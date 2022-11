G20 will Impfpässe für alle zukünftigen internationalen Reisen

Der G20-Gipfel hat in seinem Abschlusskommuniqué ein offizielles Dekret zur Förderung von Impfpässen als Vorbereitung auf eine künftige Pandemie veröffentlicht. Der indonesische Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin, der sich im Namen des G20-Gastlandes zu diesem Thema äußerte, hatte zuvor auf dem Gipfel ein „digitales Gesundheitszertifikat“ nach WHO-Standards gefordert.

Sadikin sprach sich für ein „digitales Gesundheitszertifikat“ aus, aus dem hervorgeht, ob eine Person „ordnungsgemäß geimpft oder getestet“ wurde, so dass man sich erst dann „frei bewegen kann“. Sehen Sie sich seine Kommentare während einer G20-Podiumsdiskussion auf Bali Anfang der Woche an…

Eine etwas vager formulierte Version dieser Empfehlungen wurde in die offizielle Erklärung der G20-Staats- und Regierungschefs aufgenommen, in der digitale COVID-19-Zertifikate, oft auch einfach Impfpässe genannt, gefordert werden.

Der Abschnitt des Abschlusskommuniqués, der auf der Website des Weißen Hauses veröffentlicht und abrufbar ist und sich mit Impfstoffen und der COVID-19-Pandemie befasst, beginnt mit den Worten: „Wir erkennen an, dass die umfassende COVID-19-Impfung ein globales öffentliches Gut ist, und wir werden unsere Bemühungen um einen rechtzeitigen, gerechten und allgemeinen Zugang zu sicheren, erschwinglichen, hochwertigen und wirksamen Impfstoffen, Therapeutika und Diagnostika (VTDs) vorantreiben.“

Während sie die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen den Nationen bei künftigen Pandemiebekämpfungsmaßnahmen beschreibt, heißt es in diesem Abschnitt weiter: „Wir verpflichten uns weiterhin, einen sektorübergreifenden One-Health-Ansatz zu verfolgen und die globale Überwachung, einschließlich der genomischen Überwachung, zu verbessern, um Krankheitserreger und antimikrobielle Resistenzen (AMR) zu erkennen, die die menschliche Gesundheit gefährden könnten.“

Und dann wird in Artikel 23 das Folgende eingeführt:

Wir erkennen die Bedeutung gemeinsamer technischer Standards und Überprüfungsmethoden im Rahmen der IHR (2005) an, um den nahtlosen internationalen Reiseverkehr, die Interoperabilität und die Anerkennung digitaler und nicht-digitaler Lösungen, einschließlich des Nachweises von Impfungen, zu erleichtern. Wir unterstützen die Fortsetzung des internationalen Dialogs und der Zusammenarbeit bei der Einrichtung vertrauenswürdiger globaler digitaler Gesundheitsnetze als Teil der Bemühungen zur Stärkung der Prävention und Reaktion auf künftige Pandemien, die den Erfolg der bestehenden Standards und digitalen COVID-19-Zertifikate nutzen und darauf aufbauen sollten.

Interessanterweise wird im nächsten Absatz der formellen Erklärung, Artikel 24, die Notwendigkeit beschrieben, dass globale Institutionen gegen „Desinformation“ vorgehen.

Artikel 24 der G20-Abschlusserklärung beginnt mit den Worten: „Die COVID-19-Pandemie hat den Wandel des digitalen Ökosystems und der digitalen Wirtschaft beschleunigt.“

Und führt dann zu der folgenden Aussage weiter unten im Abschnitt: „Wir erkennen an, wie wichtig es ist, Desinformationskampagnen, Cyber-Bedrohungen und Online-Missbrauch zu bekämpfen und die Sicherheit der Konnektivitätsinfrastruktur zu gewährleisten.„

Wie von vielen zu Beginn der Pandemie vorausgesagt (die alle als „Verschwörungstheoretiker“ abgetan und verurteilt wurden), wird ein zukünftiger standardisierter Impfpass von Bemühungen um eine stärkere Standardisierung und Überwachung gegen „Desinformation“ begleitet werden – was wahrscheinlich jede Rede einschließt, die sich kritisch über die Art der Regelung äußert, die die G20-Führer durchsetzen wollen.

Was die Art der Rede betrifft, die im Rahmen eines solchen Programms erlaubt sein wird, ist es hilfreich, sich an die Worte der neuseeländischen Premierministerin zu erinnern …

„Wenn Sie es nicht von uns hören, ist es nicht die Wahrheit. Ignorieren Sie alles andere. Wir werden weiterhin Ihre einzige Quelle der Wahrheit sein.“ -Jacinda Ardern. „Wenn alle anderen die von der Partei auferlegte Lüge akzeptieren – wenn alle Aufzeichnungen dasselbe erzählen, dann wird die Lüge zur Wahrheit“ -1984, Orwell