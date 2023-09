Mitglied des WHO-Pandemievertragsteams: „Gesundheitsbezogene Fehlinformationen könnten strafbar sein!“

Brasiliens UN-Vertreter warnt: „Das Verbreiten von Fehlinformationen im Gesundheitsbereich könnte als Straftat gelten!“

Es gab eine Zeit, in der Brasilien einige der besten Diplomaten hatte, die ihrem Land und den Vereinten Nationen als Repräsentanten der Weltorganisation in der ganzen Welt dienten. Ihre Aufgabe war es, in echten Krisen und bewaffneten Konflikten zu vermitteln.

Natürlich ging es nicht darum, den politischen oder ideologischen Interessen einer bestimmten Gruppe von Ländern zu dienen, und schon gar nicht darum, von der ursprünglichen Aufgabe der Vereinten Nationen abzuweichen und sich mit irgendwelchen „Pandemien/Infektionen“ zu befassen.

Aber diese Zeiten sind vorbei, und jetzt haben wir das hier: Tovar da Silva Nunes (das ist der Vertreter Brasiliens bei der UNO und Mitglied der Gruppe, die den Pandemievertrag der WHO aushandelt), der praktisch für globalen Autoritarismus eintritt. Zumindest in Gesundheitsfragen.

Nunes wird in Berichten mit der Forderung zitiert, die Verbreitung falscher Gesundheitsinformationen und medizinischer Eingriffe als „mögliche Straftat“ zu behandeln (was auch so gesehen wird).

Unsere „tapferen neuen Weltkrieger“ sind nicht gerade die mutigsten unter ihnen – man beachte den Zusatz „möglicherweise“. Dennoch stellt Nunes diese ungeheuerliche Idee in den Raum, damit die Welt darüber nachdenkt und/oder sich daran gewöhnt.

Diese katastrophale Bilanz für die Diplomatie des Landes ergibt sich aus den Sitzungen der Generalversammlung der Vereinten Nationen, insbesondere aus dem Treffen zur Prävention, Vorbereitung und Reaktion auf Pandemien, das letzte Woche in New York stattfand.

Das Treffen wurde einberufen, um die Pandemievereinbarung oder den Pandemievertrag, der weltweit durchsetzbar sein wird, „fertigzustellen“.

Zumindest hoffen das die Befürworter.

Diejenigen, die hinter dem Vorschlag stehen, haben kein Problem damit, die Problematik einer echten Pandemie (z.B. einer tödlichen wie Pocken oder Pest) mit dem Begriff „Infodemie(n)“ zu vermischen, der im Zuge der Covid-Angst erfunden wurde.

Das letztere ist nicht nur eine Randnotiz zu den vermeintlichen Bestrebungen, „die nächste Epidemie“ besser zu bewältigen. Vielmehr wird aus verschiedenen Quellen klar, dass dies eine zentrale Rolle spielen soll.

Die Mitglieder des zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums (INB) der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen (WHO) selbst drängen darauf, dass „Infodemic Management“ in die „substantiellen Artikel“ der Pandemievereinbarung aufgenommen wird.

Wie die Covid-Jahre gezeigt haben, ist es jedoch nur allzu leicht, seriöse Meinungen von Wissenschaftlern, Ärzten und Journalisten zu zensieren, nur weil sie nicht in das akzeptierte Narrativ passen.

Deshalb sind die Verfechter der Meinungsfreiheit so besorgt über die jüngsten Entwicklungen. Doch Botschafter Nunes scheint nicht zu ihnen zu gehören.

„Die Verbreitung falscher Informationen über Gesundheitsfragen und medizinische Eingriffe stellt sowohl eine mögliche Straftat als auch eine Verletzung des grundlegenden Menschenrechts auf den höchstmöglichen Gesundheitsstandard dar. Die Verbreitung falscher Informationen während der COVID-19-Pandemie hat tragischerweise zum Verlust von Millionen von Menschenleben geführt“, sagte Nunes.