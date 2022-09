Gasumlage: Mit welchen Mehrkosten müssen Verbraucher rechnen?

Ab Oktober 2022 müssen die Gasverbraucher nicht nur wegen regulärer Gaspreiserhöhungen tiefer in die Tasche greifen. Denn um Energieunternehmen vor der Insolvenz zu retten und Lieferausfälle zu verhindern, wurde von der Bundesregierung die Gasumlage eingeführt. Was die Gasumlage ist, wie hoch sie ausfällt und wie viele Mehrkosten auf Verbraucher zukommen, wird in diesem Artikel erklärt.

Was ist die Gasumlage und wie hoch fällt diese aus?

Die Gasanlage ist eine von der Bundesregierung veranlasste Ausgleichszahlung an die Gasimporteure, die