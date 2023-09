Karen Kingston erzählt, was passiert ist, warum sie nach Mexiko geflohen ist.

In den vergangenen Wochen war die Sorge um Karen Kingston groß. Gestern traf sie sich mit Mike Adams, dem Moderator von Health Ranger Report, um über die Ereignisse zu sprechen, die ihrer Flucht nach Mexiko vorausgingen, über die Ereignisse während ihres Aufenthalts und über die Ereignisse seit ihrer Rückkehr in die USA.

Am 6. August veröffentlichte Kingston ein Video auf Gettr in Mexiko, wohin sie geflüchtet war, weil sie sich in den USA nicht mehr sicher fühlte. Laut der Facebook-Seite der Comisión de Búsqueda Quintana Roo, der mexikanischen Suchkommission, wurde sie am 17. August als vermisst gemeldet. Am 21. August hieß es, Kingston habe Kontakt zu ihrer Familie aufgenommen. Am selben Tag, an dem sie ihre Familie kontaktierte, veröffentlichte sie auf ihrer Substack-Seite ein Video mit dem Titel „Apologies and Reconciliation“ (Entschuldigungen und Versöhnung). Inzwischen ist sie wieder in den USA.

Wir haben Links zu Artikeln mit Updates unter ihrem Video vom 6. August in unserem offiziellen Artikel HIER aufgelistet.

Im gestrigen Gespräch mit Mike Adams erklärte sie, dass sie während ihrer Arbeit für Pharmaunternehmen Drohungen erhalten habe, aber nie das Bedürfnis verspürt habe, das Land zu verlassen.

„Als ich zu einer sogenannten Whistleblowerin wurde und anfing, per E-Mail und in meinen sozialen Medien über den Inhalt von Pfizers Anträgen und Patenten [im Zusammenhang mit der Covid®-Injektion] zu berichten, bevor irgendjemand wusste, wer ich war, fing es an“. Ich habe tatsächlich Drohungen erhalten und musste einen Sicherheitsdienst engagieren. „Aber auch da bin ich im Land geblieben“, sagt sie.

Als sie begann, in unabhängigen Medien wie dem Health Ranger Report und der Stew Peters Show aufzutreten, wurde sie vergiftet und wurde sehr krank, sagte sie. „Ich habe die Beweise.“

„Was dieses Mal passierte … war, dass ich in einem Heim war und über einen Zeitraum von drei Tagen immer kränker wurde … und ich ging nach Hause und versuchte wirklich, die Situation zu entschärfen, indem ich sagte: ‚Ich glaube, ich bin einer Art von Schimmelpilz ausgesetzt. „einer Art Schimmelpilz oder so etwas ausgesetzt“, sagte sie. Aber andere befürchteten Schlimmeres, und so rief sie einen Sicherheitsdienst, in der Hoffnung, dass dies ihre Bedenken zerstreuen würde. Aber die Gespräche, die sie diesmal mit dem Sicherheitsteam führte, konnten ihre Bedenken nicht zerstreuen.

Das Sicherheitsteam habe ihr erklärt, dass sie auf einer Abschussliste stehe und ihr Leben in Gefahr sei. „Basierend auf der Art und Weise, wie mein Körper auf diese Substanz reagierte, basierend auf den Gesprächen, die ich mit Menschen führte, die normalerweise meine Ängste verringern würden, [aber stattdessen] verstärkten sie … traf ich die Entscheidung, aus diesem Grund [das Land zu verlassen]. „Die Sicherheit meiner Familie … Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, dass ich in Gefahr war und die Sicherheit meiner Familie in Gefahr war“, sagte sie.

Sie gab an, unter Schlafentzug und erhöhtem Stressniveau zu leiden und dass ihre Hilferuf-Botschaft im Video vom 6. August nicht erfolgreich übermittelt worden sei. Sie betonte, dass es nicht ihre Absicht gewesen sei, jemanden konkret zu beschuldigen, der ihr Schaden zufügen wollte. „Manchmal führe ich mein Verhalten auf neurotoxische Effekte zurück, wenn ich einer schädlichen Substanz ausgesetzt war“, erklärte sie. „Dies könnte eine Erklärung für mein untypisches Verhalten sein.“

Kingston sagte, sie habe vor etwa einem Monat Malaria gehabt, sei behandelt worden und habe sich vollständig erholt. Ihr jüngster Malariaanfall habe weder mit ihrer Entscheidung, nach Mexiko zu reisen, noch mit ihrem Video vom 6. August zu tun gehabt. „Es war keine durch Malaria ausgelöste Halluzination“. „Ich war in einem Zustand erhöhter Angst“, sagt sie.

Während sie im mexikanischen Urlaubsort war, habe jemand ein weißes Pulver in ihre Computertasche geworfen, sagte sie. „Die Art, wie mein Körper reagierte, mit Entzündungen, brennenden Augen und Schwindel – es schien, als wäre ich einer Art Gift ausgesetzt gewesen.“ Ich konnte nicht schlafen und fühlte mich über einen langen Zeitraum in einem Zustand von Angst und Flucht. Und … ich habe dieses Video in einem sehr ängstlichen Zustand gedreht“. Und weiter: „Im Nachhinein war es ein Fehler. Ich habe mich immer wieder bei meiner Familie entschuldigt für das, was ich ihnen angetan habe“.

Die Vermisstenanzeige wurde erstattet, weil ihre Familie nichts von ihr gehört hatte und sich Sorgen machte. Sie hatte sie gewarnt, dass sie sich tagelang nicht melden würde, aber als sie nichts von ihr hörten, machten sie sich Sorgen.

Sie berichtete auch, wie sie und ihre Familie Opfer von Kontoschließungen und der Verweigerung medizinischer Versorgung wurden. Als sie in die USA zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Bank das Konto ihres Sohnes geschlossen und ihm sein Geld nicht zurückgegeben hatte. Sie hatte auch versucht, medizinische Versorgung zu erhalten, die ihr jedoch verweigert wurde. Sie hatten keine Ahnung, dass das „Sozialkreditsystem“ gegen sie eingesetzt werden würde.

Kingston und ihre Familie werden jetzt Zeit benötigen, um sich von dem Trauma der jüngsten Ereignisse zu erholen. Danach werden sie ihre Bemühungen vielleicht wieder darauf konzentrieren, anderen zu helfen, zu verstehen, wie das Sozialkreditsystem, das in den USA bereits eingeführt wurde, unsere Freiheiten einschränken wird.

Willkommen zurück, Karen, vielen Dank und wir freuen uns, dass es dir gut geht.