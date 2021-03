USA plant Kinder Ende 2021 mit unzureichend geprüften Impfstoff zu spritzen!

Fauci: Kinder bekommen Anfang 2022 „sehr wahrscheinlich“ COVID-Impfstoff

Kinder unter 12 Jahren werden „sehr wahrscheinlich“ frühestens Ende des Jahres und sehr wahrscheinlich im ersten Quartal 2022 gegen Coronaviren geimpft werden können, sagte NIAID-Direktor Anthony Fauci am Sonntag gegenüber „Meet the Press“.

Warum es wichtig ist: Kinder sind in der Regel nicht gefährdet für schwere Coronavirus-Infektionen, aber sie zu impfen wird der Schlüssel sein, um die Erwachsenen um sie herum zu schützen und, schließlich, Herdenimmunität zu erreichen, schreibt Caitlin Owens von Axios.

Je früher die Kinder geimpft werden, desto eher können Schulen und Kinderbetreuung wieder ihren normalen Betrieb aufnehmen, was Millionen von Eltern erheblich entlasten würde.

Was er damit sagen will: Fauci merkte an, dass einige Unternehmen bereits mit Studien begonnen haben, um zu prüfen, ob die Impfstoffe für Kinder sicher sind.

„Wenn man realistisch hochrechnet, wann wir genug Daten haben werden, um sagen zu können, dass Grundschulkinder geimpft werden können, würde ich denken, dass das frühestens Ende des Jahres sein wird“, sagte Fauci. „Und sehr wahrscheinlich, das erste Quartal 2022.“

Fauci fügte hinzu, dass High-School-Kinder in der Lage sein sollten, den Impfstoff zu bekommen „irgendwann in diesem Herbst. Ich bin mir nicht sicher, ob es genau am ersten Tag der Schuleröffnung sein wird, aber ziemlich nahe daran.“