Obwohl es immer mehr Beweise dafür gibt, dass die experimentellen Covid-Impfstoffe bei der Verhinderung von Infektionen und Übertragungen unwirksam sind, forderte der indonesische Gesundheitsminister auf dem G-20-Gipfel ein globales digitales Gesundheitszertifikat, mit dem sich die Bewegungen von geimpften Personen verfolgen lassen.

Der indonesische Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin sprach sich während des B20-Gipfels auf Bali, Indonesien, für ein globales digitales Gesundheitszertifikat aus.

Die Business 20 (B20) ist eine Veranstaltung, die Teil des G20-Gipfels ist: Sie dient dazu, gemeinsame Ansichten der internationalen Geschäftswelt zu äußern.

Auf dem zweitägigen Business 20 (B20)-Gipfel 2022 auf Bali, Indonesien, kamen führende Vertreter der internationalen Wirtschaft zusammen, um dem G-20-Gipfel politische Empfehlungen zur Lösung wichtiger Geschäftsprobleme zu geben.

In seiner Rede vor der Menge sagte Sadikin: „Wir sollten ein digitales Gesundheitszertifikat einführen, das von der WHO anerkannt wird. Wenn man geimpft oder ordnungsgemäß getestet wurde, kann man sich frei bewegen. Anstatt also bei der nächsten Pandemie die Freizügigkeit der Menschen hundertprozentig zu unterbinden, was die Wirtschaft weltweit zum Erliegen bringen würde, kann man immer noch für eine gewisse Freizügigkeit sorgen.“

Sadikin führte weiter aus, dass zwischen den G-20-Ländern und Indonesien eine Vereinbarung über ein digitales Zertifikat nach WHO-Standards getroffen wurde.

„Indonesien hat erreicht… Die G-20-Länder haben sich darauf geeinigt, dieses digitale Zertifikat nach WHO-Standards zu erstellen, und wir werden es bei der nächsten Weltversammlung in Genf als Überarbeitung der internationalen Gesundheitsvorschriften einbringen. Wir hoffen also, dass wir bei der nächsten Pandemie immer noch eine gewisse Mobilität der Menschen, eine gewisse Mobilität der Waren und eine gewisse Mobilität der Wirtschaft sehen können.“

Wenn das Gesetz verabschiedet wird, werden diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, gezwungen sein, auf ihre grundlegenden Menschenrechte zu verzichten.

Es sei daran erinnert, dass die Bill & Melinda Gates Foundation während der Woche der Generalversammlung der Vereinten Nationen in diesem Jahr 1,27 Milliarden Dollar gespendet hat, um „Fortschritte bei der Erreichung der globalen Ziele“ zu erzielen, wobei 200 Millionen Dollar in die Entwicklung eines invasiven globalen digitalen ID-Systems fließen. (Klaus Schwab und Bill Gates nahmen am G20-Gipfel teil.)

Die HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), eine mitgliederbasierte Gesellschaft, die sich für die Reform des globalen Gesundheitsökosystems einsetzt, erklärte, dass „es mehrere wichtige politische und ethische Überlegungen für eine effektive Umsetzung gibt“.

Da mehrere US-amerikanische und globale Einrichtungen versuchen, ihre eigene Version eines digitalen Gesundheitspasses zu erstellen, besteht ein erhöhtes Risiko, dass zahlreiche disparate Systeme entstehen, die nicht miteinander verbunden sind und daher keine universelle Anwendbarkeit haben. Inkompatible Standards und Lösungen, die nicht auf Interoperabilität ausgelegt sind, werden wahrscheinlich dazu führen, dass diese Bemühungen zu einem fragmentierten System führen, das sowohl die Akzeptanz als auch den Nutzen des digitalen Gesundheitspasses untergräbt. Dazu gehören Gleichberechtigung, Datenschutz und bürgerliche Freiheiten, einschließlich der Berücksichtigung der Bedürfnisse von Personen, die aus medizinischen oder anderen Gründen nicht geimpft werden dürfen. All diese Interessen und Werte müssen bei den Bemühungen um die Wiederherstellung der innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Mobilität angesichts der COVID-19-Pandemie und bei der breiteren Anwendung dieser digitalen Ausweise in anderen Anwendungsfällen geschützt und verbessert werden. Bei der Entwicklung und Einführung neuer digitaler Gesundheitspässe werden Leitlinien für bewährte Verfahren und ein besseres Verständnis der technischen, ethischen und politischen Erwägungen in den USA und weltweit der Branche bei einer sinnvollen, skalierbaren Einführung helfen.

