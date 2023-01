Unter den Augen der USA setzt Japan die Segel in Richtung Militarisierung

Am 16. Dezember stellte Japan seine neue Verteidigungsstrategie vor, mit der die Verteidigungs- und Angriffsfähigkeit des Landes massiv gestärkt werden soll. Es handelt sich dabei um die wohl umfangreichste Verteidigungsaufrüstung, die Japan seit dem Zweiten Weltkrieg, als es zu einem „pazifistischen“ Staat wurde, vorgenommen hat. Wie die neuen Dokumente zeigen, gibt Japan seinen „Pazifismus“ zugunsten eines selbstbewussteren Strebens nach militärischer Macht auf, die in der Lage ist, die japanische Macht nach außen zu projizieren – und die nationalen Interessen Japans zu schützen. Es geht nicht mehr nur um Selbstverteidigung. Mit einfachen Worten: Japans Ziel ist der gesamte Pazifik und die ihn umgebende Region des Indischen Ozeans. Aus den Dokumenten geht hervor, dass Japan in die Lage versetzt werden soll, „einen wirksamen Gegenschlag auf dem Territorium des Gegners als minimale Selbstverteidigungsmaßnahme durchzuführen“. Die Änderungen – die der japanische Regierungschef Fumio Kishida als „Wendepunkt in der Geschichte“ bezeichnete – werden in drei Dokumenten dargelegt: der nationalen Sicherheitsstrategie, der nationalen Verteidigungsstrategie und dem mittelfristigen Verteidigungsprogramm.

Den Angaben in diesen Dokumenten zufolge wird Japan rund 37 Mrd. USD für Gegenangriffsfähigkeiten und die Entwicklung von Hyperschallwaffen mit großer Reichweite ausgeben. Außerdem wird Tokio schiffsgestützte Tomahawk-Raketen aus US-Produktion kaufen. 7 Milliarden US-Dollar sind für die Cyber-Kriegsführung vorgesehen, und der gleiche Betrag wird für die Entwicklung von Weltraumfähigkeiten verwendet. Insgesamt wird Japan in fünf Jahren 316 Milliarden US-Dollar für seine Streitkräfte ausgeben. Mit diesen Ausgaben wird das sogenannte „pazifistische“ Japan zum drittgrößten Militärausgeber der Welt nach den USA und China. Wie die Details zeigen, wird Tokio auf diese Systeme zurückgreifen, wenn Japan angegriffen wird oder ein Angriff auf eine befreundete Nation [sprich: Taiwan] das Überleben Japans bedroht, wenn es keine geeigneten Mittel gibt, um einen Angriff abzuwehren, und solange die Anwendung von Gewalt auf ein Minimum beschränkt bleibt.

Der gesamte Schwerpunkt dieser neuen Strategie liegt auf dem Erwerb der Fähigkeit zum Einsatz von Langstreckenraketen. Wenn es um „Langstreckenraketen“ geht, sind die Ziele, die Japan im Visier hat, klar: China, Russland und Nordkorea. Kishida sagte, dies sei seine „Antwort auf die verschiedenen Sicherheitsherausforderungen, denen wir gegenüberstehen“.

Diese Herausforderungen stehen zwar in engem Zusammenhang mit den laufenden russischen militärischen Sondereinsätzen in der Ukraine und den Spannungen um Taiwan, sind aber weder natürlich noch unlösbar, sondern wurden von Washington selbst an Japan herangetragen, um einen Verbündeten im Pazifik auf Vordermann zu bringen und damit seine globale Führungsrolle zu stärken.

Die Verbindung zwischen Russland, China und den USA ist hier offensichtlich. Japans Strategiepapier bezeichnet „Russlands Invasion in der Ukraine“ als Verstoß gegen internationales Recht und betrachtet die von China ausgehende „strategische Herausforderung“ als die größte, der „Japan jemals gegenüberstand“. Diese Änderungen wurden sehr schnell von den USA gebilligt, einem Land, das Japan nach dem Zweiten Weltkrieg eine so genannte „pazifistische“ Verfassung aufgezwungen hatte.

Der US-Botschafter in Japan, Rahm Emanuel, sagte in einer Erklärung, dass „der Premierminister eine klare, unmissverständliche strategische Erklärung über Japans Rolle als Sicherheitsanbieter im Indopazifik abgibt“, und fügte hinzu, dass der Premierminister „ein großes „D“ neben Japans Abschreckung gesetzt hat.“ „Wir begrüßen die Veröffentlichung von Japans aktualisierten Strategiedokumenten … die Japans entschlossenes Engagement für die Aufrechterhaltung der auf Regeln basierenden internationalen Ordnung und eines freien und offenen Indopazifiks widerspiegeln“, sagte der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und fügte hinzu: „Wir unterstützen Japans Entscheidung, neue Fähigkeiten zu erwerben, die die regionale Abschreckung stärken, einschließlich der Fähigkeit zum Gegenschlag.“

Japans militärische Ambitionen, die Art der Waffensysteme, die es erwerben möchte, und die Unterstützung der USA für diesen Wandel bedeuten also, dass sich Japan fest auf die Seite der Alliierten des Zweiten Weltkriegs gestellt hat.

Dies ist in der Tat eine bedeutende Wende, vor allem, weil Japan jetzt ein militärischer Partner eines Landes ist, das es atomar angegriffen hat, und dieses Bündnis gegen ein Land (China) gerichtet ist, das Japan während des Zweiten Weltkriegs (teilweise) besetzt hatte.

Ist Japan wirklich bedroht?

Das Argument, das sowohl von den USA als auch von Japan vorgebracht wird, ist, dass das Land vor enormen Sicherheitsherausforderungen steht. Aber wer hat Japan bedroht? Chinas wichtigstes politisches Problem sind die USA in Bezug auf Taiwan. Das betrifft Tokio nicht per se. Aber Tokio sieht in den wachsenden Spannungen zwischen den USA und China in Bezug auf Taiwan eine Bedrohung seiner Interessen. Abgesehen von einem Territorialstreit um die Senkaku-Inseln gibt es in der chinesisch-japanischen Gleichung keine greifbaren Spannungen. Dieser Streit drohte nie zu einem militärischen Krisenherd zu werden, der eine starke japanische Militärreaktion zur Abschreckung Chinas erfordert hätte.

Warum Japan also militarisiert, ist eine kritische Frage, die mit Blick auf die Fähigkeit der USA, Japans Außen- und Militärpolitik zu beeinflussen, erklärt werden muss. Es gibt sowohl eine direkte als auch eine indirekte Quelle. Was die direkte Quelle anbelangt, so sind die USA seit dem Zweiten Weltkrieg ein Hegemon für Japan. Indirekt schaffen die USA durch die Spannungen mit China um Taiwan ein großes Sicherheitsproblem in der Region. Die Länder der Region spüren daher den geopolitischen Druck – und reagieren darauf.

Ähnlich verhält es sich mit Russland. Russlands spezielle Militäroperationen sind eine Antwort auf die expansionistische Politik der NATO. Dies wird inzwischen auch in Europa erkannt, wo der französische Staatschef bereits dazu aufgerufen hat, die russischen Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen, um die Ukraine-Krise auf dem Verhandlungswege zu beenden. Ein Konflikt, an dem die NATO beteiligt ist, hat nichts mit Japan zu tun, zumindest nicht direkt. Aber es waren die USA, die die NATO in die Pazifikregion brachten, als sie nach einem Raketenangriff in Polen am Rande des G-20-Gipfels in Indonesien einen Notgipfel der NATO und der G7 in Bali abhielten.

Wenn die NATO in einer Region aktiv wird, die weit über ihren Zuständigkeitsbereich hinausgeht, wird die Absicht deutlich, den Konflikt in Europa zu einer globalen Angelegenheit zu machen, was auch die Schlüsselfaktoren erklärt, die Japans derzeitige Militarisierung vorantreiben, einen Prozess, der einen viel sichtbareren US-Fußabdruck hat als Japans eigener.

Salman Rafi Sheikh, Forschungsanalytiker für internationale Beziehungen und pakistanische Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.