Die digitale ID der Technokratie wird auf dem Rücken von Kindern eingeschleust

Von Patrick Wood

Ich habe mehr als fünfzehn Jahre damit verbracht, die Technokratie als ein System der Herrschaft durch eine künstlich geschaffene Verwaltung zu analysieren, in dem die Berechtigungsnachweise den Bürger ersetzen und das Dashboard die Stimmabgabe. Technokraten haben ihre Anforderungen, und sie hämmern so lange darauf herum, bis sie ihren Willen durchsetzen.

Wie oft ist in all diesen Jahren das Thema digitale Identität aufgekommen? So gut wie jedes Jahr!

Tatsache ist: Technokraten brauchen die digitale Identität, damit ihr System funktioniert. Ohne sie ist die Technokratie tot. Man kann nicht verwalten, was man nicht erfassen kann. Man kann eine Bevölkerung, die man nicht individuell identifizieren kann, weder messen, noch ihr Rechte gewähren, noch ausschließen. Programmierbares Geld, Sozialbewertung, algorithmische Regierungsführung – all das hängt von einer eindeutigen, verifizierten, maschinenlesbaren Identität für jeden Menschen ab.

Deshalb verdienen die vergangenen zwölf Monate Ihre volle Aufmerksamkeit. Der Dreh- und Angelpunkt für die digitale Identität wird gerade jetzt auf beiden Seiten des Atlantiks angebracht, und die Hand, die dies tut, trägt ein Armband zur Kindersicherheit. Die vorgetäuschte Sorge der Technokraten um Kinder ist so offensichtlich hohl, dass sie an Kindesmissbrauch grenzt.

Zuerst die Altersüberprüfung für Minderjährige, dann eine Identität für alle

Großbritannien hat das Experiment als Erstes durchgeführt, also beobachten Sie dieses Muster.

Im Juli 2025 traten die Altersüberprüfungsvorschriften des „Online Safety Act“ in Kraft. Zum Schutz von Kindern mussten Erwachsene plötzlich amtliche Ausweise hochladen oder sich einem Gesichtsscan unterziehen, um auf legale Inhalte auf Reddit, X und Discord zugreifen zu können. Die Öffentlichkeit begriff sofort, was eine „Altersüberprüfung“ wirklich ist. Es ist eine Identitätsprüfung mit einer Gutenachtgeschichte als Vorwand.

Die Reaktion war bemerkenswert. Die Anmeldungen für VPNs stiegen innerhalb weniger Stunden nach Inkrafttreten der Regelung um mehr als tausend Prozent. Ein Anbieter verglich die Zahlen mit denen, die er bei zivilen Unruhen verzeichnet. Millionen gewöhnlicher Briten – ganz ohne Manifest – weigerten sich schlichtweg, an der Schwelle zum Internet ihre Papiere vorzuzeigen. Das waren keine Extremisten, wie die Regierung behauptete, sondern ganz normale, durchschnittliche Bürger.

Zwei Monate später zeigte die Regierung ihre wahren Absichten. Der Premierminister kündigte eine nationale digitale ID an, die für das Recht auf Arbeit verpflichtend sein sollte. Der Vorwand verlagerte sich von Kindern auf Migranten, doch die Struktur blieb dieselbe. Keine Identitätsnachweise, keine Teilhabe. Dieser Premierminister, Keir Starmer, ist zufällig Mitglied der elitären Trilateralen Kommission.

Dann gewann die Öffentlichkeit die erste Runde. Fast drei Millionen Menschen unterzeichneten eine Petition gegen das Vorhaben – eine der größten in der Geschichte des Parlaments. Der Widerstand kam aus allen Richtungen gleichzeitig, von links und rechts, aus Schottland und Nordirland, und im Januar 2026 zog sich die Regierung auf eine „freiwillige“ ID zurück. Man sollte jedoch das Kleingedruckte lesen. Digitale Überprüfungen des Arbeitsrechts sind weiterhin auf dem besten Weg, praktisch unvermeidbar zu werden. Die ID ist optional, genauso wie Bargeld optional ist, sobald an jeder Kasse nur noch mit Karte bezahlt werden kann.

Beobachten Sie nun, wie amerikanische Technokraten das gleiche Spiel durchziehen. Im Juni 2026 verabschiedete das Repräsentantenhaus den KIDS Act, ein Paket, das 14 separate Gesetzesentwürfe zur Kindersicherheit in einer einzigen Abstimmung zusammenfasste. Seine Befürworter verweisen auf Formulierungen, die jegliche Verpflichtung zur Altersüberprüfung ausschließen, und diese Formulierungen sind tatsächlich vorhanden. Doch stattdessen übernimmt der Haftungsstandard diese Funktion. Plattformen müssen mit Konsequenzen rechnen, wenn sie „hätten wissen müssen“, dass ein Nutzer minderjährig war. Kein Justiziar auf der Welt liest diesen Satz und kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen weniger Identitätsdaten erheben sollte.

Auf Seiten des Senats wird noch mehr deutlich, auch wenn Zweifel an der Verabschiedung bestehen. Derzeit wird über ein Paket verhandelt, das die Gesetzgebung zur Online-Sicherheit von Kindern gegen eine Vorrangstellung des Bundes gegenüber den KI-Gesetzen der Bundesstaaten eintauschen würde. Lassen Sie diesen Tausch einen Moment auf sich wirken. Die mächtigste Branche der Geschichte bietet an, identitätsbezogene Vorschriften für die Öffentlichkeit zu akzeptieren – im Austausch dafür, dass Sicherheitsvorschriften für sich selbst aufgehoben werden. Die Kinder sind die Währung, nicht die Nutznießer.

Nennen Sie sie immer beim Namen

Skeptiker wie Jeremy Boreing sagen mir, die Technokratie habe keine einheitlichen Pläne, Namen oder gar eine Adresse. Hier sind drei Namen (es gibt noch viele mehr), und ich erfinde nichts über einen von ihnen. Die öffentlichen Aufzeichnungen sprechen für sich.

Beginnen wir mit Sam Altman, denn er hat die Vorwände übersprungen und sein Unternehmen „Tools for Humanity“ gegründet, das den „Orb“ herstellt – ein biometrisches Gerät, das die menschliche Iris scannt und einen „Nachweis der Personenschaft“ ausstellt. Das Gründungs-Whitepaper des Projekts beschrieb das Ziel als „ein global inklusives Identitäts- und Finanznetzwerk, das der Mehrheit der Menschheit gehört“. Jeder Mensch. Das ist der erklärte Umfang.

Bislang hat das Projekt Millionen von Menschen in rund 160 Ländern gescannt. Im Jahr 2025 wurden Tausende von Orbs in amerikanischen Städten im Einsatz. Bis zum Frühjahr dieses Jahres hatte es Verifizierungspartnerschaften mit Tinder, Zoom und DocuSign geschlossen. Partnersuche, Arbeit und Verträge: Das ist das Bindeglied des Alltags, und es wird mit einem Augenscan verknüpft.

Regierungen in anderen Ländern erkannten die Gefahr des „Orb“. Brasilien verbot das Projekt gänzlich. Indonesien, die Philippinen und Thailand stoppten es unter Berufung auf Verstöße gegen die Einwilligungsvorschriften und die Anwerbung armer Bevölkerungsgruppen, die für ihre Augenscans bezahlt wurden. Trotzdem breitet es sich weiter aus. Und man beachte das Geschäftsmodell: Der Mann, dessen KI das Internet mit überzeugenden Bots überschwemmt, verkauft nun das einzige Gegenmittel – den Nachweis, dass man kein Bot ist. Er hat die Krankheit geschaffen, ihm gehört das Heilmittel, und das Heilmittel ist ein globales biometrisches Register.

Marc Andreessen zeigt Ihnen die Finanzierung. Seine Firma, Andreessen Horowitz (a16z), war ein früher und wiederkehrender Geldgeber für Altmans Identitätsprojekt und beteiligte sich an den Finanzierungsrunden, die das Orb-Netzwerk aufbauten. Gleichzeitig halfen Andreessen und seine Partner bei der Finanzierung von „Leading the Future“, einem der größten Super-PACs in der Geschichte der Technologiepolitik. Dessen Ziel ist es, Politiker zu wählen, die KI-Regulierungen auf Bundesstaatenebene verhindern und abbauen – genau diese Vorwegnahme wird derzeit im Senat gegen Gesetzesvorlagen zur Sicherheit von Kindern eingetauscht.

Behalten Sie beide Seiten im Blick. Die eine Seite finanziert die Infrastruktur, die jeden Menschen identifiziert. Die andere finanziert die Kampagne, um den Maschinen die Aufsicht zu entziehen. Die Algorithmen deregulieren, die Menschen registrieren. Das müssen Sie nicht aus Gerüchten ableiten. Es steht in den Finanzierungsankündigungen und den FEC-Unterlagen.

Peter Thiel stellt die Regierungsseite der Zangenbewegung dar. Das von ihm mitbegründete Unternehmen Palantir verzeichnete im Jahr 2025 eine fast doppelte Steigerung seiner Bundesaufträge auf rund eine Milliarde Dollar, die sich auf die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), die Steuerbehörde (IRS) und das Pentagon erstreckten. Eine Durchführungsverordnung vom März 2025 wies die Behörden an, „Informationssilos“ zu beseitigen – was im Beamtenjargon die Zusammenführung der Datensätze bedeutet. Berichte aus den Jahren 2025 und 2026 stellten Palantir in den Mittelpunkt der Bemühungen, Steuerunterlagen, Sozialversicherungsdaten, Krankenversicherungsansprüche und Einwanderungsstatus behördenübergreifend miteinander zu verknüpfen.

Sogar ein republikanischer Kongressabgeordneter, Warren Davidson, sprach das unausgesprochene Thema offen an. Die Zusammenführung dieser Datenpunkte, so warnte er, „schafft im Wesentlichen eine digitale Identität“. Man beachte die Form, die dies annimmt. Keine Karte im Portemonnaie, keine Registrierungszeremonie. Ein auf Serverseite zusammengestelltes Dossier – genau die Art digitaler Identität, für die niemand jemals Ihre Zustimmung einholt. Auch Großbritannien kennt dieses Muster. Palantir erhielt den Auftrag zur Konsolidierung der NHS-Patientendaten im Wert von fast einer halben Milliarde Pfund – trotz lautstarker Einwände von Datenschützern.

Drei Männer, drei Vektoren, und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Altman entwickelt die Zugangsdaten. Andreessen finanziert das Ganze und kürzt gleichzeitig die Mittel für die Aufsicht. Thiel bündelt die staatlichen Datensätze dahinter. Treffen sie sich in einem verrauchten Raum? Das müssen sie nicht. Übereinstimmende Interessen koordinieren sich von selbst, und genau diese Selbstkoordination macht die Technokratie beständig. Sie erfordert keine Verschwörung, sondern nur Konvergenz.

Es geht immer um die Kinder

Beachten Sie, womit keines dieser Projekte beginnt. Kontrolle präsentiert sich niemals als Kontrolle. Die digitale ID kommt nie als Forderung daher. Sie kommt als Gefallen daher. Schützt die Kinder. Stoppt die Bots. Fängt die Betrüger. Sichert die Grenze.

Jede Begründung ist aufrichtig mitfühlend, und genau deshalb wird sie ausgewählt. Die Kinder sind das wirksamste Argument von allen, denn kein Politiker überlebt eine Abstimmung gegen die „Sicherheit der Kinder“. So wird die Altersüberprüfung zum Keil, der Keil wird zur Norm, und die Norm zieht das gesamte System im Schlepptau mit sich.“

Großbritannien legte einen Zeitplan von 14 Monaten vor – von der Altersüberprüfung bis zum Vorschlag für einen nationalen Personalausweis.

Der Widerstand zeigt Wirkung, also legt los, solange noch Zeit bleibt

Hier ist der Teil, den die Untergangspropheten auslassen, und er ist entscheidend. Die Öffentlichkeit gewinnt immer wieder.

Großbritannien hat Blairs Personalausweise 2011 abgeschafft. Die obligatorische „BritCard“ wurde innerhalb von vier Monaten durch Unterschriftenaktionen und eine parteiübergreifende Revolte zunichte gemacht, wobei Farage und Corbyn im selben Zeitraum Einwände erhoben. Brasilien warf den „Orb“ des Landes hinaus und verhängte eine Geldstrafe, als er zurückkehrte. Selbst in Washington wurde aus dem Gesetzentwurf, der tatsächlich das Repräsentantenhaus passierte, zunächst die Bestimmung gestrichen, die die Meinungsfreiheit am stärksten einschränkte, und fast hundert Interessenverbände bekämpften ihn von der einen Seite, während Bürgerrechtsgruppen ihn von der anderen Seite bekämpften.

Jeder einzelne dieser Siege ging auf das Konto gewöhnlicher Menschen, die sich zu Wort meldeten: durch Unterschriften, Anrufe, Verweigerung oder das Einschalten eines VPN als Akt des stillen Widerstands. Die Architekten dieser Systeme sind geduldig, aber sie sind nicht unbesiegbar, und sie ziehen sich jedes Mal zurück, wenn die Öffentlichkeit aufmerksam wird, bevor der Beton aushärtet.

Wenn Großbritanniens freiwillige Identitätsprüfung bis 2029 wirklich freiwillig bleibt, wenn sich die Altersüberprüfungen in den USA auf Websites mit expliziten Inhalten beschränken, wenn „World ID“ niemals zu einer de-facto-Voraussetzung für Arbeit oder Plattformen wird, dann verliert die „Scharnier-These“ an Kraft, und ich werde das gerne schriftlich bestätigen.

Aber achtet auf die Grenze, denn dort entscheidet sich alles. Die Arbeitsberechtigungsprüfung, die stillschweigend den „optionalen“ Identitätsnachweis verlangt. Die Haftungsregelung, die die Erfassung von Identitätsdaten zur günstigsten rechtlichen Absicherung macht. Die Plattformpartnerschaft, die einen Iris-Scan von einer Neuheit zu einer Voraussetzung macht. Der Dreh- und Angelpunkt wird nicht fest eingeschlagen. Er wird hineingeschoben, Millimeter für Millimeter, ganz behutsam. Fallt nicht darauf herein!

Die Technokraten, die ich seit fünfzehn Jahren verfolge, haben Namen, Finanzierungsrunden, Bundesaufträge und eine Abstimmung im Plenum. Jeder bisherige Sieg kam zustande, weil die Menschen ihre Stimme erhoben, bevor der Beton ausgehärtet war. Erheben Sie jetzt Ihre Stimme, solange er noch feucht ist.