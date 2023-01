NBA-Legende behauptet, dass »Tausende« von Athleten durch die COVID-Impfung gestorben sind

Der ehemalige NBA-Spieler John Stockton behauptete, er kenne „Hunderte“, wenn nicht „Tausende“ von Profisportlern, die infolge der Einnahme der experimentellen COVID-19-Spritze gestorben seien.

Stockton, ehemaliger Point Guard der Utah Jazz, nahm letzten Monat an einem Interview mit dem Podcast „Sideline Sanity“ teil, um eine frühere Behauptung zu revidieren, wonach über hundert Profisportler aufgrund des Impfstoffs „tot umgefallen“ seien.

„Ich denke, es ist ziemlich aktenkundig, es gibt 150, ich denke, es sind jetzt über 100 professionelle Athleten tot. Profisportler, in der Blüte ihres Lebens, fallen geimpft tot um, direkt auf dem Spielfeld, direkt auf dem Feld, direkt auf dem Platz“, hatte Stockton letztes Jahr gesagt.

Jetzt verdoppelte Stockton seine Behauptung und erweiterte sie sogar noch, indem er behauptete, er glaube nun, dass „Tausende“ von Sportlern durch die Impfung getötet worden seien.

„Ich bin zurückgegangen und habe nachgesehen; ich habe Namen, Bilder, Gesichter, wo sie gespielt haben“, sagte Stockton der Moderatorin Michele Tafoya. „Ich hatte über 300 zu der Zeit, also fühlte ich mich mit meinen 150 ziemlich sicher, und wieder mussten Leute herauskommen und darüber diskutieren. Ich hatte den Beweis in den Händen: ein Stück Papier mit den Namen darauf.“

„Jetzt sind es viel mehr als das“, fuhr er fort. „Ich glaube, es sind jetzt Tausende, aber zitieren Sie mich nicht. Ich sage nicht, dass es 1.000 oder mehr sind, aber es könnte sein. Es ist eine große Zahl.“

Stockton hatte zuvor die Impfstoffhersteller für ihre Geschichte der Vertuschung ihres medizinischen „Betrugs“ kritisiert.

„Es ist erstaunlich, welchen Schutz sie haben, und selbst damit sind sie Serienverbrecher“, sagte Stockton im Jahr 2021 über die Pharmaunternehmen. „Fast jeder einzelne von ihnen wurde verurteilt und hat astronomische Summen für die Betrügereien gezahlt, die sie begangen haben, und trotzdem scheint es nicht bekannt zu sein.“

Der 60-Jährige hatte sich auch hinter den Spieler der Brooklyn Nets, Kyrie Irving, gestellt, nachdem dieser sich geweigert hatte, sich der Impfpflicht der NBA zu unterwerfen.

„Du hast eine Menge Unterstützer, Kyrie“, sagte Stockton zu seinen impfskeptischen Podcast-Kollegen Chad Fisher und Tony Farmer. „Nicht alle können dich erreichen, und du kannst nicht alle erreichen, aber es gibt eine große Mehrheit da draußen, die für dich eintritt. Sie sind nur nicht ganz so mutig wie er. Ich bin stolz auf ihn, dass er als Einzelner ein solches Risiko eingeht und sich so mutig für das einsetzt, was er für richtig hält.“

Seit der Einführung des COVID-Impfstoffs im Jahr 2021 haben viele Sportler, Piloten und Militärangehörige, die alle der Impfpflicht unterlagen, das Ausmaß der Nebenwirkungen offenbart, die sie nach der Impfung erlitten.

Herzentzündungen sind bei geimpften Sportlern so häufig geworden, dass sie jetzt in vielen Fällen auf COVID-Impfstoff-Nebenwirkungen untersucht werden.

Dennoch ist die Zahl der Fälle, in denen ansonsten gesunde Menschen plötzlich starben, in den letzten Jahren offenbar sprunghaft angestiegen.