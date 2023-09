Pfizer’s RSV-Impfstoff Mathematik: 4000 Neugeborene töten, um 300 vor RSV zu retten

Von Igor Chudov

Willkommen bei der neuen Woke* $$$$ Mathematik

*Bedeutung und Herkunft. Bekannt ist der Begriff „woke“ vor allem aus den sozialen Netzwerken. Gemeint ist eine „Wachsamkeit“ für Diskriminierungen und Missstände.

Das Respiratory Syncytial Virus (RSV*) ist ein weit verbreitetes Atemwegsvirus, das Erkältungen verursacht. Das Virus stammt aus einem Labor um 1955, als Wissenschaftler am Walter Reed Army Institute an Affen forschten, aber seither ist es beim Menschen endemisch. Die erste Begegnung mit RSV ist die schlimmste, und manche Babys werden ziemlich krank.

Die Geschichte der RSV-Impfstoffe war sechzig Jahre lang von Misserfolgen geprägt, da die ersten RSV-Impfstoffe die Infektion verschlimmerten, anstatt sie zu lindern, und zwei geimpfte Säuglinge in einer kleinen Studie starben.

Ermutigt durch die COVID-bedingte Möglichkeit für Pharmaunternehmen, ungetestete Impfstoffe an schwangere Frauen zu verkaufen, machten sich sowohl GSK als auch Pfizer daran, einen neuen RSV-Impfstoff mit präfusionsstabilisiertem Antigen (nicht auf der Grundlage der mRNA-Technologie) für werdende Mütter zu entwickeln. EDIT: In ihrem Beitrag, der kurz nach meinem veröffentlicht wurde, erklärt Meryl Nass, dass das stabilisierte Antigen vom NIAID entwickelt und sowohl an Pfizer als auch an GSK weitergegeben wurde.

Die RSV-Impfstoffe von GSK und Pfizer sind in ihrer Zusammensetzung nahezu identisch.

Beide Impfstoffe führen, wenn sie schwangeren Müttern verabreicht werden, zu einer Zunahme von Frühgeburten und Todesfällen bei Säuglingen.

https://www.bmj.com/content/381/bmj.p1021

Beide Impfstoffe – die in ihrer Zusammensetzung nahezu identisch sind – führen zu einem Anstieg der Frühgeburten in Höhe von etwa 2 % aller Geburten:

In einem der FDA vorgelegten Dokument zeigten die Daten von GSK 238 Frühgeburten von 3496 (6,8 %) in der Impfstoffgruppe und 86 von 1739 (4,9 %) in der Placebogruppe – etwa eine zusätzliche Frühgeburt für jede 54 geimpfte Mutter. In der Impfstoffgruppe gab es 13 neonatale Todesfälle, in der Placebogruppe drei. Die Unterschiede bei den Frühgeburten sind in der RSV-Studie von Pfizer offensichtlich. In den Tabellen mit unerwünschten Ereignissen der Phase-2-Studie, die im Oktober 2022 veröffentlicht wurden, meldete Pfizer 3 von 116 (2,6 %) Frühgeburten in der Placebogruppe und 6 von 114 (5,3 %) in der Gruppe, die den Impfstoff erhielt, der als Endprodukt von Pfizer ausgewählt wurde.

GSK, ein seit langem auf dem Gebiet der Impfstoffe etabliertes Unternehmen, beschloss, sein Produkt aufgrund von Sicherheitsbedenken zurückzuziehen. Obwohl es sich im Wesentlichen um dasselbe Produkt handelt, bestand Pfizer auf der Zulassung seines RSV-Impfstoffs.

Pfizer weigerte sich, Fragen zur Sicherheit zu beantworten oder zu erklären, warum sein Impfstoff so anders ist, dass er ein besseres Sicherheitsprofil als der von GSK aufweist:

Pfizer antwortete nicht auf die Frage nach einer möglichen Zunahme von Frühgeburten im Zusammenhang mit dem Impfstoff in seinen beiden Studien, erklärte aber gegenüber The BMJ, dass in seiner Phase-3-Studie „kein Ungleichgewicht der Todesfälle bei Neugeborenen beobachtet wurde“.

Sowohl die FDA als auch die CDC haben beschlossen, das Sicherheitssignal der erhöhten Frühgeburtenrate zu ignorieren, und die CDC empfiehlt es nun allen schwangeren Frauen.

https:// twitter.com/CDCgov/status/1705329646441476262

Der Tweet der CDC führt hierher:

https://www.cdc.gov/media/releases/2023/p-0803-new-tool-prevent-infant-hospitalization-.html

Was würde passieren, wenn der RSV-Impfstoff allen schwangeren Frauen in den Vereinigten Staaten verabreicht würde? Würde dies Todesfälle verhindern oder mehr Todesfälle verursachen?

Lassen Sie uns einige Zahlen zusammentragen, die alle von der CDC stammen:

Im Jahr 2021 wurden in den Vereinigten Staaten 3.664.292 Geburten registriert.

Schätzungsweise 58.000 bis 80.000 Kinder unter fünf Jahren, zumeist Säuglinge, werden jährlich landesweit aufgrund von RSV-Infektionen ins Krankenhaus eingeliefert.

Jährlich sterben 100 bis 300 Kinder unter fünf Jahren an den Folgen von RSV.

Bei allen meinen nachstehenden Berechnungen werden die von der CDC vorgelegten Zahlen im Zweifelsfall den größten Nutzen haben. Das Ungleichgewicht, das sie zeigen, wird Sie schockieren; es besteht keine Notwendigkeit, sie in Frage zu stellen, um meinen Standpunkt zu verdeutlichen.

Ein Anstieg der Frühgeburten um 2% würde zu 3.664.292*0,02 = 73.285 zusätzlichen Frühgeburten führen.

Wie die meisten Leser wissen, sind Frühgeburten gefährlich und führen zu einer höheren Säuglingssterblichkeit. Dies wurde auch in der Studie von GSK festgestellt (die Studie von Pfizer umfasste weniger Probanden und konnte aufgrund ihrer geringeren Größe die Todesfälle bei Säuglingen nicht zuverlässig zählen):

In einem der FDA vorgelegten Dokument zeigten die Daten von GSK 238 Frühgeburten von 3496 (6,8 %) in der Impfstoffgruppe und 86 von 1739 (4,9 %) in der Placebogruppe – etwa eine zusätzliche Frühgeburt für jede 54 geimpfte Mutter. In der Impfstoffgruppe gab es 13 Todesfälle bei Neugeborenen, in der Placebogruppe drei. Ilse Dieussaert, Vizepräsidentin für Impfstoffentwicklung bei GSK, erklärte, dass der Anstieg der Todesfälle bei Neugeborenen auf den Tod von Frühgeborenen zurückzuführen sei und dass es kein Ungleichgewicht bei den Todesfällen von Vollgeborenen gebe.

Die Impfstoffgruppe von GSK (3496) war doppelt so groß wie die Placebogruppe (1739), so dass das Verhältnis zwischen geimpften und ungeimpften Todesfällen 13:6 und nicht 13:3 beträgt. Dennoch ist das Verhältnis der Todesfälle ungleicher als 2:1 (13:6), was die geimpfte Gruppe benachteiligt!

Wie viele RSV-Krankenhausaufenthalte von Säuglingen könnten durch den RSV-Impfstoff von Pfizer verhindert werden? Es wären höchstens etwa 57 % aller Krankenhausaufenthalte von Kindern unter 5 Jahren, d. h. zwischen 58.000*0,57 und 80.0000*57, oder zwischen 33.060 und 45.600 Krankenhausaufenthalte insgesamt.

Mit anderen Worten: Der RSV-Impfstoff von Pfizer würde MEHR Frühgeburten verursachen (73 Tausend) als er RSV-Krankenhausaufenthalte verhindern würde!

Bedenken Sie auch, dass alles, was zu Frühgeburten führt, wahrscheinlich den sich entwickelnden Fötus schädigt.

Fast kein Kind stirbt an RSV (siehe das obige Zitat von 100-300 Kindern unter fünf Jahren, die an RSV sterben, das von der CDC stammt). Wir müssen also abwägen zwischen den Todesfällen, die durch Frühgeburten verursacht werden, und den höchstens 300 Leben, die durch den Impfstoff von Pfizer gerettet werden!

Wie viele Todesfälle bei Säuglingen könnten durch den Pfizer-Impfstoff verursacht werden? Bedenken Sie, dass die Säuglinge von geimpften Müttern in der GSK-Studie, die ausreichend aussagekräftig war, um einige Todesfälle bei Säuglingen festzustellen, im Vergleich zu den Placebo-Säuglingen mit einer höheren Rate von 13:6 (116 % Anstieg) starben.

Der RSV-Impfstoff von Pfizer könnte also die Sterberate bei Säuglingen verdoppeln. Wir verfügen über eine relativ geringe Datenmenge (weshalb dieser Impfstoff nicht hätte zugelassen oder empfohlen werden dürfen), aber gehen wir davon aus, dass die Säuglingssterblichkeit nur um 20 % und nicht um 116 % erhöht würde. Das macht die Berechnung konservativer und vertretbarer.

In den USA sterben jährlich etwa 20.000 Säuglinge:

Die obigen Annahmen bedeuten, dass zusätzlich zu den 20.000 Säuglingen, die jährlich aus verschiedenen Gründen sterben, weitere 20 %, also 4.000, durch den RSV-Impfstoff von Pfizer sterben würden.

Es würden also 4.000 Säuglinge durch die Impfstoffe von Pfizer sterben, um weniger als 300 Säuglinge vor RSV zu retten.

Bitte helfen Sie mir, das zu verstehen!

Wie können Sie einen kaum getesteten Impfstoff zulassen, dessen fast identisches, vom Markt genommenes Gegenstück in einer klinischen Studie ein Verhältnis von 13:6 von Todesfällen bei Säuglingen verursachte?

Wie kann die Rettung von höchstens 300 Leben die Gefährdung von 4.000 (oder mehr) Leben rechtfertigen?

Meine Berechnung ist notwendigerweise ungenau. Aber das Verhältnis zwischen den Nachteilen des Impfstoffs (Todesfälle durch Frühgeburten) und den winzigen möglichen Vorteilen ist so groß, dass ich mir keinen vernünftigen Grund vorstellen kann, diesen Impfstoff zuzulassen.

Ich meine, es kann doch nicht das Geld von Pfizer sein, oder?