Wie werden Viren überhaupt entdeckt und identifiziert?

Das erschütternde Interview mit Etienne De Harven von Celia Farber

Die Frage, die ich mir seit 1987 stelle.

Wenn die Experten behaupten, dass ein bestimmtes Virus eine bestimmte Krankheit verursacht, woher wissen sie dann, dass dieses Virus überhaupt existiert?

Ein Beispiel: das angeblich neue Coronavirus in China. Ein Beispiel: Ebola. Unter anderem HIV. Insbesondere das Coronavirus, das angeblich SARS (2003) verursacht. Woher wissen die Forscher, dass diese Viren existieren?

„Nun, natürlich wissen sie es. Sie müssen.“

Das ist keine befriedigende Antwort – auch wenn die meisten Menschen sie geben würden.

Die Frage kann sehr interessant werden, wenn man sich vor Augen hält, dass die Forscher in Biokriegslabors an Viren herumtüfteln. Woher wissen sie, dass sie Viren manipulieren, die tatsächlich existieren?

Wenn Wissenschaftler uns erzählen, dass sie sich beeilen, einen Impfstoff gegen ein Virus zu entwickeln, das der Bevölkerung schadet, woher wissen sie dann, dass dieses Virus überhaupt existiert?

Ich kam auf diese Frage, als ich 1987 über HIV forschte. Im Jahr 1990 begann ich, ernsthaft darüber nachzudenken. In all diesen Jahren habe ich mich an unabhängige Forscher gewandt und versucht, ihre Antworten zusammenzutragen. Ich kann nicht sagen, dass es eine reibungslose Reise war.

Aber ich habe einige Antworten gefunden; und ich habe mit Sicherheit einige gefälschte Mainstream-Behauptungen gefunden, die wie Kugeln an den Plastikzweigen von 99-Cent-Laden-Weihnachtsbäumen glitzern.

Hier sind ein paar Anhaltspunkte. Man muss eine Gewebeprobe von einem lebenden Menschen nehmen. Sie müssen diese Probe richtig filtern, um eine viel kleinere Probe zu erhalten, von der Sie glauben, dass sie einen Virus enthalten könnte. Sie müssen einen Tropfen dieser Probe unter ein Elektronenmikroskop halten und beobachten, was wie ein Virus aussieht.

Wie viel Virus? Wie viele identische Viruspartikel? Hier gehen die Meinungen auseinander. Es könnte ein bestimmtes Virus sein, ein Partikel. Es könnten aber auch viele, viele identische Partikel sein.

Randbemerkung: Wenn man nachweisen will, dass dieses Virus tatsächlich eine KREBSERKRANKUNG bei einer Person verursacht, muss man noch weitergehen. Man muss nachweisen, dass derselbe Virus aktiv ist und sich mit einer sehr hohen Rate im Körper der Person repliziert, und dass das Immunsystem ihn nicht bekämpft. Wie testet man auf all das, abgesehen davon, dass man merkt, dass der Patient krank ist? Ich bin immer noch auf der Suche nach einer endgültigen technischen Antwort – falls es eine gibt.

Gut, kommen wir zurück zum Elektronenmikroskop. Nehmen wir an, Sie haben viele identische Partikel von etwas, das wie ein Virus aussieht, auf der elektronenmikroskopischen Aufnahme, EM genannt, beobachtet. Dann können Sie sagen: „Ich habe es gefunden.“ Aber Sie müssen sicher sein. Sie müssen herausfinden, dass es sich bei diesem Virus nicht nur um etwas handelt, das normalerweise im menschlichen Körper wie ein Stubenhocker lebt und nichts tut – ein passives endogenes Virus. Nein. Sie wollen zeigen, dass dieses Virus von außen als Eindringling kommt – ein exogenes Virus. Und wie kann man diese Unterscheidung jedes Mal perfekt machen? Eine weitere Frage, für die es vielleicht keine präzise Formel als Antwort gibt.

Die große Frage: KÖNNEN WIR SICHER SEIN, DASS ALLE VIREN, DIE ES ANGEBLICH GIBT UND DIE ANGEBLICH EPIDEMIEN VERURSACHEN, TATSÄCHLICH GEFUNDEN UND AUF ELEKTRONENMIKROSKOPISCHEN AUFNAHMEN BEOBACHTET UND IDENTIFIZIERT WERDEN? KÖNNEN WIR ZUMINDEST DAS SAGEN?

Nein.

In diesem Fall haben die Forscher, zumindest teilweise, das Nachsehen gehabt. Sie haben es überstürzt. Sie sind zu früh aus den Startlöchern gesprungen. Sie haben ihr Geld auf ein Pferd gesetzt, das vielleicht gar nicht am Rennen teilnimmt. Sie haben einen Scheck ausgestellt, den niemand einlösen kann. Sie sprechen von Abriegelungen und Quarantänen, ohne bewiesen zu haben, dass ihr Lieblingsvirus überhaupt existiert. Sicher, die Hintermänner werden mit diesen ungerechtfertigten Annahmen viel Geld verdienen, aber Geld ist keine Wissenschaft. Es mag die Wissenschaft kontrollieren, aber es ist keine Wissenschaft.

Nun gut. Ich habe jetzt die Bühne frei gemacht für einen Auszug aus einem Interview, einem tiefgründigen Interview mit einem verstorbenen Meister des Mainstreams, der angesichts der gefälschten Wissenschaft plötzlich als Rebell bezeichnet wurde, Etienne De Harven. Das Interview wurde vor einigen Jahren von der brillanten Reporterin Celia Farber geführt. Sie können das gesamte Interview hier nachlesen. Ich empfehle Ihnen dringend, es sechzehnmal zu lesen. Ja, es wird technisch. Sie werden auch Namen von Spitzenwissenschaftlern entdecken, die Sie noch nicht kennen. Lernen Sie die Bedeutung der Wörter, die Sie noch nie gesehen haben. Vertiefen Sie sich. Dies ist keine Unterhaltung wie im Fernsehen. Das ist kein YouTube-Wurf.

Ich habe noch einen weiteren Grund, den Lesern dieses Interview zu zeigen – so sieht ein Gespräch über ernsthafte wissenschaftliche Themen aus … so sieht der Versuch aus, die Kluft zwischen Forschern, ehrlichen Reportern und der Öffentlichkeit zu überbrücken. Es sollte Hunderte und Tausende solcher Print-Interviews geben, die den Lesern vorgesetzt werden. Sie können damit umgehen. Die Verdummung der Menschen ist teilweise eine Illusion: Sie können aufwachen. Sie WERDEN aufwachen, wenn sie ausreichend interessiert sind.

Der Hintergrund von Etienne De Harven: Präsident der Electron Microscopy Society of America; Forscher am Memorial Sloan-Kettering Cancer Center; Cornell-Professor für Zellbiologie; Professor für Pathologie an der Universität Toronto; anerkannter Pionier auf dem Gebiet der Elektronenmikroskopie.

Im Mittelpunkt des Interviews steht das Thema HIV und die Frage, ob es jemals gefunden und isoliert wurde. Die Implikationen und Fragen erstrecken sich auf alle Viren.

DE HARVEN: Aus Frustration über die völlige Erfolglosigkeit aller Versuche, Viruspartikel in menschlichem Krebs mittels EM nachzuweisen, haben sich die „Impresarios“ des Krebs/Virus-„Traums“ (Gallo, Fauci und andere) ganz dem molekularen Ansatz verschrieben.

Folglich erfanden sie molekulare Marker, um die fehlenden Viruspartikel zu kompensieren… Dies wäre akzeptabel gewesen, wenn die Spezifität dieser neuen molekularen Marker eindeutig nachgewiesen worden wäre. Leider war dies nicht der Fall. Der irreführendste molekulare Marker war wahrscheinlich der Erste, d. h. das Enzym [genannt] Reverse Transkriptase (RT). Nach den Veröffentlichungen von Temin und Baltimore 1970 in „Science“ wurde die enzymatische Aktivität der RT in missbräuchlicher Weise als spezifischer retroviraler Marker verwendet. Sowohl Temin als auch Baltimore wiesen RT-Aktivität in Proben von angeblich „gereinigtem“ Retrovirus nach.

Peinlicherweise versäumten beide, die „Reinheit“ ihrer Proben durch EM zu überprüfen. Einige ihrer Proben wurden einfach von einem kommerziellen Unternehmen gekauft… Auf dem Etikett der Fläschchen stand zwar „reines Retrovirus“… Es war jedoch bekannt, dass diese kommerziellen „reinen Retroviren“ stark mit Zelltrümmern kontaminiert waren!

Und da auch bekannt ist, dass alle Zellen RT enthalten (siehe Varmus), sind die Zelltrümmer höchstwahrscheinlich Träger ähnlicher RT-Enzyme.

Temin und Baltimore haben also nicht bewiesen, dass RT ein spezifischer molekularer Marker für Retroviren ist. Es wäre so einfach gewesen, den „Reinheitsgrad“ der von ihnen verwendeten Proben mittels EM zu überprüfen. Dies hätte höchstwahrscheinlich eine erhebliche Verunreinigung durch Zelltrümmer ergeben und Temin und Baltimore gezwungen, bei der Interpretation ihrer Ergebnisse viel vorsichtiger zu sein. Die Mitglieder des Nobelkomitees haben es 1975 bedauerlicherweise versäumt, dieses Problem der „Reinheit“ zu untersuchen…

1983 war am Pasteur-Institut in Paris das Vertrauen auf den RT-Marker ein Schlüsselelement bei der angeblichen „Isolierung“ eines neuen Retrovirus [HIV]. Dennoch räumte Montagnier selbst ein: „Wir haben nicht gereinigt“… Er unterließ es auf gefährliche Weise, die irreführenden Interferenzen von Zelltrümmern zu berücksichtigen, genau wie Temin und Baltimore 1970.

Aber eine Arbeit über die Entdeckung eines neuen Retrovirus sieht viel besser aus, wenn sie wenigstens… ein EM-Bild enthält! Die Mitglieder von Montagniers Team verbrachten also Stunden am TEM [Transmissionselektronenmikroskop], um ihre gemischten Zellkulturen zu untersuchen, und sie fanden das Virus!

Siehe Abb. 2 in ihrem „historischen“ Science-Artikel von 1983! Es ist übrigens ein EM-Bild von guter Qualität. Es zeigt unzweifelhaft retrovirale Partikel, die an der Oberfläche einer Zelle knospen. Aber die Legende dieser Abbildung 2 besagt, dass diese Zelle ein Nabelschnurblut-Lymphozyt ist. In der Tat wurden diesen komplexen Zellkulturen Nabelschnurblut-Lymphozyten beigemischt (warum?).

Montagnier und seine Mitarbeiter hätten wissen müssen, dass menschliches Embryonalgewebe und insbesondere die Plazenta sehr reich an endogenen Retroviren (HERVs) sind und dass man daher davon ausgehen muss, dass die Nabelschnurblut-Lymphozyten dieselben endogenen Retroviren tragen (unter dem TEM sind endogene und exogene Viren, die identisch aussehen, nicht zu unterscheiden).

Die Knospung dieser Partikel wurde vielleicht durch einige der Wachstumsfaktoren stimuliert, die auch in diesen Zellkulturen vorhanden sind. Eine wichtige Kontrolle wäre es gewesen, das Experiment mit Lymphozyten aus dem peripheren Blut statt aus Nabelschnurblut zu wiederholen. Diese Kontrolle fehlt leider.

Zusammenfassend möchte ich offen sagen, dass die Arbeit von Pasteur aus dem Jahr 1983 (deren 30. Jahrestag gerade in einer „großen Messe“ der offiziellen HIV-Retrovirologie gefeiert wurde!) sehr wenig zur AIDS-Forschung beigetragen hat, weil ihre Schlussfolgerung (d.h. „die Isolierung eines neuen Retrovirus“) 1) auf der Verwendung eines unspezifischen molekularen RT-Markers beruht und 2) fälschlicherweise durch EM-Bilder von höchstwahrscheinlich endogenen menschlichen Retroviren unterstützt wird.

Weitere Einzelheiten und entsprechende Verweise zu dieser Analyse finden Sie in meinem 2010 im Journal of American Physicians and Surgeons veröffentlichten Artikel – „Human Endogenous Retroviruses and AIDS Research: Confusion, Consensus, or Science?“.

CELIA FARBER: Was geschah mit EM innerhalb der HIV-Wissenschaft und -Literatur, als Antikörper- und VL-Tests [Viruslast] in den folgenden Jahrzehnten als Diagnoseinstrumente für die „HIV-Infektion“ weit verbreitet wurden? Soweit ich weiß, hat niemand jemals HIV in menschlichem Blut mit EM gefunden. Kann man das so sagen?

DE HARVEN: Meiner Meinung nach haben Western Blot [Antikörper-]Tests nach der Veröffentlichung der Arbeit von Eleni Papadopulos et al. (1993) und Antikörpertests („Elisa“) nach dem Bericht von Christine Johnson (1996) jede Glaubwürdigkeit verloren. Der Begriff der „Viruslast“ (VL) brachte jedoch einen neuen Parameter in die AIDS-Diagnose ein (Ho, 1996). Er lenkte die Aufmerksamkeit auf die tatsächliche Anzahl von HIV-Partikeln, die angeblich im Blutplasma von AIDS-Patienten vorhanden sind, wobei man davon ausging, dass PCR-Technologien [Tests] eine Möglichkeit bieten, diese Anzahl zu quantifizieren.

Wenn eine solche Virämie (d. h. das Vorhandensein von Viruspartikeln im Blut) bei AIDS-Patienten tatsächlich vorhanden ist, erinnert sie an die retrovirale Virämie, die bei leukämischen Mäusen bekannt ist. In einem solchen Fall sollten retrovirale Partikel in entsprechend aufbereiteten Patientenplasmaproben mittels TEM leicht nachweisbar sein. Leider war es nie möglich, ein einziges retrovirales Partikel im Blutplasma eines AIDS-Patienten mittels TEM nachzuweisen, selbst wenn man Patienten mit einer sogenannten „hohen Viruslast“ auswählt.

Ich war offenbar der erste Forscher, der diese Aussage während der Eröffnungssitzung der großen AIDS-Konferenz von Präsident T. Mbeki in Pretoria, Südafrika, im Mai 2000 machte. Meine diesbezügliche Aussage ist nie widerlegt worden.

CELIA FARBER: Wie kommt das?

DE HARVEN: Diese Frage muss beantwortet werden, weil im Blut vieler AIDS-Patienten mithilfe der PCR-Technologie „etwas“ gemessen wird. Tatsächlich ist das, was gemessen wird, definitiv nicht die Anzahl der retroviralen Partikel (phantomartig, d.h. EM unsichtbar!). Vielmehr wird durch PCR die Anzahl der genomischen Nukleotidsequenzen identifiziert, vervielfältigt und angeblich quantifiziert, die den bekannten Sequenzen des retroviralen Genoms extrem ähnlich sind. Bedauerlicherweise wurden diese Sequenzen als Hinweis auf eine bestimmte Anzahl von … HIV-Partikeln fehlinterpretiert! Dies trug wesentlich dazu bei, das quasi-religiöse Dogma von HIV als Ursache von AIDS zu festigen, ein Dogma, das vor einigen Jahren von David Rasnick scharf kritisiert wurde, der maßgeblich über „The AIDS Blunder“ schrieb…

Diese Interpretation wäre nur dann akzeptabel gewesen, wenn retrovirale Partikel im Blutplasma dieser Patienten durch EM leicht nachzuweisen gewesen wären; da dies aber nicht der Fall ist, muss eine andere Erklärung für das Vorhandensein dieser Nukleotidsequenzen gefunden werden.

Ich habe auf der RA-Konferenz in Oakland, Kalifornien, im Jahr 2009 eine solche dringend benötigte Erklärung für das Vorhandensein dieser retroviralähnlichen Nukleotidsequenzen vorgestellt und in meinem JAPS-Artikel 2010 weiterentwickelt. Meine Erklärung basiert auf den wohlbekannten, variablen Mengen zirkulierender DNA im Blut schwer kranker Patienten und auf der Tatsache, dass wir alle [irrelevante] retroviral-ähnliche Sequenzen in unserer DNA tragen, und zwar als endogene, defekte Retroviren, d. h. HERVs (HERVs, für „Human endogenous retroviruses“) (siehe „Virus in all of us“, R. Lower at al., 1996 PNAS paper).

Es ist daher nicht verwunderlich, dass diese Nukleotidsequenzen im Blut vieler AIDS-Patienten, die in der Tat schwer krank sind, durch PCR [Tests] erkannt werden. Wie bereits 2008 im Labor von Robin Weiss gezeigt wurde, können HERVs als Störfaktoren bei der Suche nach neuartigen Retroviren bei chronischen menschlichen Krankheiten eine Rolle spielen…

CELIA FARBER: …Zeichnen Sie ein Bild für uns. Die Geschichte des [HIV]-Virus, des „neuen tödlichen Virus“, was passiert zuerst: Welche Schritte haben sie [-] Montagnier einerseits , Gallo andererseits [-] unternommen, um das neue Wesen zu „finden“? Und als sie es „gefunden“ hatten, welche Form hatte es? Es war keine Entität, kein Ding, mit einem Körper, richtig? Es war nicht kohärent. Können wir das sagen? Wo lebte es also? Wurde es nur durch die Technologien gesehen, die zu seiner Entdeckung entwickelt wurden, Elisa, WB [beides sind Antikörpertests]? Später PCR/VL [Tests]? Aber was geschah DAMALS, als man versuchte, es mit EM zu finden? Warum hat nicht jeder mit EM nach ihm gesucht? Zu teuer?

DE HARVEN: Nein, EM ist nicht billig, aber nicht so teuer! Und seine Kosten haben sicher nichts damit zu tun, dass es in den vergangenen 30 Jahren in der AIDS-Forschung kaum eingesetzt wurde! Es wurde nicht verwendet, weil „sie“ wussten, dass es in Proben, die direkt von AIDS-Patienten stammen, nichts von retroviraler Bedeutung zeigen würde. Und da AIDS zum großen Geschäft geworden war, durften die Aktien der beteiligten Pharmariesen nicht gefährdet werden! Es musste um jeden Preis gerettet werden, selbst um den Preis des Vertrauens in unspezifische molekulare Marker… Angst ist ein gutes Geschäft, und Viren erzeugen am effizientesten Angst… Also muss die HIV-Fahne maximal geschwenkt werden. In den weltweiten Medien mit Tausenden von computergenerierten, farbenfrohen Karikaturen eines idealistischen Retrovirus… Im Gegensatz dazu herrschte in den Medien die rigoroseste Zensur, wenn es darum ging, die Öffentlichkeit über die Ansichten umdenkender Dissidenten zu informieren. Diese totale Zensur hat jede Information, die die kolossalen, ausschließlich von HIV abgeleiteten Profite der großen Pharmaunternehmen gefährden könnte, unter Verschluss gehalten.

Aber ich bin froh, dass wir das Internet haben!

Die Behauptung, HIV existiere nicht, kommt einer Art kapitalistischem Verbrechen gleich…

Ja, das HIV-Dogma ist wahrscheinlich die dunkelste Seite in der Geschichte der modernen Medizin.

CELIA FARBER: Etienne, wenn du es zusammenfassen könntest: Existiert HIV? Wenn ja, wo und wie und als was?

Wenn Sie das Blut von 1.000 HIV-positiven Menschen unter EM untersuchen könnten, was würden Sie erwarten zu finden? Wenn man bei EM im menschlichen Blut kein HIV findet, kann man dann argumentieren, dass sich das Virus „versteckt“ und so weiter, oder dass die Medikamente das Virus auf nicht nachweisbare Werte unterdrückt haben? Das ist es, was die Verfechter der Orthodoxie zu den Ergebnissen im Fall Nushawn Williams zu sagen scheinen.

DE HARVEN: Das ist die Hauptfrage! Die Frage nach der Existenz von HIV ist nicht etwas, das nur zwischen spezialisierten Retro-Virologen diskutiert werden sollte. Es ist eine wesentliche Frage, die uns alle angeht.

CELIA FARBER: Warum?

DE HARVEN: Ganz einfach, weil 100 % der AIDS-Forschungsgelder auf der dogmatisch postulierten Existenz von HIV beruhen. Wenn es HIV nicht gibt, dann ist die AIDS-Forschung der erschreckendste Fall von totaler Veruntreuung öffentlicher Forschungsgelder! Und es würde auch bedeuten, dass die gewaltigen Geldmengen, die bisher ausschließlich für die HIV-Forschung aufgewendet wurden, in anderen Bereichen viel besser eingesetzt werden könnten. Könnten Sie sich vorstellen, in was für einer Welt wir heute leben würden, wenn das gesamte Geld, das in den vergangenen 30 Jahren für die HIV-Forschung verschwendet wurde, stattdessen für die Ernährung der hungernden Afrikaner, für sauberes Wasser, für öffentliche Hygieneinfrastrukturen und für die öffentliche Gesundheitserziehung verwendet worden wäre? Dies wäre nur möglich, wenn die HIV-Forschung vollständig eingestellt würde! Und dafür müssen die wissenschaftlichen und öffentlichen Gesundheitsorganisationen der Tatsache ins Auge sehen, dass es HIV in der Tat nicht gibt.

…wir alle müssen uns mutig der Tatsache stellen, dass die Existenz eines exogenen HIV niemals wissenschaftlich bewiesen wurde.

-Ende des Interviewauszugs-

Das gesamte Interview können Sie hier nachlesen.

De Harven entlarvt die HIV-Forschung. Wie viele andere unbewiesene Viren sind ebenfalls voreilig in die Existenz und Bekanntheit massiert worden? Wie oft haben Forscher „spezielle Marker“ wie Kaninchen aus dem Hut gezogen – mit der fälschlichen Behauptung, diese Marker würden die Existenz von ansonsten nie beobachteten Viren beweisen?

Und wenn diese Forscher behaupten, sie hätten die genetischen Sequenzen dieser Viren veröffentlicht – was sequenzieren sie dann wirklich? Harmlose und passive körpereigene Viren, die keiner Fliege etwas zuleide tun würden und lieber ein Leben lang im Körper herumliegen und fernsehen?

Und wenn jemand vortritt und behauptet, ein neues, noch nie zuvor gesehenes Virus sei in Wirklichkeit eine vom Menschen geschaffene Waffe, und er wisse dies aus dem Studium seiner genetischen Sequenz – hat er dann Recht, oder sieht er sich die Sequenz einer irrelevanten Mikrobe an, die unsanft aus ihrem langen Schlummer in der Wärme des menschlichen Körpers gelockt wurde?