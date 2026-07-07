Israels selbstmörderischer Bruch mit den USA

Von Chris Hedges

Israel wendet sich in einem Akt selbstmörderischer Überheblichkeit gegen seinen letzten wichtigen Verbündeten.

Israel sabotiert die Verhandlungen mit dem Iran und entfremdet seinen letzten wichtigen Verbündeten, indem es sich weigert, seine Angriffe auf den Libanon einzustellen und sich aus dem besetzten Süden zurückzuziehen. Es ist entschlossen, einen regionalen Flächenbrand erneut zu entfachen, der dazu führen könnte, dass der Iran die Straße von Hormus dauerhaft sperrt und die Weltwirtschaft in eine globale Depression stürzt. Und es setzt seinen Völkermord im Gazastreifen fort.

Israel ist von Rassismus und genozidaler Gewalt durchdrungen. Es ist geblendet von einer widerwärtigen moralischen Überlegenheit. Es ist korrumpiert von einer Klasse zionistischer Milliardäre in den USA, die ihren Reichtum nutzen, um die Außenpolitik im Sinne israelischer Interessen zu beeinflussen. Es verfügt über ein Atomwaffenarsenal, mit dessen Einsatz israelische Regierungsvertreter wiederholt gedroht haben.

Es ist eine Bedrohung für die Region. Es ist eine Bedrohung für sich selbst. Und es ist eine Bedrohung für uns.

Die erste Runde eines Vierertreffens zwischen den Vereinigten Staaten, dem Iran sowie pakistanischen und katarischen Vermittlern am Sonntag in der Schweiz – bei dem sich die iranische Delegation weigerte, an einem geplanten Händedruck und einem gemeinsamen Foto mit ihren US-amerikanischen Gesprächspartnern teilzunehmen – konzentrierte sich darauf, dass die USA die im Memorandum of Understanding (MoU) festgelegten Verpflichtungen für einen vorläufigen Zeitraum von 60 Tagen umsetzen.

Doch die Sperrung der Straße von Hormus – nach israelischen Angriffen auf den Libanon – brachte die Gespräche zum Erliegen. Die Sperrung versetzte Trump in einen weiteren seiner gewohnten Wutanfälle, als er dem „Fox News“-Korrespondenten Trey Yingst Berichten zufolge mitteilte, er habe den iranischen Verhandlungsführern mitgeteilt, dass sie, sollte die Straße von Hormus geschlossen bleiben, „es nicht einmal zurück in euer verdammtes Land schaffen werden“.

Als ihm mitgeteilt wurde, dass der iranische Präsident Masoud Pezeshkian weiterhin das Recht des Iran auf Urananreicherung geltend macht – ein Recht, das durch den von den USA mitbegründeten Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen garantiert ist –, soll Trump gesagt haben: „[Präsident Pezeshkian] sollte besser auf seine Worte achten. Er sollte sich besser zusammenreißen, sonst übernehmen wir den Rest des Landes.“

„Der Iran muss seine hochbezahlten STELLVERTRETER im Libanon unverzüglich davon abhalten, Unruhe zu stiften“, fügte Trump in einem Beitrag auf Truth Social hinzu und bezog sich dabei auf die Hisbollah. „Wenn sie das nicht tun, werden wir den Iran wieder sehr hart treffen, genau wie letzte Woche, nur noch härter!!!“

Trumps Drohungen veranlassten die iranische Delegation, den Veranstaltungsort in der Schweiz zu verlassen, während Ghalibaf Trumps Tiraden in einem Beitrag auf X zurückwies. „Halten sie nie einmal inne, um darüber nachzudenken, dass sie, hätten ihre Drohungen gewirkt, nicht in die heutige Verzweiflung geraten wären? Wir messen den Drohungen der Amerikaner keinerlei Bedeutung bei“, sagte er.

Das Treffen endete laut der Nachrichtenagentur IRNA mit der „Einigung auf einen 60-Tage-Fahrplan hin zu einem endgültigen Abkommen und der Einrichtung von Mechanismen zur Förderung der technischen Verhandlungen“ im Rahmen des MoU.

Israels Vision eines „Großisraels“, die darauf abzielt, Israels militärische Vorherrschaft im gesamten Nahen Osten zu sichern, hängt davon ab, den Reichtum und die Militärmacht der USA für sich zu nutzen.

Über zwei Drittel der wichtigsten Waffen und Munition, die Israel importiert – ohne die es seinen Völkermord an den Palästinensern nicht durchführen, den Südlibanon in eine Mondlandschaft verwandeln und den Iran, Syrien und Katar bombardieren könnte –, werden von den USA hergestellt und geliefert. Und weil die Israel-Lobby seit Jahrzehnten den Kongress beherrscht, weil ihre zionistischen Verbündeten die Medien überwachen und kontrollieren, weil sie in der Lage ist, Dutzende Milliarden US-Steuergelder abzuzweigen, um ihr militärisches Abenteuerwesen aufrechtzuerhalten, ist Israel blind für seine eigenen Grenzen. Es ist bereit, seinen Verbündeten, einschließlich der USA, im eigenen Interesse Schaden zuzufügen.

Und genau das beabsichtigt es nun zu tun. Selbst die begriffsstutzige Regierung von Donald Trump – die über 34 Milliarden Dollar für den Krieg gegen den Iran ausgegeben hat und deren Kosten WarCosts auf über 214 Milliarden Dollar schätzt, wenn man die weiterreichenden wirtschaftlichen Kosten mit einbezieht – hat dies erkannt.

Israel ist außer sich wegen des am Mittwoch virtuell unterzeichneten Absichtsprotokolls (MoU), das die Entsorgung der iranischen Bestände an angereichertem Nuklearmaterial auf spätere Verhandlungen verschiebt, die US-Seeblockade aufhebt, eingefrorene iranische Vermögenswerte freigibt und Ausnahmegenehmigungen für den Verkauf von iranischem Öl erteilt.

Das MoU erklärt eine „sofortige und dauerhafte Beendigung der militärischen Operationen an allen Fronten“. Es sieht eine 60-tägige Verhandlungsphase vor dem Abschluss eines endgültigen Abkommens vor, einen Wiederaufbau- und Entwicklungsfonds in Höhe von 300 Milliarden Dollar, den Abzug der US-Streitkräfte aus der Peripherie des Iran sowie die Aufhebung aller internationalen und einseitigen Sanktionen.

Die Rhetorik, die israelische Politiker und Kommentatoren gegenüber Trump und den Mitgliedern seiner Regierung im Zusammenhang mit dem MoU – das Berichten zufolge ohne israelische Beteiligung ausgehandelt wurde – an den Tag legen, ist giftig. Niemand in der Trump-Regierung bleibt davon verschont. Trumps unglückselige Sonderbeauftragte und unverbesserliche zionistische Handlanger, Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner, wurden von Yinon Magal, einem ehemaligen Knesset-Abgeordneten und heutigen Kommentator, der Benjamin Netanjahu nahesteht, als „zwei kleine Juden“ beschimpft. Trump sei ein „Verlierer“. Vizepräsident J. D. Vance sei „Abschaum“. „Israel Hayom“ – die israelische Zeitung im Besitz der Milliardärin Miriam Adelson, einer der größten Geldgeberinnen Trumps – warf Trump in einem Gastbeitrag vor, Israel verraten zu haben.

„Wenn ich im Kabinett der israelischen Regierung säße, würde ich vielleicht nicht den einzigen mächtigen Verbündeten angreifen, den ich weltweit noch habe“, entgegnete Vance.

Es ist mehr als ironisch, dass gerade Israel Trump – der dem Begriff „Bestechung“ einen schlechten Ruf verleiht – dazu drängt, sich gegen Israel zu stellen. Doch Israel hat sein Blatt überreizt. Die arabische und muslimische Welt sowie der Globale Süden verabscheuen Washington wegen seiner Unterstützung des Völkermords an den Palästinensern und seines Verrats an ihnen. Israel und seine zionistischen Unterstützer haben die USA zu Kriegen im Irak, in Libyen und Syrien, die eigens für Israel geführt wurden, und schließlich zu einem weiteren Krieg gegen den Iran angestachelt. Das Bündnis und die militärischen Debakel haben Israel und die USA zu Paria-Staaten gemacht.

Nun wendet sich Israel gegen den einzigen Verbündeten, der ihm noch geblieben ist.

Das Versäumnis der USA, ihre Interessen weiterhin denen Israels unterzuordnen – selbst auf Kosten eines wirtschaftlichen Selbstmords –, ist in den Augen der privilegierten Zionisten unverzeihlich. Israel erwartet von der zionistischen Milliardärsklasse und der Israel-Lobby in den USA, dass sie sich wie in der Vergangenheit seinem Willen beugen.

Das Weiße Haus unter Obama unterzeichnete 2016 ein Memorandum of Understanding mit Israel, in dem von 2019 bis 2028 jährlich 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe zugesagt wurden. Der Kongress genehmigte weitere 17,9 Milliarden Dollar an Militärhilfe für Israel, um den Völkermord aufrechtzuerhalten.

Schätzungen zufolge haben die USA Israel zwischen 1946 und 2024 inflationsbereinigt über 300 Milliarden Dollar an militärischer und wirtschaftlicher Hilfe zur Verfügung gestellt.

Allein die Kosten der US-Kriege im Irak und in Afghanistan werden von der Brown University auf 4 bis 6 Billionen US-Dollar geschätzt, wobei ein Großteil davon in den kommenden Jahrzehnten in Form von medizinischen Leistungen und Invaliditätszahlungen an Kriegsveteranen und deren Familien zu begleichen sein wird.

Diesmal ist der Preis zu hoch.

Die Niederlage Israels und der USA im Krieg gegen den Iran hat dem Projekt „Groß-Israel“ und den Abraham-Abkommen einen tödlichen Schlag versetzt. Sie hat die Trump-Präsidentschaft lahmgelegt, die Inflation in die Höhe getrieben, Trumps Zustimmungswerte auf ein miserables Niveau sinken lassen, die Wirtschaft der Verbündeten am Golf gelähmt und die republikanische Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat bei den Wahlen im November gefährdet.

Israel hat nicht die Absicht, Trump entgegenzukommen. Es ist ihm völlig egal, was mit ihm oder seiner Regierung geschieht oder welche Auswirkungen die drohende wirtschaftliche Katastrophe haben wird. Aber Trump, der schon immer nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht war und es auch immer bleiben wird, wird sich nicht zum Wohle anderer oder für luftige Ideale opfern.

Die israelischen Politiker sind so realitätsfern, dass sie damit drohen, ohne die USA einen Krieg gegen den Iran zu führen. Avigdor Lieberman, der ehemalige Verteidigungsminister und derzeitige Vorsitzende der rechtsextremen Partei „Yisrael Beiteinu“, hat gefordert, dass Israel eine ballistische Raketenstreitmacht aufbaut, und erklärt, dass er, wenn er das Sagen hätte, den Mossad anweisen würde, die iranische Regierung zu stürzen.

Israel hat nicht die Absicht, den Südlibanon, die Golanhöhen – und andere Gebiete Syriens, die es nach dem Sturz Assads zu besetzen begann –, den Gazastreifen – wo es 70 Prozent des Landes besetzt hält – zu verlassen oder seine brutale ethnische Säuberung im Westjordanland einzustellen. Es beabsichtigt, irgendwo auf der Welt einen Ort zu finden, wohin es die zwei Millionen de facto Gefangenen des Konzentrationslagers Gazastreifen verschiffen kann. Die Palästinenser im Gazastreifen werden nach wie vor massakriert – über 1.000 wurden seit Inkrafttreten des angeblichen Waffenstillstands im vergangenen Oktober von Israel getötet – und drängen sich in überfüllten Zeltlagern ohne ausreichende Nahrung, sauberes Wasser oder medizinische Versorgung.

Diese Ziele mögen kurzfristig erreichbar sein, langfristig deuten sie jedoch auf den Untergang des zionistischen Staates hin. Die Demokraten befreien sich zunehmend von der Last des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), das mehr als 100 Republikaner unterstützt hatte, die gegen die Bestätigung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 gestimmt hatten. Die „America First“-Republikaner und der rechte Flügel ziehen sich in ihren traditionellen Antisemitismus zurück.

Der Völkermord hat Israel entlarvt und der Weltgemeinschaft sein dunkles und mörderisches Gesicht offenbart. Der Krieg gegen den Iran, den Netanjahu als leichten Sieg verkauft hatte, entlarvte Israels zynische Manipulation der USA gegenüber dem Weißen Haus unter Trump.

Die Israelis, berauscht von der Fantasie, das auserwählte Volk zu sein, haben keine Freunde. Sie haben keine Verbündeten. Sie haben diejenigen, die sie ausnutzen, und diejenigen, die sie abschlachten.

„Keine wahnwitzige Hilfe mehr ohne Bedingungen, sondern eine Bedingung für jeden Dollar und jede Rakete“, schreibt der israelische Journalist Gideon Levy.

Führt euch anständig oder zahlt den Preis. Ihr könnt nicht länger tun, was ihr wollt: ungestraft morden, misshandeln, die nationale Souveränität und das Völkerrecht verletzen. In einem solchen Klima wird Israel nicht länger in der Lage sein, der internationalen Gemeinschaft, für die es kein einigenderes Thema gibt als den Widerstand gegen die Besatzung, weiterhin die Nase zu zeigen. Ob es will oder nicht, Israel wird dies berücksichtigen müssen. Die ersten Risse sind bereits sichtbar, und wie: ein Abkommen mit dem Iran, bei dem Israel völlig außer Acht gelassen wurde – ein Land, das jahrelang die Vereinigten Staaten und die ganze Welt missachtet hat. Das ist erst der Anfang: Eine Welt, die entsetzt war über das, was Israel im Gazastreifen angerichtet hat, wird eine Abrechnung verlangen. Ein Staat, der Völkermord begeht, kann nicht länger der Liebling der westlichen Welt sein. Ein Staat, dessen Bürger täglich Pogrome verüben – unter Mitwirkung seines Militärs –, wird nicht Teil der Staatengemeinschaft sein. Der Traum beginnt wahr zu werden. Es wird ein Albtraum sein.

Das Spiel ist aus. Die israelische Dominanz über das politische System der USA neigt sich dem Ende zu. Israels Unfähigkeit, die Stimmung in den USA und weltweit einzuschätzen – oder die eigene Bevölkerung, von der über 90 Prozent glauben, dass Israel den Krieg gegen den Iran verloren hat –, gepaart mit dem hartnäckigen Glauben, dass seine alten Machtinstrumente noch immer funktionieren, zeugt von einer Führung, die sich selbst taub, stumm und blind gemacht hat. Sie kann und wird großen Schaden anrichten. Sie kann und wird weiteren Tod und Leid verursachen. Aber sie frisst sich selbst auf.