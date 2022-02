Generalstaatsanwalt von South Carolina bekräftigt Unterstützung des Ivermectin-Gesetzes

Der Generalstaatsanwalt von South Carolina hat eine Stellungnahme abgegeben, die es Ärzten in seinem Bundesstaat erlaubt, Ivermectin zur Behandlung von COVID-19 straffrei zu verschreiben.

Die Stellungnahme von Generalstaatsanwalt Alan Wilson unterstreicht die von zwei Politikern aus South Carolina, Senator Shane Martin und Abgeordneter Bill Taylor, vorgeschlagene Gesetzgebung. In seiner Stellungnahme vertrat Wilson die Auffassung, dass Politiker nicht in das Recht eines Arztes, einen Patienten zu behandeln, eingreifen dürfen, insbesondere was die Verschreibung von Ivermectin und Hydroxychloroquin betrifft.

Wilsons Stellungnahme wird von Gesetzgebern in anderen Bundesstaaten zitiert und wurde von Senator Ron Johnson aus Wisconsin für ein Bundesgesetz vorgeschlagen.

Wilson erkennt vertragliche Verpflichtungen zwischen Ärzten und Krankenhäusern an

Während Wilson in seiner Stellungnahme nachdrücklich dafür plädiert, dass Ärzte am besten für die Behandlung von Patienten gerüstet sind, vermeidet der Generalstaatsanwalt eine Einmischung in die Verträge zwischen Ärzten und Gesundheitsdienstleistern.

„Wir haben nicht die Absicht, uns mit einer bestimmten Beziehung zwischen einem Krankenhaus und den dort tätigen Ärzten zu befassen“, sagte Wilson. „Dies ist im Allgemeinen eine Vertragsangelegenheit, die von Situation zu Situation sehr unterschiedlich ist und daher Tatsachenfeststellungen erfordern würde, die in einer Stellungnahme des Generalstaatsanwalts nicht getroffen werden können.“

Wenn sich also Gesundheitsdienstleister oder Krankenhäuser an die strengen Richtlinien der Food and Drug Administration (FDA) halten, die Ivermectin nicht zur Behandlung von COVID-19 empfehlen, könnten Ärzte, die das Medikament verschreiben, trotzdem wegen der Verschreibung des Medikaments entlassen werden.

In einem Folgebrief an Martin und Taylor bekräftigte der Generalstaatsanwalt seine Unterstützung für deren Gesetzesvorschlag und führte mehrere unterstützende Präzedenzfälle an.

Trotz der Tatsache, dass viele Versicherungsgesellschaften COVID-Versicherungen abdecken, haben die Krankenversicherungen in South Carolina vor der Verschreibung des umstrittenen Medikaments gewarnt.