In Kanada sind im letzten Monat 23 Kinder plötzlich gestorben, und niemand spricht darüber

Die Grippetodesfälle bei kanadischen Kindern sind auf dem besten Weg, historische Rekorde zu brechen. Nur wenige Wochen nach Beginn der Grippesaison (bis zum 18. Dezember 2022) wurden laut einer Studie von CBC News 11 grippebedingte Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen in Kanada gemeldet, berichtet VigilantFox.

CBC News berichtete: „Grippe tötet Kinder in Kanada selten. In den vergangenen zehn Jahren gab es nie mehr als 13 Grippetote in einem Jahr bei den unter 19-Jährigen, und der Jahresdurchschnitt vor der Pandemie lag bei neun, so die Zahlen der Public Health Agency of Canada. Nach Angaben der CDC beginnt die Grippesaison wieder im Februar.

Da Kanada ein kalter Nachbar der Vereinigten Staaten ist, liegt die Vermutung nahe, dass dort ein ähnliches Muster zu beobachten ist. Diese 11 Grippetoten unter kanadischen Kindern könnten sich also bis zum Ende der Grippesaison leicht verdoppeln, verdreifachen oder sogar vervierfachen.

Besorgniserregend ist auch, dass viele kanadische Provinzen die Daten nur ungern oder gar nicht veröffentlichen wollen. „Anfang dieses Monats gab Britisch-Kolumbien öffentlich bekannt, dass mindestens fünf Kinder im November an der Grippe gestorben sind, allerdings erst, nachdem Einzelheiten eines internen Gesprächs, an dem Krankenhausbeamte beteiligt waren, die Anfang des Monats an eine Nachrichtenorganisation weitergegeben wurden. Als CBC News in anderen Provinzen nach den Todesfällen durch die Kindergrippe fragte, lehnten es die Beamten in Ontario ab, Statistiken vorzulegen.“

Was ist hier also los? Warum scheinen sie die Daten zu verbergen? Wäre es nicht angebracht, dass die Gesundheitsbehörden die Eltern vor diesem noch nie dagewesenen Risiko warnen, das die Grippe jetzt für ihre Kinder darstellt? Und warum sind die Grippetodesfälle so hoch und so früh?



Dr. William Makis hat eine Theorie

Und es erklärt, warum die Gesundheitsbehörden so still sind, wenn es um die aufkommende Grippekrise geht. Dr. William Makis ist ein kanadischer Arzt, Krebsforscher und Autor von über 100 von Experten begutachteten medizinischen Veröffentlichungen.

Er ist der Ansicht, dass mRNA-Injektionen das Immunsystem von Kleinkindern so schädigen, dass sie häufige Infektionen nicht mehr abwehren können, die junge, gesunde Kinder eigentlich abwehren können sollten. Und durch seine eigenen Nachforschungen fand er 23 kanadische Kinder, die im letzten Monat plötzlich oder unerwartet gestorben sind. Er erklärt: „Viele dieser Fälle sind auf die Grippe zurückzuführen. Einige wenige wurden auf Streptokokken-Infektionen zurückgeführt, die tödlich verliefen – was nicht tödlich sein sollte. Und dann gibt es plötzliche, seltsame Todesfälle, über die niemand wirklich spricht.

Anschließend berichtet Dr. Makis über plötzliche oder unerwartete Todesfälle, die er in sechs kanadischen Provinzen festgestellt hat.