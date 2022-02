Gael Monfils: Französischer Tennisstar Nr. 1 zieht sich nach Gesundheitsproblemen aufgrund der Booster-Spritze zurück

Der französische Tennisstar Nr. 1, Gael Monfils, wird nächste Woche nicht am Davis Cup teilnehmen können, da er gesundheitliche Probleme hat, die durch die Auffrischungsimpfung COVID-19 verursacht wurden. Monfils, der derzeit auf Platz 25 der Weltrangliste der Herren steht, gab dies in einer kurzen Erklärung in den sozialen Medien bekannt, in der er seine jüngsten gesundheitlichen Probleme erläuterte.

Monfils hatte einen starken Start in die Saison, als er in Adelaide seinen ersten Titel seit zwei Jahren gewann und anschließend das Viertelfinale der Australian Open erreichte. Zuletzt trat er jedoch Ende Januar bei den Montpellier Open in seiner Heimat Frankreich an, wo er eine schockierende 1:6, 2:6-Niederlage gegen Mikael Ymer hinnehmen musste, der in der Weltrangliste auf Platz 83 steht.

Monfils schrieb am Dienstag:

Hallo zusammen, ich wollte euch nach meiner jüngsten Turnierpause einige Neuigkeiten mitteilen. Ich hatte ein kleines gesundheitliches Problem (wahrscheinlich nach meiner dritten Impfung).

Auf Anraten meines Arztes habe ich beschlossen, mich zu erholen. Leider werde ich nächste Woche nicht am Davis Cup teilnehmen können.

Ich hoffe, dass ich in die Vereinigten Staaten zurückkehren kann.

Monfils ist bereits der zweite französische Tennisspieler, der aufgrund einer unerwünschten Reaktion auf den COVID-Impfstoff vom Platz gestellt wurde. Im September letzten Jahres erlitt der Tennisstar Jeremy Chardy eine schwere unerwünschte Reaktion auf den Pfizer-Impfstoff, den er im August erhalten hatte. Chardy hat seit den US Open im letzten Sommer kein Spiel mehr bestritten und steht jetzt auf Platz 138 der Weltrangliste (vor seiner Impfverletzung lag er auf Platz 73).