Von Todd Hayen

Der Tod von Charlie Kirk ist ein Wendepunkt. Eigentlich dürfte er das nicht sein, denn Menschen sterben jeden Tag aufgrund der Gedankenlosigkeit dieses Spiels. Aber aus irgendeinem Grund verändert ein Mordanschlag bei einer öffentlichen Kundgebung wie der auf ihn die Wahrnehmung und die Realität deutlich.

Als das alles geschah, bemerkte ich, dass viele Online-Kommentare sich weigerten, es ein Attentat zu nennen. Sie behaupteten, Attentate seien politischen Figuren vorbehalten.

Eine Quelle sagt:

„Der Begriff ‚Attentat‘ bezieht sich speziell auf die gezielte Tötung einer prominenten öffentlichen Figur aus politischen, ideologischen oder symbolischen Gründen, was oft eine vorbedachte Motivation im Zusammenhang mit dem Einfluss oder den Überzeugungen des Opfers impliziert.“

Nun, in meinen Augen war das ein Attentat. Aber ich nehme an, solange wir den Täter nicht gehört haben, können wir nicht sicher über das Motiv sein. Warum sollte sonst jemand diesen Mann töten wollen, wenn es nicht politisch motiviert wäre? Sicher, es könnte nur im Kopf eines „einsamen Schützen“ existieren, der rein aus eigenem Willen handelte – sei es er, sie, oder auch „they“, „zir“ oder „xe“. Könnte es sich um eine Verschwörung mehrerer Personen oder Gruppen mit ideologischen oder politischen Beweggründen handeln? Natürlich. Und wenn das der Fall ist, werden wir davon wahrscheinlich nie erfahren.

Damit komme ich zu einer weiteren beliebten Ansicht: Dass Herr Kirk gar nicht tot ist und das alles Teil eines Plans des Deep State war, um Unruhe im Volk zu schüren. Mehr Hass und Spaltung als Folge oder – wahrscheinlicher – einfach mehr Verwirrung darüber, was zum Teufel die Neue Weltordnung/der Deep State/die luziferischen Verschwörer eigentlich treiben und was sie ins Spiel bringen wollen. Keine Ahnung.

„Game Over“ bedeutet für mich, dass all der Wahnsinn, den wir in den letzten fünf Jahren gesehen haben, keinen „Spiel“-Charakter mehr hat. Genau genommen hatte er den nie, das ist klar, aber er wirkte dennoch oft wie ein Videospiel, wenn man die politischen Possen Tag für Tag verfolgte. Sicher, wenn man weit genug zurücktritt und sein verletzliches Herz gut genug schützt, um all das ohne große Emotion zu betrachten, dann kann es immer noch wie ein Spiel aussehen.

Schließlich sterben Menschen in Videospielen auch elendiglich – warum also nicht auch in diesem Spiel?

Und tatsächlich, wie ich bereits sagte, sind hier Unmengen von Menschen gestorben. Millionen allein durch den Covid-Impfstoff (wenn man daran glaubt), Hunderttausende in der Ukraine und im Nahen Osten – und die Zahl steigt jeden Tag. Warum war all das kein Wendepunkt?

Nun, wenn man wirklich tief in der ganzen Sache steckt, sieht man Kirks Tod vielleicht nicht als mehr als nur einen weiteren Verlust in der Gesamtbilanz. Es musste irgendwann passieren, es ist also eigentlich keine Überraschung. Aber es unterscheidet sich von all den anderen Todesfällen, die ich genannt habe. Es war ein öffentliches Attentat, vor unserer eigenen Haustür, direkt vor unseren Augen – mit dem einzigen Ziel, eine Stimme zum Schweigen zu bringen. Kirk war kein Mörder; er leitete keine Organisationen oder Institutionen, deren einziger Zweck das Töten oder Verstümmeln anderer Menschen war. Das, wofür er sprach, hatte immer das Leben und die objektive Realität der Wissenschaft als Grundlage. Ja, sicher, er hat provoziert. Aber das tun alle Verfechter der freien Rede. Und genau das war er in erster Linie: ein Verfechter der freien Rede. Er glaubte an und lebte in einem Land, das angeblich die freie Rede ehrt – und genau das hat ihn das Leben gekostet.

Ich stimmte nicht mit jeder Ansicht überein, die Herr Kirk in seinem öffentlichen Leben äußerte, aber ich würde mein Leben dafür geben, sein Recht zu verteidigen, sie zu äußern.

Kirks Ermordung – ja, ich nenne es ein Attentat, bis das Gegenteil bewiesen ist – war ein gezielter Akt, um eine Stimme auszulöschen, die es wagte, das Drehbuch infrage zu stellen. Er führte keine Waffen, er hetzte keine Mobs auf; er führte Ideen ins Feld, Ideen, die Menschen unangenehm waren, weil sie den Nebel einer säkularen, woken Kultur durchschnitten. Sein Tod legt den wunden Nerv unserer Zeit frei: Sprich zu laut, hinterfrage zu heftig – und du riskierst eine Kugel.

Die Kriege im Ausland, die Impfstoffdebatten, die endlosen Kulturkämpfe – sie waren allesamt Figuren auf diesem Schachbrett, aber Kirks Ermordung war ein Schachmatt gegen die Idee des offenen Diskurses selbst. Wir spielen kein Spiel mehr, wenn ein Mann für seine Worte getötet wird. Es ist ein Weckruf, eine düstere Erinnerung daran, dass es um echte Einsätze geht und dass das Spielbrett manipuliert ist. Hören wir also auf, so zu tun, als sei dies nur ein weiteres Level, das es zu bestehen gilt. Das Spiel ist vorbei, Leute – und die Stille, die bleibt, ist kein Sieg für irgendjemanden. Sie ist eine Warnung, dass unsere Menschlichkeit in enormer Gefahr ist.

Ruhe in Frieden, Charlie. Und Gott segne deine Frau und deine Kinder.