UN macht in einem soeben veröffentlichten 18-seitigen Bericht, weitgehend Israel für den Konflikt mit den Palästinensern verantwortlich

Neue Untersuchungskommission für die besetzten palästinensischen Gebiete, einschließlich Ost-Jerusalem, und Israel legt ersten Bericht vor

Bericht: Die Beendigung der anhaltenden israelischen Besatzung und der Diskriminierung von Palästinensern ist eine wesentliche Voraussetzung für die Beendigung des Konflikts und die Unterbrechung des andauernden Kreislaufs der Gewalt, während eine „Kultur der Straflosigkeit“ Ressentiments nährt und zu wiederkehrenden Spannungen, Instabilität und einer Verlängerung des Konflikts führt

GENF (7. Juni 2022) – Die anhaltende Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel und die Diskriminierung der Palästinenser sind die Hauptursachen für die wiederkehrenden Spannungen, die Instabilität und das Fortdauern des Konflikts in der Region, so der erste Bericht der neuen unabhängigen internationalen Untersuchungskommission der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete, einschließlich Ost-Jerusalem, und Israel, der heute veröffentlicht wurde.

Die Kommission stellte auch fest, dass die Straflosigkeit die Ressentiments in der palästinensischen Bevölkerung verstärkt. Als Faktoren, die zu den immer wiederkehrenden Zyklen der Gewalt beitragen, nennt die Kommission Zwangsumsiedlungen, die Androhung von Zwangsumsiedlungen, Zerstörungen, den Bau und die Ausweitung von Siedlungen, Gewalt durch Siedler und die Blockade des Gazastreifens.

„Die Ergebnisse und Empfehlungen, die sich auf die zugrundeliegenden Ursachen beziehen, richteten sich überwiegend gegen Israel, was wir als Indikator für den asymmetrischen Charakter des Konflikts und die Realität eines Staates, der den anderen besetzt, verstanden haben“, sagte Navanethem Pillay, die Vorsitzende der Kommission.

Die Kommission veröffentlichte ihren 18-seitigen Bericht, nachdem sie die Empfehlungen früherer Untersuchungskommissionen und Untersuchungsmissionen sowie anderer Mechanismen der Vereinten Nationen und ihre eigenen Anhörungen ausgewertet hatte.

Die Kommission unternahm zwei Missionen nach Genf und eine nach Jordanien und führte Konsultationen mit verschiedenen Akteuren durch, darunter israelische und palästinensische Organisationen der Zivilgesellschaft.

„Wir haben auch festgestellt, dass diese Empfehlungen überwiegend nicht umgesetzt wurden, einschließlich der Forderungen, die Rechenschaftspflicht für Israels Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte sowie den wahllosen Raketenbeschuss Israels durch bewaffnete palästinensische Gruppen sicherzustellen. Diese mangelnde Umsetzung, gepaart mit dem Gefühl der Straffreiheit, den eindeutigen Beweisen dafür, dass Israel nicht die Absicht hat, die Besatzung zu beenden, und der anhaltenden Diskriminierung der Palästinenser, ist der Grund für die systematische Wiederholung von Menschenrechtsverletzungen sowohl in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem, als auch in Israel“, fügte Frau Pillay hinzu.

In ihrem Bericht konzentrierte sich die Kommission auf die Feststellungen und Empfehlungen, die sich unmittelbar auf die tieferen Ursachen der wiederkehrenden Spannungen, der Instabilität und der Verlängerung des Konflikts beziehen. Nach Einschätzung der Kommission sind wichtige Empfehlungen nicht umgesetzt worden, was den Kern des Konflikts ausmacht. Die Kommission ermittelte mehrere übergreifende Probleme, die den Kern der meisten Empfehlungen bilden, darunter die Nichteinhaltung der Gesetze und Gebräuche des Krieges durch Israel, einschließlich der kriegerischen Besetzung, die Verletzung und der Missbrauch individueller und kollektiver Rechte und die fehlende Rechenschaftspflicht.

„Unsere Überprüfung der Ergebnisse und Empfehlungen früherer UN-Mechanismen und -Gremien zeigt deutlich, dass die Beendigung der israelischen Besatzung in voller Übereinstimmung mit den Resolutionen des Sicherheitsrats nach wie vor von entscheidender Bedeutung ist, um den andauernden Kreislauf der Gewalt zu stoppen. Nur mit der Beendigung der Besatzung kann die Welt damit beginnen, historisches Unrecht rückgängig zu machen und die Selbstbestimmung des palästinensischen Volkes anzustreben“, so Kommissar Miloon Kothari.

Kommissar Chris Sidoti fügte hinzu: „Israel hat eindeutig nicht die Absicht, die Besatzung zu beenden. Vielmehr hat es eine klare Politik entwickelt, um die vollständige und dauerhafte Kontrolle über die besetzten palästinensischen Gebiete zu gewährleisten. Dazu gehört auch die Veränderung der Demografie dieser Gebiete durch die Aufrechterhaltung eines repressiven Umfelds für Palästinenser und eines günstigen Umfelds für israelische Siedler. Die israelische Politik und die israelischen Maßnahmen führen zu Frustration bei den Palästinensern und zu einem Gefühl der Verzweiflung. Sie nähren den Kreislauf der Gewalt und den Fortbestand des Konflikts“.

In dem Bericht wird auch festgestellt, dass die Palästinensische Autonomiebehörde die Besatzung häufig als Rechtfertigung für ihre eigenen Menschenrechtsverletzungen und als Hauptgrund für die Nichtabhaltung von Parlaments- und Präsidentschaftswahlen benutzt. Gleichzeitig haben die De-facto-Behörden im Gazastreifen wenig Engagement für die Einhaltung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts an den Tag gelegt.

Der Bericht, der auf der 50. Tagung des Menschenrechtsrats am 13. Juni 2022 vorgelegt werden soll, schließt mit der Aussage, dass die Kommission Untersuchungen und rechtliche Analysen zu mutmaßlichen Verstößen und Missbräuchen durchführen und mit gerichtlichen Rechenschaftsmechanismen zusammenarbeiten wird, um die Rechenschaftspflicht von Einzelpersonen, Staaten und Unternehmen sicherzustellen. Sie wird auch die Verantwortung von Drittstaaten und privaten Akteuren für die fortgesetzte Besatzungspolitik sorgfältig prüfen.

Hintergrund

Der UN-Menschenrechtsrat beauftragte die Kommission am 27. Mai 2021 damit, „in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem, und in Israel alle mutmaßlichen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und alle mutmaßlichen Verstöße und Missbräuche gegen die internationalen Menschenrechtsnormen im Vorfeld und seit dem 13. April 2021 zu untersuchen“. Im Juli 2021 gab der Präsident des Menschenrechtsrats die Ernennung von Navanethem Pillay (Südafrika), Miloon Kothari (Indien) und Christopher Sidoti (Australien) zu den drei Mitgliedern der Kommission bekannt und teilte mit, dass Frau Pillay den Vorsitz übernehmen werde. In der Resolution A/HRC/RES/S-30/1 wurde die Untersuchungskommission ferner aufgefordert, „alle tieferen Ursachen für die wiederkehrenden Spannungen, die Instabilität und die Verlängerung des Konflikts, einschließlich der systematischen Diskriminierung und Unterdrückung aufgrund der nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Identität, zu untersuchen“. Die Untersuchungskommission wurde beauftragt, dem Menschenrechtsrat und der Generalversammlung ab Juni 2022 bzw. September 2022 jährlich Bericht zu erstatten.