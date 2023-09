Beraterin für Außenpolitik und Verteidigung, Mara Karlin sagte, der Konflikt in der Ukraine liefere „wertvolle Erkenntnisse“.

Sie verglich die Ukraine mit einem „Labor“ für militärische Innovationen, insbesondere in den Bereichen künstliche Intelligenz und Drohnen.

Was für ein Haufen Leute

Die in der Ukraine gesammelten wertvollen Erkenntnisse seien genauso wichtig wie die Daten, die das US-Militär während der Kriege in Afghanistan und im Irak gesammelt habe, sagte Karlin am Mittwoch während einer Podiumsdiskussion im Ronald Reagan Institute.

Der Immobilienunternehmer Erik de Vlieger kommentierte es auf X: „Schauen Sie sich diese Idioten der amerikanischen (Pentagon-)Rüstungsindustrie an, die begeistert davon sind, dass sie dank des Todes junger Menschen Innovationen hervorbringen können.“ Was für ein Haufen Menschen.“

Kijk die Amerikaanse (Pentagon) wapenindustrie-mongool enthousiast zijn dat ze lekker kunnen innoveren via de dood van jonge mensen. Wat een pleuris volk pic.twitter.com/27PTlFSHel — Tweep des Vaderlands -Erik de Vlieger- (@DevliegerErik) September 22, 2023

Der ehemalige ukrainische Verteidigungsminister Oleksi Reznikow hat den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine als „Chance für westliche Waffenhersteller“ bezeichnet.

Die Rüstungsriesen könnten sehen, ob ihre Waffen funktionierten, wie effektiv sie seien und ob sie angepasst werden müssten, sagte Reznikow der Financial Times im Juli. „Die Rüstungsindustrie könnte sich kein besseres Testgelände wünschen“.