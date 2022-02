Wie selten sind Impfstoffnebenwirkungen? Überhaupt nicht sehr selten. Israel zeigt es uns

Sowohl die CDC als auch das Wall St. Journal behaupten, dass ernsthafte Nebenwirkungen der COVID-Impfstoffe extrem selten sind. Das sind Lügen. Aber jetzt haben wir unanfechtbare Beweise von der israelischen Regierung!

Dieser Artikel der Wall Street Journal-Mitarbeiterin Jenny Strasburg (siehe Covid-19-Impfstoffe waren in seltenen Fällen tödlich. Governments Are Now Weighing Compensation) schreibt:

Schwerwiegende Nebenwirkungen waren bisher sehr selten – schätzungsweise eine bis 11 pro 100.000 Dosen für einige der schwerwiegenderen schädlichen Reaktionen, die von den Aufsichtsbehörden in den am stärksten betroffenen Altersgruppen identifiziert wurden, so US-amerikanische und europäische Regierungsbeamte und Forscher. Dazu gehören Blutgerinnungsstörungen, Störungen des Nervensystems und Herzprobleme, die alle auch durch Covid selbst verursacht werden können.

Ein Artikel in der Epoch Times mit dem Titel „US Agencies Quietly Studying Reports of Post-Vaccination Neurological Issues“ (US-Behörden untersuchen stillschweigend Berichte über neurologische Probleme nach der Impfung) enthüllte ebenfalls, dass es einige Nebenwirkungen gibt, die sehr selten sind, aber die CDC untersucht sie. In dem Artikel steht Folgendes:

Die CDC listet nur ein unerwünschtes Ereignis auf, das wahrscheinlich einen „kausalen Zusammenhang“ mit einem Impfstoff hat. Das ist TTS und die Impfung von Johnson & Johnson.

Die CDC und das Wall St. Journal lügen Sie beide an und das im großen Stil.

Die Wahrheit ist, dass die Impfstoffe ein komplettes Desaster sind. Sie sind die gefährlichsten Impfstoffe in der Geschichte der Menschheit. Sie sollten sofort gestoppt werden.

Aber die Mainstream-Medien schweigen und ignorieren diese Studie völlig, weil sie dem Narrativ zuwiderläuft.

Hier ist der Beweis… direkt vom israelischen Gesundheitsministerium

Der jüngste Beweis dafür kommt vom israelischen Gesundheitsministerium, das etwas getan hat, was noch nie eine Regierungsbehörde zuvor getan hat: Es hat eine proaktive Umfrage unter den Personen durchgeführt, die die Auffrischungsimpfung erhalten haben (anstatt ein passives Überwachungssystem zu verwenden, wie es alle anderen tun). Dies ist die einzige Möglichkeit, echte Raten zu erhalten, da man den Nenner kennt.

Der Grund dafür, dass die Regierungen dies nie getan haben, ist, dass sie wussten, dass die Impfungen eine Katastrophe waren. Wenn sie also nie nachgeschaut haben, können sie plausibel sagen, „wir hatten keine Ahnung“.

Offensichtlich ist etwas schief gelaufen, und die israelische Regierung hat eine proaktive Untersuchung durchgeführt, etwas, das alle Regierungen der Welt gleich zu Beginn des Impfprogramms hätten tun sollen.

Bei der passiven Überwachung müssen immer die Faktoren geschätzt werden, die zu wenig bekannt sind.

Bei der aktiven Überwachung sind keine Schätzungen erforderlich. Sie sehen die echten Daten. Das Einzige, was man nicht bekommt, sind die Todesdaten, denn Tote gehen nicht ans Telefon.

In diesem Fall haben 2.068 Personen geantwortet. Könnten die Daten verzerrt sein? Jein. Die Ergebnisse könnten schlimmstenfalls um den Faktor zwei zu hoch angegeben sein. Und selbst mit diesem Faktor spielt es keine Rolle, denn die Quoten sind überragend.

Hier ist der Originalbericht, den Sie auf dem MOH-Telegram-Kanal herunterladen können. Hier ist der Screenshot, falls er entfernt wird:

Um den übersetzten Bericht zu erhalten, gehen Sie einfach zu diesem Artikel und klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt lesen, um die PDF-Datei herunterzuladen. Es ist schnell zu lesen.

Weitere Informationen über die Studie finden Sie in diesem ausgezeichneten Artikel von Josh Guetzkow.

Die wichtigsten Ergebnisse des israelischen Berichts

0,3 % der Befragten berichteten von einem Krankenhausaufenthalt als Folge des unerwünschten Ereignisses, das sie erlebten.

4,5 % der Befragten berichteten über neurologische Probleme

Bei fast 10 % der Frauen unter 54 Jahren traten Störungen des Menstruationszyklus auf.

Etwa 25 % der Personen mit vorbestehenden Autoimmunerkrankungen, Depressionen oder Angstzuständen berichteten über eine Verschlimmerung ihrer Symptome nach dem Booster.

Zu den neurologischen Problemen habe ich gute Daten aus erster Hand. Ich kenne eine Neurologengruppe mit 20.000 Patienten. Etwa 1.000 von ihnen haben nach der Impfung neue oder verschlimmerte neurologische Probleme. Das sind also 5 % im Vergleich zu den 4,5 % in der Studie.

Das ist also eine schnelle Überprüfung der Vernunft.

Weitere Belege für Nebenwirkungen, die aus dem Rahmen fallen

68.000% Anstieg der Schlaganfälle, da FDA und NIH heimlich Berichte über neurologische Verletzungen nach COVID-19-Impfstoffen untersuchen

Ivermectin ist die bessere Behandlungsoption

Wir haben eine bessere Option. Eine kürzlich erschienene Arbeit über Ivermectin zeigt, dass Ivermectin bei der Verhinderung von Todesfällen weitaus wirksamer war als der Impfstoff. Die Wirkung war so stark, dass der Impfstoff ein Rundungsfehler war. Darüber werde ich morgen mehr schreiben.

Im Allgemeinen sind frühzeitige Behandlungsprotokolle der richtige Weg. Das waren sie schon immer. Aber die CDC wird sie niemals befürworten. Fareed und Tyson haben 10.000 COVID-Fälle ohne Todesfälle behandelt, solange die Patienten rechtzeitig zur Behandlung erschienen und die ihnen verabreichten Medikamente einnahmen. NULL Todesfälle. Das ist der Grund, warum die CDC es ignoriert. Die Pandemie wäre vorbei.

Jamal Edwards ist mit 31 Jahren tot

Ist Ihnen das aufgefallen? In letzter Zeit sterben immer mehr junge Leute.

Die Todesursachen sind immer undurchsichtig. Der Impfstatus wird nie erwähnt.

Autopsien werden nur selten durchgeführt, und wenn, dann in der Regel nicht von jemandem, der weiß, wie man einen Impftod beurteilt. Auch von den Einbalsamierern hören wir nie etwas.

Wir lassen die Menschen einfach sterben und stellen keine Fragen. Das Ergebnis: Es sterben mehr Menschen und wir wollen die Todesursache einfach nicht wissen.

Fazit: Die Impfstoffe sollten jetzt gestoppt werden

Die israelische MOH-Studie ist ein weiterer Sargnagel für den Impfstoff. Sie zeigt, dass die Impfstoffe nicht sicher sind und sofort gestoppt werden sollten.

Die israelische MOH-Studie bestätigt zahlreiche andere Daten (ärztliche Melderaten, VAERS, DMED, Daten von Lebensversicherungen, verräterische Blutgerinnsel, riesige Facebook-Gruppen von Impfstoffopfern, die Peter-Schirmacher-Studie und ein Militärarzt, der eine Myokarditis-Rate von 1:100 nach der Impfung feststellt).