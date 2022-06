Gastkommentar in der New York Times von Biden: was er Putin mitteilt

Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika einen Gastkommentar in der New York Times schreibt, wendet er sich an die Amerikaner, aber er ist sich dessen bewusst, dass er auch mit Putin spricht, während er ihn schreibt. Beamte in Russland werden den kurzen Text analysieren und die Botschaften entschlüsseln.

Welche Botschaft sendet Biden? Und warum gerade jetzt?

Ein Teil des Gastkommentars ist für das US-Publikum geschrieben und wird von den russischen Analysten zurückgewiesen werden. Der Kriegsruf, dass „die freie Welt und viele andere Nationen, angeführt von den Vereinigten Staaten, sich auf die Seite der Ukraine gestellt haben“, ignoriert die Realität, dass der Großteil der Welt – ob frei oder nicht – sich nicht auf die Seite der USA gestellt hat, um Russland zu sanktionieren oder die Ukraine zu bewaffnen. Ein großer Teil der freien Welt hat sich nicht hinter die USA gestellt, und ein großer Teil der unfreien Welt, der das nicht getan hat, wäre gerne frei, wenn die USA aufhören würden, ihre Monarchen und Diktatoren zu unterstützen.

Ebenfalls für den amerikanischen Konsum ist Bidens „klares“ Ziel, eine demokratische Ukraine zu schaffen. Mit diesem Ziel wird die Welt in freie Demokratien und unfreie Autokratien eingeteilt. Doch obwohl den Amerikanern immer wieder der Mythos von den USA als Verbreiter und Verteidiger der Demokratie eingetrichtert wird, wissen russische Analysten, dass die USA Regierungen unterstützen, egal ob es sich um Demokratien oder Autokratien handelt. Sie wissen auch, dass die USA die ukrainische Demokratie nur dann unterstützen, wenn diese einen US-freundlichen Führer wählt. Im Jahr 2014 unterstützten sie einen Staatsstreich, der die ukrainische Demokratie auslöschte, indem sie einen Anführer absetzten, der nicht eindeutig und vollständig pro-westlich war. Sie wissen auch, dass die USA die russische Demokratie nur dann unterstützen, wenn das Land einen US-freundlichen Führer wählt. Im Jahr 1996 mischten sich die USA in die russischen Wahlen ein, um sicherzustellen, dass Boris Jelzin – dessen Zustimmungsrate in Russland bei etwa 6 % lag, der aber pro-US war – gewann. In Russland wird diese Wahl oft als das Ereignis angesehen, das die russische Demokratie zu Grabe getragen hat.

Die Behauptung, der illegale und aggressive Krieg sei auch „unprovoziert“, ist ebenso für das amerikanische Publikum bestimmt wie die Schilderung seines Treffens mit ukrainischen Flüchtlingen in Polen. Bidens Erklärung, dass „kein Mensch, der ein Gewissen hat, von ihrer Notlage unberührt sein kann“, ist sehr zutreffend, aber syrische und andere Flüchtlinge der US-Kriege könnten sich fragen, warum Menschen, die ein Gewissen haben, von ihrer Notlage unberührt sein können.

Für Putin könnte Biden ein Zeichen dafür sein, dass er weiß, dass es letztendlich Diplomatie und Verhandlungen geben muss. Er zitiert Zelensky mit den Worten, dass „dieser Krieg letztlich ’nur durch Diplomatie endgültig beendet werden kann‘.“ Wenn dies ein Signal ist, dann ist es eine Änderung der Signale an Russland, denn bisher haben die USA die Diplomatie eher behindert, als sich an ihr zu beteiligen.

Aber wenn es ein Signal ist, dann ist es auch eine Warnung, dass diese Verhandlungen nicht so bald kommen werden, dass sie nicht kommen werden, bis die „beträchtliche Menge an Waffen und Munition“, die die USA in die Ukraine geschickt haben, es ihnen erlaubt, „in der stärkstmöglichen Position am Verhandlungstisch zu sein.“ Der ehemalige Botschafter Chas Freeman sagte mir, dass Bidens Gastkommentar auch eine dritte Zielgruppe hat. Er sagt, dass Biden „Kritikern wie Henry Kissinger antwortete, der – ganz realistisch – vorgeschlagen hatte, dass die Ukraine in territorialen Fragen Kompromisse eingehen müsse.“ Biden bestand darauf, dass er „die ukrainische Regierung weder privat noch öffentlich zu territorialen Zugeständnissen drängen“ werde. Im Einklang mit dieser Aussage steht die tödliche Liste der Waffen, die Biden der Ukraine weiterhin zu liefern verspricht, „darunter Javelin-Panzerabwehrraketen, Stinger-Flugabwehrraketen, leistungsstarke Artillerie- und Präzisionsraketensysteme, Radargeräte, unbemannte Luftfahrzeuge, MI-17-Hubschrauber und Munition.“

Biden scheint aber auch zu versuchen, Putin zu beruhigen oder zu besänftigen, indem er behauptet, dass „wir keinen Krieg zwischen der NATO und Russland anstreben“ und dass „die Vereinigten Staaten nicht versuchen werden, ihn in Moskau zu stürzen“.

Warum sendet er diese beruhigenden Botschaften gerade jetzt, vielleicht sogar zum ersten Mal?

Die Zusicherungen könnten jetzt strategisch notwendig sein, denn trotz Bidens Zusicherung, dass „wir keinen Krieg zwischen der NATO und Russland anstreben“, muss die NATO in den Augen Russlands eine Eskalation des Krieges bewirken. Im April hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow bereits erklärt, dass „die NATO im Grunde genommen über einen Stellvertreter einen Krieg mit Russland führt und diesen Stellvertreter bewaffnet. Krieg bedeutet Krieg“. Und im Mai erklärte der Sprecher der russischen Duma: „Die USA beteiligen sich an den militärischen Operationen in der Ukraine. Heute koordiniert und plant Washington im Grunde genommen die militärischen Operationen und beteiligt sich somit direkt an den militärischen Aktionen gegen unser Land.“ Seitdem haben die USA ihre Hilfsgelder um weitere 40 Milliarden Dollar aufgestockt.

In seinem Gastkommentar kündigte Biden die Bereitstellung „fortschrittlicherer Raketensysteme“ an. Diese hochmobilen Artillerieraketensysteme haben eine Reichweite von 50 Meilen, und trotz Bidens Behauptung, dass „wir die Ukraine nicht ermutigen oder befähigen, jenseits ihrer Grenzen zuzuschlagen“, scheinen diese Raketen genau dazu in der Lage zu sein. Lawrow hat die USA gewarnt, dass die Bereitstellung dieser fortschrittlichen Raketensysteme ein „ernsthafter Schritt in Richtung einer inakzeptablen Eskalation“ wäre.

Am 28. Mai kündigten die USA an, dass Dänemark Harpoon-Schiffsabwehrraketen an die Ukraine schicken wird, die gegen die russische Schwarzmeerflotte eingesetzt werden könnten. Und jetzt berichtet Reuters, dass die USA planen, „der Ukraine vier MQ-1C Gray Eagle-Drohnen zu verkaufen, die mit Hellfire-Raketen bewaffnet werden können“. Wie die fortschrittlichen Raketensysteme scheinen auch die Drohnen, die „bis zu 30 oder mehr Stunden“ fliegen können, Bidens Zusicherung zu widersprechen, dass die USA der Ukraine keine Angriffe innerhalb Russlands ermöglichen werden.

Am 1. Juni gab der oberste General des US-Cyberkommandos bekannt, dass die USA „offensive“ Cyberoperationen zur Unterstützung der Ukraine durchgeführt haben. Die NATO hat bereits angedeutet, dass Cyberangriffe „als Krieg betrachtet werden könnten“. Und NATO-Beamte haben erklärt, dass ein russischer Cyberangriff auf ein NATO-Mitglied die Klausel zur kollektiven Verteidigung nach Artikel 5 auslösen könnte.

Bidens Zusicherung gegenüber den russischen Lesern, dass „wir den Krieg nicht verlängern wollen, nur um Russland Schmerzen zuzufügen“, wurde möglicherweise durch sein Versprechen an die amerikanischen Zuhörer zunichte gemacht, dass Russland „einen hohen Preis für seine Handlungen zahlen muss“. Angesichts der Cyber-Offensive der USA und der zunehmenden Bereitstellung von Waffen wie Raketen und Drohnen, die innerhalb des russischen Territoriums zuschlagen können, befürchten die USA möglicherweise, dass sie in Russland den Eindruck einer „inakzeptablen Eskalation“ erwecken könnten. Die Regierung Biden könnte die strategische Notwendigkeit verspürt haben, eine andere Wahrnehmung zu vermitteln und zu versuchen, Russland vom Gegenteil zu überzeugen.