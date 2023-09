Gab es einen „Krieg gegen den Terror“ oder einen Krieg gegen das amerikanische Volk?

Paul Craig Roberts

Als Reaktion auf den 11. September forderte der republikanische Justizminister John Ashcroft an einem Mittwoch den gehorsamen Kongress auf, bis Ende der Woche eine umfassende Ausweitung der Exekutivgewalt und eine drastische Beschneidung der amerikanischen Bürgerrechte in Gesetzesform vorzulegen. Matt Taibbi erinnert uns daran: „Der Kongress hat schnell geliefert, mit ‚ausufernnden‘ Abhörmaßnahmen, Durchsuchungen ohne Durchsuchungsbefehl, ‚Trap and Trace‘-Durchsuchungen, Zugang von Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten zu Informationen der Grand Jury, Nutzung der FISA-Überwachung für nicht-ausländische Situationen, Reduzierung oder Abschaffung der Voraussetzungen für FBI-Ermittlungen und Abschaffung der gerichtlichen Überprüfung für die meisten dieser Aktivitäten, neben vielen anderen Dingen im USA PATRIOT Act. Das alles wurde am 26. Oktober verabschiedet.“

Diese Maßnahmen hatten überhaupt nichts mit der Bekämpfung des muslimischen Terrors zu tun. Im Gegenteil, diese Maßnahmen gaben der Regierung die Macht, Amerikaner zu terrorisieren.

Versuchen Sie einmal, andere muslimische Terroranschläge auf Amerika zu nennen als – wenn Sie der offiziellen Darstellung glauben – 9/11. Das können Sie nicht, denn es gibt keine. Terroranschläge auf Amerika gab es so wenig, dass das FBI nach verwirrten Personen und Gruppen suchen und sie, verstärkt durch Bestechungsgelder, davon überzeugen musste, einen vom FBI vorbereiteten Terroranschlag zu übernehmen, und sie dann verhaften musste, bevor der Anschlag verübt werden konnte. Das FBI erklärte stets, dass „die Öffentlichkeit nie in Gefahr war“, da die Kontrolle über die Operation in den Händen des FBI lag.

Aber die Öffentlichkeit ist durch die von Taibbi aufgezählten polizeistaatlichen Maßnahmen sehr wohl in Gefahr. Der „muslimische Terror“ fiel durch seine Abwesenheit so sehr auf, dass die Direktorin des Heimatschutzes, Janet Napolitano, verkündete, der Heimatschutz werde auf inneramerikanische „Extremisten“ ausgerichtet, womit Trump-Anhänger gemeint sind, gegen die die US-Regierung die polizeistaatlichen Maßnahmen einsetzt.

Der erste Teil des „Kriegs gegen den Terror“ richtete sich gegen die bürgerlichen Freiheiten der Amerikaner. Der zweite Teil des Krieges richtete sich gegen die Gegner Israels im Nahen Osten. Im Falle des Irak und Libyens wurden ganze Länder zerstört, Millionen von Menschen getötet und verstümmelt und nach Europa und in die USA vertrieben, mit dem seltsamen Ergebnis, dass Moslems, die als Terroristen bezeichnet wurden, in die Heimatländer importiert wurden.

Fragen Sie sich selbst, wie es den Amerikanern gelang, auf die Propaganda hereinzufallen, dass die USA von Moslems angegriffen würden. Die „muslimische Bedrohung“ wurde so hochgespielt, dass der Generalstaatsanwalt sagte: „Wir brauchen jedes Instrument, das uns zur Verfügung steht“, womit er meinte, die US-Verfassung loszuwerden. Die Grundlage für den amerikanischen Polizeistaat wurde auf der Grundlage eines einzigen Anschlags, nämlich 9/11, geschaffen, der fälschlicherweise den Moslems zugeschrieben wurde.

Wenn die Moslems wirklich in der Lage wären, den gesamten nationalen Sicherheitsapparat der USA zu überlisten, warum haben sie dann mit dem WTC aufgehört? Warum haben sie bei einem so glorreichen Erfolg nicht weitergemacht? Warum musste das FBI stattdessen gefälschte Terroranschläge inszenieren, um die Öffentlichkeit im Glauben zu lassen, wir würden angegriffen?

Beachten Sie, dass wir immer „unter Beschuss“ sind. Wenn es nicht die Moslems sind, dann ist es Covid oder Donald Trump.