Welchen Ländern ging es während der Pandemie am schlechtesten?

Wie ich bereits am Montag erwähnt habe, liegen jetzt für die meisten Länder international vergleichbare Mortalitätsdaten – insbesondere Schätzungen der Lebenserwartung – für die Jahre 2020 und 2021 vor. Anhand dieser Daten können wir sehen, welche Länder während der Pandemie am schlechtesten und welche am besten dastanden.

Es überrascht nicht, dass sich das Bild nicht sehr verändert hat, da wir nur die überzähligen Todesfälle als Grundlage hatten. Dennoch sind die Schätzungen der Lebenserwartung leichter zu interpretieren und daher eine genauere Betrachtung wert.

Das folgende Diagramm zeigt die Lebenserwartung von 2000 bis 2021 in drei Ländern, die das gesamte Spektrum der menschlichen Sterblichkeit repräsentieren: Japan, Indien und die Zentralafrikanische Republik.

Japan hat die höchste Lebenserwartung, die Zentralafrikanische Republik die niedrigste.

Interessanterweise hatte die Pandemie keine erkennbaren Auswirkungen auf die japanische Lebenserwartung, die sowohl 2020 als auch 2021 im Vergleich zum Vorjahr anstieg. Im Gegensatz dazu sank die Lebenserwartung in Indien um insgesamt 3,7 Jahre. In der Zentralafrikanischen Republik sank die Lebenserwartung nur um 0,8 Jahre.

Betrachtet man die Zahlen für eine große Zahl von Ländern, so scheint es ein allgemeines Muster zu geben, wonach Länder mit mittlerem Einkommen wie Indien einen stärkeren Rückgang der Lebenserwartung zu verzeichnen haben als Länder mit niedrigem Einkommen wie die Zentralafrikanische Republik. Mit anderen Worten: In Ländern mit hohem Einkommen war der Rückgang am geringsten, in Ländern mit niedrigem Einkommen lag er im mittleren Bereich, und in Ländern mit mittlerem Einkommen war er am größten.

Die vergleichsweise geringen Rückgänge in Ländern mit hohem Einkommen sind vermutlich auf Faktoren wie bessere Gesundheitssysteme und frühere Impfungen älterer Menschen zurückzuführen. Aber warum sind die Rückgänge in Ländern mit niedrigem Einkommen nicht so stark, sondern nur mittelstark?

Eine mögliche Erklärung ist, dass die Daten nicht perfekt sind und viele Todesfälle einfach übersehen wurden. Eine andere ist, dass Covid unverhältnismäßig viele alte Menschen trifft und es in diesen Ländern von vornherein weniger alte Menschen gab, sodass die Zahl der Sterbefälle geringer war. Eine dritte Erklärung ist, dass die meisten einkommensschwachen Länder in Afrika liegen, wo die Bevölkerung möglicherweise einen höheren Grad an Immunität aufweist.

Die Lebenserwartung ist in Südafrika stärker gesunken als in den meisten seiner Nachbarländer.

Ein Grund, an der letzten Erklärung zu zweifeln, ist die Tatsache, dass Südafrika in Afrika liegt und dort ein viel stärkerer Rückgang der Lebenserwartung zu verzeichnen, war als auf dem Kontinent insgesamt (siehe oben). Im Einklang mit der zweiten Erklärung hat Südafrika ein höheres Durchschnittsalter als die meisten seiner Nachbarländer.

Im Gegensatz zu früheren Erkenntnissen sind die besonders stark betroffenen Länder der mittleren Einkommensgruppe auf allen vier großen Kontinenten zu finden, wie die nachstehende Grafik zeigt.

In allen vier Ländern sank die Lebenserwartung um etwa 4 Jahre.

Es überrascht nicht, dass die Länder mit hohem Einkommen während der Pandemie am besten abschnitten. Interessanterweise schnitten jedoch die Länder mit mittlerem Einkommen am schlechtesten ab, obwohl dies teilweise auf die schlechte Datenqualität in den Ländern mit niedrigem Einkommen zurückzuführen sein könnte.

Stopp Press: Der Statistiker Nigel Jacklin hat sich die europäischen Sterblichkeitsdaten für 2017-22 angesehen und kommt zu dem Schluss, dass es keinen großen Unterschied zwischen den Jahren 2017-19 und 2020-22 gibt. Sie können seinen Beitrag auf LinkedIn hier lesen.