High-School-Sportler mit enorm langen Gerinnsel in seinem Bein – Das Ende seiner Fußball-Karriere. Ärzte verwirrt auf genau das, was passiert ist?

Ein High-School-Sportler war gezwungen, seine Fußballkarriere zu beenden, nachdem Ärzte SECHS Fuß (1.80 m) lange Blutgerinnsel aus seinen Beinen entfernt hatten.

In dem Bericht heißt es: „Die Ärzte versuchen immer noch herauszufinden, was genau mit Kaden passiert ist.

High School Athlete Has Six Feet of Blood Clots Removed From Legs Abruptly Ending Football Career



"Doctors are still trying to figure out exactly what happened to Kaden" 🚨 pic.twitter.com/uBkg865ehe