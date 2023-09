Der Staat New York führt Isolations- und Quarantänelager ein. Ein mutiger Anwalt wehrt sich dagegen!

Gerade als viele dachten, COVID läge hinter uns und wir könnten zur Normalität zurückkehren, tauchen Gerüchte über neue Varianten auf; Masken werden wieder angeordnet und Isolations- und Quarantänelager vorgeschlagen. Was soll das alles?

Ja, der Staat New York, angeführt von Gouverneurin Kathy Hochul und ihrem Gesundheitsministerium, geht in Berufung gegen ein Urteil, das letztes Jahr die totalitäre und verfassungswidrige Isolations- und Quarantäneverordnung des Staates New York aufgehoben hat.

Vor einem Jahr waren Dr. Breggin und ich stolz darauf, die Aufmerksamkeit der Welt auf die Gefahren der Isolations- und Quarantäneverordnung des Staates New York gelenkt zu haben. Wir luden Rechtsanwältin Cox als Gast in unsere Fernsehsendung am 1. Juni 2022 ein und halfen, ihre Aktionen weiterzuverbreiten.

Die Anwältin Bobbie Anne Cox nahm sich dieses David- und Goliath-Problems an und gewann schließlich den Fall Borrello gegen Hochul. Der Gouverneur und das Gesundheitsministerium haben nun Berufung gegen das Gerichtsurteil eingelegt und der Fall wird am 13. September 2023 um 10.00 Uhr ET im Gerichtsgebäude in Rochester verhandelt.

Die mutige Anwältin Bobbie Ann Cox beschreibt die Verordnung wie folgt:

Das Gesetz erlaubte es dem Gesundheitsministerium, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, welche New Yorker Bürger eingesperrt oder unter Quarantäne gestellt werden sollten, ohne dass es Beweise dafür gab, dass Sie jemals einer übertragbaren Krankheit ausgesetzt waren, geschweige denn, dass Sie tatsächlich daran erkrankt waren. Sie hätten Sie in Ihrer Wohnung einschließen oder Sie aus Ihrer Wohnung entfernen und in einer Einrichtung Ihrer Wahl unter Quarantäne stellen können. Es gab keine zeitliche Begrenzung, d.h. man konnte so lange in Quarantäne bleiben, wie man wollte – Tage, Wochen, Monate. Es gab keine Altersbeschränkung, man hätte also auch Sie, Ihr Kind, Ihr Enkelkind usw. unter Quarantäne stellen können. Wie es sich für ein totalitäres Regime gehört, hätte man Ihnen vorschreiben können, was Sie während der Quarantäne tun dürfen und was nicht. Sie hätten buchstäblich jeden Ihrer Schritte kontrollieren können.

Das bedeutet, dass die örtliche Polizei oder der Sheriff an Ihre Tür geklopft hätte, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie auf Anweisung des Gesundheitsamtes mitkommen müssen. Außerdem sah die Verordnung kein Verfahren vor, um aus der Quarantäne entlassen zu werden, keine Möglichkeit, sich aus der Quarantäne zu befreien. Und sie war nicht spezifisch für COVID19. Es gab eine ganze Reihe von „übertragbaren Krankheiten“, die diesen Albtraum des Freiheitsverlustes hätten auslösen können ⏤ Krankheiten wie Lyme-Borreliose, Toxisches Schocksyndrom, COVID-19 und viele andere.

Wie mein Hauptkläger, Senator George Borrello, sagt, ist dies eine Verordnung, die Xi Jinping wahrscheinlich die Schamesröte ins Gesicht treiben würde.

Quarantäne- und Isolationslager sind genau die Orte, an die Menschen geschickt würden, die sich den autoritären und pandemischen Anordnungen widersetzen.

New Yorker und interessierte Bürger aus anderen Bundesstaaten sollten sich die Zeit nehmen, an dieser bahnbrechenden Berufungsverhandlung am 13. September teilzunehmen. Was heute in New York passiert, kann morgen in jedem anderen Staat passieren.

Wer mehr über diesen Fall erfahren will, hier das Original und hier von Google übersetzt.