Für König und British Petroleum: Wie der MI6 Libyen infiltrierte

Von Kit Klarenberg

Anfang März startete Libyen eine „Roadshow für Öl- und Gaslizenzen“, um das Interesse internationaler Investoren zu wecken und seine Ölproduktion um 50 % zu steigern. Anschließend bereisten Vertreter der von der UNO anerkannten Nationalen Einheitsregierung (GNU) in Tripolis und der staatlichen National Oil Corporation Städte in den USA und Europa, um „ausführliche“ Präsentationen über die enormen Reichtümer zu halten, die lokale Oligarchen und Unternehmen vor Ort potenziell erschließen könnten. Es ist das erste Mal seit 2007, dass das Land die Exploration seiner riesigen Energiereserven für ausländische Bieter öffnet.

Diese Entwicklung war der Höhepunkt langwieriger, äußerst spannungsgeladener Bemühungen des britischen Geheimdienstes, nach der zerstörerischen Bombardierungskampagne der NATO im Jahr 2011 und der abstoßenden, im Fernsehen übertragenen Ermordung des langjährigen Machthabers Muammar Gaddafi in Tripolis ein stabiles Umfeld für US-amerikanische und europäische Unternehmen im Land zu schaffen. Das vorrangige finanzielle Interesse Londons an der Zerschlagung von Gaddafis nationalistischer, panarabistischer Herrschaft wurde offen zugegeben, noch bevor er im Oktober desselben Jahres von Kämpfern des vom Westen unterstützten Nationalen Übergangsrats mit Bajonetten zu Tode vergewaltigt wurde.

Im Monat zuvor hatte der damalige britische Außenminister William Hague begonnen, sich bei der UNO für die Aufhebung der Waffenembargos gegen Tripolis einzusetzen, um Londons Waffenverkäufe an den NTC, einschließlich seines militärischen Flügels und seiner selbsternannten nationalen Polizei, zu erleichtern. Nicht lange danach erklärte der stellvertretende Verteidigungsminister Gerald Howard ausdrücklich: „Wir haben Libyen von einem Tyrannen befreit, und ehrlich gesagt möchte ich, dass die britische Wirtschaft von der Befreiung profitiert, die wir ihrem Volk gebracht haben.“ Zu den Hauptnutznießern gehörte BP.

Nach dem Auftauen der Beziehungen zwischen Großbritannien und Libyen während des Krieges gegen den Terror, einer Zeit, in der die Sicherheitsdienste Tripolis‘ regelmäßig von der CIA und dem MI6 unter dem Deckmantel der „außerordentlichen Überstellung“ zur Folter von Terrorverdächtigen eingesetzt wurden, traf Tony Blair 2007 Gaddafi in einem Wüstenzelt. Der britische Unterstaatsminister würdigte den langjährigen Staatschef mit schmeichelhaften Worten und lobte, wie sein Land sich radikal von einem „Ausgestoßenen“ zu einem engagierten, verlässlichen Verbündeten des Westens „gewandelt“ habe.

An Blairs Seite stand BP-Vorstandsvorsitzender Peter Sutherland. Er kündigte anschließend an, dass sein Unternehmen mehr als drei Jahrzehnte nach Gaddafis Krieg gegen die im Land tätigen europäischen und US-amerikanischen Energiekonzerne, in dem er deren Vermögenswerte auf der Grundlage, dass sie auf Kosten seines Staates und seines Volkes ungerechtfertigt profitiert hätten, enteignet und/oder verstaatlicht hatte, nach Tripolis zurückkehren werde. Diese Maßnahmen verbesserten den Lebensstandard der lokalen Bevölkerung erheblich, sodass 1979 das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Libyen dasjenige Großbritanniens und Italiens überstieg.

Während Sutherland darauf hoffte, mit dem neuen Vertrag zwischen BP und Libyen Dutzende Milliarden zu verdienen, und Blair die Annäherung an das Land als „einen der wichtigsten außenpolitischen Erfolge seiner Amtszeit“ bezeichnete, wurden die großartigen Pläne der beiden nach dem Ausbruch der gewaltsamen Unruhen in Tripolis im Februar 2011, unmittelbar „vor Beginn der Bohrungen“ durch BP, auf Eis gelegt. Erst im Mai 2012 versuchte der führende britische Energiekonzern, seine „Erkundung” der riesigen Energievorkommen des Landes wieder aufzunehmen.

Dies geschah drei Monate bevor der Nationale Übergangsrat (NTC) die Macht offiziell an das neu gewählte Parlament und die Regierung in Tripolis übergab. Es wurde allgemein erwartet, dass dieser rasche Übergang zu einer westlich geprägten Demokratie sofort ein für ausländische Investitionen günstiges Umfeld schaffen würde. Fast augenblicklich versank Libyen jedoch in einem totalen Chaos, in dem rivalisierende Milizen, Warlords und politische Fraktionen erbittert um die Kontrolle kämpften. Attentate, Angriffe auf ausländische Botschaften, religiös motivierte Zusammenstöße und Massaker an Zivilisten wurden zum Alltag, während der IS im ganzen Land Hochburgen errichtete.

ISIS triumphiert in Libyen

BP war somit gezwungen, seine Ambitionen in Libyen erneut auf unbestimmte Zeit zurückzustellen, da Chaos herrschte. Man könnte meinen, dass die anschließende Entstehung zweier paralleler Regierungen, die bis heute die Kontrolle über Tripolis beanspruchen – die GNU und die von der Libyan National Army unterstützte Regierung der nationalen Stabilität –, die Lage weiter verkomplizieren würde. In der Zwischenzeit griff der britische Geheimdienst jedoch heimlich so entschlossen in das blutige Chaos des Landes ein, dass seine Agenten einen ausreichend stabilen Raum schufen, damit BP im Oktober 2024 endlich seine Aktivitäten wieder aufnehmen konnte.

„Zentrale Regierungsführung”

Aus durchgesickerten Dokumenten geht hervor, dass der britische Geheimdienst in der Nachkriegszeit in Libyen verschiedene Programme unter Einsatz privater Mittelsmänner, allen voran der Torchlight Group, durchgeführt hat. Dieser Journalist hat bereits zuvor aufgedeckt, wie das Unternehmen repressive Sicherheitskräfte in Ländern wie Jordanien in digitalen Dark Arts ausbildet, die vom JTRIG des GCHQ praktiziert werden, und wie es im Auftrag Londons westasiatische Geheimdienste umfassend infiltriert hat. Die Operationen von Torchlight in Tripolis wurden offiziell im Namen der „Stabilität“ durchgeführt, aber es ist klar, dass ihr eigentliches Ziel darin bestand, libysche Wirtschaftsgüter vor Angriffen zu schützen.

In einer durchgesickerten Datei vom März 2018 heißt es, dass Großbritannien „weiterhin fest entschlossen ist, eine führende Rolle bei der Sicherung des Übergangs Libyens zu einem stabilen Land zu spielen”. Zu diesem Zweck stellte das Außenministerium ein „kohärentes Paket” von „Unterstützungsmaßnahmen” zur „Stabilisierung und zum Wiederaufbau Libyens” zusammen, das von Auftragnehmern wie Torchlight umgesetzt werden sollte. Im Vordergrund stand dabei die „Einführung neuer Maßnahmen in den Bereichen Wirtschaft und lokale Verwaltung”. Ein „Entwicklungsprogramm zur Terrorismusbekämpfung“, das von Januar bis März 2019 eine halbe Million Pfund kostete, spielte in den Überlegungen Londons eine große Rolle.

In einer durchgesickerten Ausschreibung wird darauf hingewiesen, dass der IS „2018 drei komplexe Anschläge in Tripolis gegen wichtige staatliche Infrastrukturen verübt hat“. Zu den Zielen gehörte auch der Hauptsitz der libyschen National Oil Corporation. Dies war für die Briten äußerst besorgniserregend, da es „erhebliche Schwächen in der Reaktionsfähigkeit der Sicherheitskräfte“ bei Angriffen auf die wirtschaftliche Infrastruktur des Landes offenbart. Daher drang Torchlight in den libyschen Inlandsgeheimdienst, die Kriminalpolizei und die Generalstaatsanwaltschaft ein, um einen „konformen Haftweg“ für „Terrorverdächtige“ sicherzustellen, der „Festnahme, Ermittlungen, Strafverfolgung und Inhaftierung“ umfasste.

Auszug aus einer durchgesickerten Akte des Außenministeriums

Das Projekt zielte darauf ab, die „Kapazitäten“ aller drei Behörden „auszubauen und gleichzeitig die enge Zusammenarbeit zwischen ihnen zu stärken“, um einen Wandel „von geständnisbasierten zu evidenzbasierten Strafverfolgungsmaßnahmen“ zu unterstützen. Torchlight sollte den libyschen Sicherheitsdiensten heimlich „britische Best Practices“ in Bezug auf „Strategien und Praktiken der Terrorismusbekämpfung“ vermitteln. Dazu gehörten „offene/verdeckte Ermittlungen, forensische Untersuchungen, Analyse, Kommunikation, digitale Medien“ sowie „der Einsatz spezieller Ermittlungsmethoden“, darunter „HUMINT [menschliche Informationsquellen], Überwachung, Abhören, verdeckte Durchsuchungen, Verfolgung, digitale Medien, kontrollierte Lieferungen, Informationen aus dem Strafvollzug usw.“

Tripolis sollte lernen, wie man „Beweise aus Geheimdienstinformationen [entwickelt]“ sowie „Techniken für den Umgang mit Verdächtigen und deren Vernehmung“, wobei das ultimative Ziel darin bestand, „eine Gruppe von Spezialisten für [Terrorismusbekämpfung] zu bilden, um die Fähigkeiten/Kapazitäten für die Aufnahme der verbesserten Beweise aufzubauen“ und „die Libyer dazu zu bringen, eine zentrale [Terrorismusbekämpfungs-]Ermittlungsgruppe einzurichten“. Diese sollte „Geheimdienste, Polizei und Staatsanwälte“ umfassen, während das Land ein „gemeinsames Ermittlungsführungsmodell“ nach dem Vorbild der britischen Executive Liaison Group einführte, die die Anti-Terror-Polizei und den MI5, den Londoner Inlandsgeheimdienst, zusammenführt.

Man hoffte, dass Londons Investitionen die „Instabilität in Libyen“ umkehren würden, die seit dem Sturz Gaddafis 2011 ausgebrochen war und „extremistischen Gruppen“ durch die Ausnutzung „freizügiger Umstände“ ein Aufblühen ermöglichte. Unterdessen wurde „die Autorität der Regierung der Nationalen Einheit“, der Vorgängerin der GNU, Berichten zufolge „häufig angefochten“. Solche Konflikte „in Verbindung mit einer lang anhaltenden wirtschaftlichen Stagnation und schwachen staatlichen Sicherheitskräften“ zeigten deutlich die „mangelnde zentrale Regierungsführung“ in Tripolis und seine Anfälligkeit für die „Einnahme“ durch bewaffnete Milizen, „in einigen Fällen mit stillschweigender Duldung der lokalen Bevölkerung“.

„Nationale Sicherheit“

In an das Außenministerium durchgesickerten Unterlagen skizzierte Torchlight detailliert, wie das Unternehmen ideal positioniert sei, um libysche Polizei-, Sicherheits- und Geheimdienste darin zu schulen, Personen und Gruppen zu identifizieren und unschädlich zu machen, die eine Bedrohung für die Aktivitäten von BP und anderen großen westlichen Unternehmen im Land darstellten. Zum einen rühmte sich das Unternehmen mit umfangreicher Erfahrung in der Durchführung vergleichbarer „institutioneller Veränderungs- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen“ im Auftrag des britischen Geheimdienstes in 70 verschiedenen Ländern.

Durchgesickerte Folie darüber, wie Torchlight ausländische Sicherheitsdienste „professionalisiert“

Darüber hinaus hatte Torchlight in den Jahren zuvor bereits mehrere geheime, von Großbritannien finanzierte Projekte durchgeführt, in denen Kriminalbeamte und Staatsanwälte aus Tripolis ausgebildet wurden. Dadurch erlangte das Unternehmen „umfangreiche Kenntnisse über die Rahmenbedingungen in Libyen“. Diese „langfristigen Mentoring-Maßnahmen“ führten auch zu persönlichen „Beziehungen“ zwischen Torchlight-Mitarbeitern und Personen in einflussreichen Positionen innerhalb des Internen Sicherheitsdienstes, der Kriminalpolizei und der Generalstaatsanwaltschaft. Diese Verbindungen konnten somit genutzt werden, um die „Zustimmung“ für Londons geheimes „Entwicklungsprogramm zur Terrorismusbekämpfung“ in den Zielbehörden zu sichern.

Torchlight prahlte außerdem damit, „ein hochkompetentes und erfahrenes Team zusammengestellt zu haben, das die Anforderungen für die Durchführung“ des Projekts „übertreffen“. Dazu gehörten zahlreiche Personen mit langjähriger Erfahrung in sensiblen Bereichen in Großbritannien. So hatte beispielsweise ein 30-jähriger Polizeiveteran, der für die Initiative eingesetzt wurde, bereits die libysche Kriminalpolizei in „IT-Systemen und -Kompetenzen, Cybersicherheit, Grundlagen der Nachrichtendienstarbeit und Analyse, Nutzung verdeckter menschlicher Informationsquellen, Open-Source-Intelligence, Datenmanagement, Datenbankerstellung, Indexierung, Social-Media-Intelligence … Telefonanalyse“ und vielem mehr geschult.

Er war einer von mehreren Torchlight-Mitarbeitern, die in Großbritannien über eine „erweiterte Sicherheitsfreigabe“ verfügten. Ein weiterer war der leitende politische Wirtschaftsberater des Programms, der britische Botschafter in Libyen von 2015 bis 2018, Peter Millett. Durch seine Tätigkeit in diesem Amt verfügte er über „besonders enge“ persönliche Beziehungen zu mehreren hochrangigen Regierungsbeamten in Tripolis, die er nutzte, um die Auslieferung von Hashem Abedi, dem Bruder des mutmaßlichen Attentäters von Manchester, Salman Abedi, nach London zu erreichen.

Hashem wurde anschließend wegen 22-fachen Mordes verurteilt, weil er seinem Bruder angeblich dabei geholfen hatte, Material für den Anschlag im Mai 2017 zu beschaffen. Eine offizielle Untersuchung des Anschlags mit zahlreichen Todesopfern machte den Vater der Abedis, Ramadan, ein Mitglied der mit Al-Qaida verbundenen und vom MI6 unterstützten Libyan Islamic Fighting Group, für die Radikalisierung der beiden Brüder verantwortlich. Die Untersuchung ging nicht auf die Rolle des MI5 bei der aktiven Unterstützung der Reise von in Großbritannien ansässigen LIFG-Kämpfern – darunter mehrere Mitglieder der Familie Abedi – nach Libyen im Jahr 2011 ein, die speziell zum Sturz Gaddafis diente.

Die Untersuchung enthielt auch keine Hinweise auf eine Fülle von Dokumenten, die nach der „Revolution“ in verlassenen libyschen Regierungsbüros entdeckt wurden. Dazu gehörten hochgradig belastende Mitteilungen, die im März 2004 zwischen dem damaligen Leiter der Terrorismusbekämpfung des MI6, Mark Allen, und seinem Amtskollegen in Tripolis ausgetauscht wurden und die Entführung und anschließende Folter des Terrorverdächtigen Abdel Hakim Belhaj und seiner schwangeren Frau betrafen. Kurz nach diesem Austausch trat Allen in den Ruhestand und wurde als Sonderberater für libysche Ölverträge in den Vorstand von BP berufen.

Ein Fax über „außerordentliche Überstellungen“, das vom Leiter der MI6-Abteilung für Terrorismusbekämpfung, Mark Allen, an die libyschen Sicherheitsdienste geschickt wurde

Im Mai 2015, sechs Monate nach seinem Rücktritt als MI6-Chef, trat John Sawers ebenfalls in den Vorstand von BP ein. Die unheilvolle Drehtür zwischen dem britischen Auslandsgeheimdienst und dem größten internationalen Energieunternehmen des Landes wird von den Mainstream-Medien nie ernsthaft hinterfragt. Darüber hinaus gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass diese dunkle Allianz auf höchster Ebene gezielt vertuscht wird.

Im Mai 2007 veröffentlichte die Daily Mail einen brisanten Enthüllungsbericht, der sich auf die Aussage eines ehemaligen hochrangigen BP-Mitarbeiters stützte, der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion für die Sicherung lukrativer Verträge in Aserbaidschan zuständig war. Darin wurde behauptet, dass Millionenbeträge mit Firmenkreditkarten für Champagner, Drogen, Prostituierte und ausschweifende Partys für lokale Regierungsbeamte ausgegeben worden seien. Weiterhin wurde behauptet, dass der MI6 von diesen Aktivitäten wusste und sie sogar förderte, indem er eng mit BP zusammenarbeitete, um Geschäfte zu machen und „die politische Landschaft der Regierungen“ in der Region zu beeinflussen.

Die brisante Geschichte wurde innerhalb weniger Stunden nach ihrer Veröffentlichung ohne Erklärung zurückgezogen, angeblich auf direkten Befehl der britischen Regierung, und ist seitdem spurlos verschwunden. Wären die hier detailliert beschriebenen geleakten Dokumente nicht aufgetaucht, würde die Öffentlichkeit bis heute im Dunkeln tappen, in welchem Ausmaß Londons Auslandsgeheimdienst, der angeblich im Namen von König und Vaterland die „nationale Sicherheit” Großbritanniens verteidigt, in Wirklichkeit in erster Linie damit beschäftigt ist, den Globalen Süden für die wirtschaftliche Ausbeutung und Plünderung durch den Westen sicher zu machen.