von Thierry Meyssan

Der Krieg in der Ukraine findet nur statt wegen der Unkenntnis des Westens über das, was in der Ukraine geschah, und andererseits wegen einer Reihe von Missverständnissen und Irrtümern. Der Westen, der sich auf sich selbst konzentriert und nicht in der Lage ist, wie seine Gesprächspartner zu denken, hat sich immer wieder geirrt. Wenn schließlich die Militäroperationen enden und die Russen ihre öffentlich am ersten Tag erklärten Ziele erreicht haben werden, können sie sich sogar einreden, gewonnen zu haben. Am Ende ist das Einzige, was für den Westen zählt, nicht, Menschenleben zu verschonen, sondern die Überzeugung zu haben, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen.

Der Krieg in der Ukraine wird sehr unterschiedlich interpretiert, je nachdem, ob man im Westen lebt oder Russe ist. Die Interpretation von Worten und Ereignissen hängt von den Erfahrungen ab, die jeder Einzelne bereits gemacht hat. Tatsächlich reagiert niemand auf die gleichen Dinge und sucht nicht nach den gleichen Informationen. Am Ende haben die beiden Lager überhaupt nicht mehr die gleiche Wahrnehmung der Realität. Diese Abfolge von Missverständnissen und Irrtümern löst ein Unverständnis aus, das unbeabsichtigt einen großen Konflikt fördern kann.