Gaza stellt uns vor die Frage, welche Zukunft wir wollen

Ein live übertragener Völkermord in aller Öffentlichkeit zwingt eine Zivilisation, sich selbst in Frage zu stellen.

Der Hauptgrund, warum ich mich in den vergangenen sechs Monaten so intensiv mit dem Gazastreifen beschäftigt habe, ist nicht so sehr, weil die israelische Massengrausamkeit an sich so böse und schrecklich ist, sondern weil sie so eng mit allen anderen Problemen unserer Welt und mit der Zukunft der menschlichen Spezies verbunden ist.

Die Zerstörung des Gaza-Streifens scheint in der Tat ein Moment in der Geschichte zu sein, in dem die Menschheit kollektiv darüber nachdenkt, ob sie sich weiterhin auf eine verrückte, selbstzerstörerische Weise verhalten und ihren Weg in die Dystopie und die selbst verschuldete Vernichtung fortsetzen will, oder ob sie diesen Wahnsinn aufgeben und sich für etwas Besseres einsetzen will. Ob sie weiterhin den Lügen und der Propaganda glauben und die psychopathische Mordlust der Mächtigen stillschweigend hinnehmen will, oder ob sie das Licht der Wahrheit hereinlassen will.

Ein Völkermord, der in aller Öffentlichkeit live übertragen wird, zwingt eine Zivilisation, sich Fragen über sich selbst zu stellen. Wenn so etwas vor aller Augen geschehen kann und die Verantwortlichen nicht nur nichts tun, sondern es sogar aktiv fördern, dann muss man sich fragen, ob die ganze Nation gestört ist und ob alles, was man über die Welt erzählt bekommt, eine Lüge ist.

Wenn etwas so unverhohlen Böses – unverhohlen durch nichts anderes als eine dünne Schicht zionistischen Nebels, die uns sagt, dass wir nicht sehen, was wir sehen – von denen zugelassen werden kann, denen wir die Führung anvertraut haben, dann bedeutet das, dass unsere ganze Gesellschaft krank ist. Unsere Regierung. Unser politisches System. Unsere Medien. Unser Bildungssystem. Unsere Weltanschauungen. Unsere Kultur. Alles ist faul und korrupt bis ins Mark.

Die Zukunft, die sich uns aus dem Fenster des Gazastreifens zeigt, ist dunkel. Dunkel, dunkel, dunkel, dunkel. Sie setzen heute künstliche Intelligenz ein, um Tötungslisten zu erstellen und herauszufinden, wann die Zielpersonen zu Hause bei ihren Familien sind, um die Zahl der zivilen Opfer zu maximieren. Früher haben wir uns Sorgen über eine düstere Zukunft gemacht, in der Menschen Maschinen aussenden, um wahllos Menschen zu töten, aber es stellt sich heraus, dass es genau umgekehrt ist – wir programmieren Maschinen, die uns sagen, wen wir töten sollen. Das Schreckliche an unserer heutigen Dystopie sind nicht so sehr die autonomen Killerroboter, sondern die Auslagerung ethischer Entscheidungen über das Töten an KI.

Wir sind aufgefordert, dies zu akzeptieren und in dieser Richtung in die Zukunft zu gehen. Wir sollen mit der Annahme in die Zukunft gehen, dass es für unsere Regierungen in Ordnung und normal ist, den unverzeihlichen Massenmord an den Bewohnern eines riesigen Konzentrationslagers wissentlich zu unterstützen. Wir sollen mit der Annahme in die Zukunft gehen, dass es in Ordnung und normal ist, dass die Massenmedien die Öffentlichkeit Tag für Tag, Monat für Monat in einer Angelegenheit von so großer Bedeutung belügen, verzerren und falsch informieren. Wir sollen mit der Annahme in die Zukunft gehen, dass es in Ordnung und normal ist, dass sich vor unseren Augen ein eklatanter Völkermord abspielt, und dann so weitermachen, als sei nichts geschehen.

Und gerade jetzt denken wir gemeinsam darüber nach, ob wir uns für diese Dinge entscheiden oder ob wir stattdessen etwas anderes tun.

Der Völkermord in Gaza ist an sich schon eine große Sache – die Ungerechtigkeit, der Mord, der Verlust, das unfassbare Leid. Aber was in Gaza geschieht, ist so viel mehr als nur Gaza. Es ist ein Moment in der Geschichte, in dem die Menschheit ernsthaft über einen wirklichen revolutionären Wandel nachdenkt und sich entscheidet, ob sie diesen müden, alten, blutgetränkten Weg, den wir seit Jahrtausenden beschreiten, weitergehen will oder nicht.

Gaza beweist, dass unsere gesamte Zivilisation ein Krebsgeschwür ist und alles, was wir bisher getan haben, gescheitert ist. Wenn man mit Informationen konfrontiert wird, die das eigene Weltbild infrage stellen, kann man entweder unter dem Gewicht der kognitiven Dissonanz zusammenbrechen, bis man einen Weg findet, sich wieder in die tröstlichen Lügen einzufügen, oder man macht sich an die harte Arbeit, eine neue Sicht der Dinge zu entwickeln. Das ist der Moment, der uns mit Gaza kollektiv angeboten wird. Entweder wir nehmen die Einladung an oder wir gleiten weiter in die Dunkelheit.