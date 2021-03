Gäste in den Quarantäne-Hotels in Kanada beschweren sich! Kein Essen und Trinken so wie sexuelle Übergriffe (Video)

Reisende, die unter Quarantäne standen, bildeten einen wütenden Mob in der Lobby eines Hotels in Toronto, nachdem ihnen Lebensmittel und die Wasserflaschen ausgegangen waren, sodass die Gäste während ihres obligatorischen Aufenthalts stundenlang auf ihr Essen warten mussten.

Kanadas System der obligatorischen Quarantäne-Hotels für diejenigen, die aus dem Ausland ins Land kommen, bleibt in Frage gestellt, nach einer Reihe von endlosen und chaotischen Rückschlägen, die Lebensmittelknappheit und sogar angebliche sexuelle Übergriffe beinhalten.

Einige derjenigen, die die Quarantäne erleben, die für alle ankommenden Reisenden für mindestens drei Tage obligatorisch ist und bis zu 2.000 C$ kostet, haben die Probleme in den sozialen Medien dokumentiert.

Ein Video, das von Raymond Truesdale auf Twitter gepostet wurde, zeigte frustrierte Kanadier im Sheraton Gateway Hotel in Toronto, die sich mit dem Hotelpersonal stritten, nachdem ihnen Lebensmittel und das Wasser ausgegangen waren.

„Wir sind keine Tiere!“, rief eine wütende Frau, während ein Mann behauptete, „über zwei Stunden“ in der Schlange auf Essen gewartet zu haben.

Da die unter Quarantäne gestellten Personen ihr Hotel nicht verlassen dürfen, sind sie auf das Personal angewiesen, um Nahrung, Wasser und andere lebenswichtige Dinge zu bekommen.

Truesdale postete am Sonntag auch ein Video von seiner Mahlzeit. Eine vegetarische Option von Chili, Reis und Salat mit einer Diet Pepsi kostete ihn 47,23 Dollar, was er als „kriminell“ bezeichnete und sagte, dass es sechs Stunden dauerte, bis er es bekommen hatte.

Eine andere Person, die offenbar in dem Hotel festgehalten wurde, verglich es mit einer Gefängnisstrafe und sagte, dass sie unter „schäbigem Essen“ litt, das für einen Vegetarier ein Hühnchensandwich beinhaltete.

Doing Hotel quarantine or you can say suffering a prison of 3 days in Sheraton. We are being served with bad quality food and food that we restricted to serve. I am vegetarian and getting chicken sandwich to eat. @JustinTrudeau @CBCNews @theJagmeetSingh pic.twitter.com/AmCIzp0dSL