht gelassen?

Warum traten der Oberste Gerichtshof und seine internationalen Kollegen zur Seite, während die Lockdowns umgesetzt wurden?

Warum duldete die Justiz einen unbefristeten gesetzlichen Ausnahmezustand?

Warum haben sich westliche Politiker und Gesundheitsbehörden so wenig um die Einhaltung ihrer eigenen Covid-Regeln gekümmert?

Wenn das Virus tödlich genug war, um Millionen von Menschen zu töten und einen unbefristeten Ausnahmezustand zu rechtfertigen, warum wurden dann so wenig Anstrengungen unternommen, um China für seine anfängliche Vertuschung des Virus zur Rechenschaft zu ziehen?

Auch wenn viele Verantwortliche es vorziehen würden, dass wir das vergessen, sind die strengen Abriegelungen, die die Welt im Jahr 2020 heimsuchten, hervorragend dokumentiert. Vor allem waren diese Abriegelungen ein abschreckendes Beispiel dafür, wie schnell westliche Beamte, Politiker, Wissenschaftler, Journalisten und bald auch ganze Bevölkerungen davon überzeugt werden können, in ihrem Alltag einen gewissen Grad an Totalitarismus anzunehmen. Solange wir keine wirklichen Antworten auf die Frage haben, wie genau es dazu gekommen ist und warum, gibt es für jeden denkenden Bürger keinen Grund, Vertrauen in die derzeitige Riege von Beamten zu haben, die behaupten, sie zu vertreten.