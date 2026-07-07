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Gastronom: Schwer impfgeschädigt und der verzweifelte Kampf gegen Leid und Leugnung

Der griechische Gastronom und Koch Georgios Tziaras aus Bingen am Rhein schildert in der verdienstvollen Reihe „geimpft – geschädigt – geleugnet“ der „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ (MWGFD) seine persönliche Geschichte, sowie seine schweren gesundheitlichen Beschwerden, die nach einer Corona-Impfung auftraten. Er berichtet über den Zusammenbruch eines Lebensplans – und über seinen bis heute andauernden Kampf um Anerkennung und Hoffnung. Er ist einer der unzähligen Opfer der staatlichen Corona-Verbrechen. Beide müssen immer wieder in Erinnerung gebracht werden. (hl)

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