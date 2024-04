Angesichts eines Atomkriegs

Paul Craig Roberts

Die Erfindung der Atomwaffen war ein Akt des Wahnsinns. Wenn die riesigen Atomwaffenbestände nicht abgebaut und vernichtet werden, werden sie früher oder später den Planeten Erde zerstören.

Wir haben bis heute überlebt, weil die Kubakrise Präsident Kennedy und dem sowjetischen Führer Chruschtschow die Gefahr des Misstrauens zwischen den Atommächten vor Augen geführt hat. Jahrhunderts arbeiteten Washington und Moskau daran, Spannungen abzubauen und Transparenz und Vertrauen aufzubauen. Es gelang zu verhindern, dass Fehlmeldungen von Warnsystemen, die ankommende Interkontinentalraketen meldeten, zum Ausbruch eines Atomkrieges führten.

Heute gibt es kein Vertrauen mehr. Im 21. Jahrhundert wurden alle in den Jahrzehnten des Kalten Krieges ausgehandelten Rüstungsvereinbarungen aufgekündigt, zuerst von Washington und dann als Reaktion darauf vom Kreml. Der Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 führte zur neokonservativen Doktrin der amerikanischen Hegemonie, zur Behauptung des amerikanischen Unilateralismus, zum Anspruch auf amerikanische Vorherrschaft. Ein solch absurder und unrealistischer Anspruch ist mit der Existenz von Atomwaffen vollkommen unvereinbar.

Das Vertrauen ist verloren. Russland ist in den USA in einem bisher nicht gekannten Ausmaß dämonisiert worden. Das geht so weit, dass jeder, der objektiv analysiert, als “Putin-Agent” oder “Dummkopf” abgestempelt wird. Das macht realistische Einschätzungen unmöglich.

In Russland ist das Vertrauen in Washington durch gebrochene Versprechen, dass sich die NATO keinen Zentimeter nach Osten bewegen werde, durch nicht eingehaltene Rüstungsvereinbarungen, durch Betrug beim Minsker Abkommen und durch Washingtons endlose Ablehnung russischer Forderungen nach einem gegenseitigen Sicherheitsabkommen völlig zerstört worden.

Heute reicht eine einzige falsche Warnung vor anfliegenden Raketen aus, um die Welt zu zerstören.

Washington, nicht Russland, hat diese Situation geschaffen, und nichts wird dagegen unternommen. Die Welt gibt sich damit zufrieden, dass das Damoklesschwert an einem seidenen Faden über dem Planeten hängt.

Jedes Mal, wenn ich dieses ernste Thema anspreche, verkündet ein Haufen Idioten, dass Atomwaffen niemals eingesetzt werden, weil es keine Gewinner geben kann. Währenddessen warnt Putin, dass Washington und seine NATO-Marionetten Russland in einen Atomkrieg treiben. Es gibt unendlich viele Menschen, die zu dumm sind, um die schreckliche Bedrohung zu erkennen.

Wenn Verteidigungsminister Biden, wenn jemand in Washington auch nur einen Funken Verstand hätte, dann würde er Putin anrufen und sagen: Wir benötigen mehr als ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen. Wir müssen alle Atomwaffen abbauen und vernichten – die der USA, Russlands, Chinas, Indiens, Pakistans, Nordkoreas, Israels, Frankreichs und Großbritanniens. Um unsere neuen guten Absichten unter Beweis zu stellen, sollte Washington ankündigen, sein weltweites Netz illegaler Biowaffen-Forschungslabors zu schließen und seine Bemühungen aufzugeben, das geltende Völkerrecht durch Washingtons eigennützige “regelbasierte Ordnung” zu ersetzen.

Die Vorstellung, die USA müssten sich gegen eine russische oder chinesische Invasion verteidigen, ist absurd, wenn die USA täglich von Einwanderern überrannt werden. Offiziellen Zahlen zufolge strömen jeden Monat Einwanderer aus 160 Ländern, die von steuerfinanzierten Nichtregierungsorganisationen angeworben werden, ungehindert in unser Land – eine Zahl, die der Bevölkerung von Pittsburgh entspricht.

300.000 pro Monat macht 3,6 Millionen pro Jahr. Niemand weiß, wie viele Einwanderer in unser Land gekommen sind, aber die Beweise sind eindeutig: Die USA werden kolonisiert. Die beste Schätzung ist, dass sich 30 Millionen Illegale in den USA niedergelassen haben. Und das zu einer Zeit, in der die US-Produktion ausgelagert wird und die Robotik viele der verbleibenden Arbeitsplätze vernichtet. Der Zustrom ist so groß, dass sogar Schulen, Flughäfen, Busbahnhöfe und Hotels zu Unterkünften für illegale Einwanderer umfunktioniert werden. Es gibt Berichte, dass private Unternehmen von den Regierungen der Bundesstaaten, der Kommunen und der Bundesregierung dafür bezahlt werden, den Einwanderern Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Mit anderen Worten, eine Invasion wird zu einem Profitcenter für private Unternehmen, das auf staatlichen Steuergeldern basiert.

Amerikanische Immobilienbesitzer werden durch Einwanderer enteignet. Eine Familie kann aus dem Urlaub zurückkehren und feststellen, dass Immigranten, die nicht vertrieben werden können, ihr Haus besetzt haben. Der Einbruch ist zu einem “Streit zwischen Vermieter und Mieter” geworden. Vermieter von Mietwohnungen stellen fest, dass ihre Wohnungen in der Zeit zwischen den Mietverträgen leer stehen und von Illegalen bewohnt werden, die nicht ausgewiesen werden können. Ich habe auf dieser Website über Beispiele berichtet.

Amerikaner werden zusätzlich ausgebeutet. Sie müssen für Schulbildung, Gesundheitsfürsorge und Prepaid-Kreditkarten der Illegalen aufkommen. Der Charakter von Stadtvierteln wird zerstört. Die Kriminalität steigt. Liberale fordern das Wahlrecht für Illegale. Kalifornien stellt sie als Polizisten ein. Kongressabgeordnete wollen die Einwanderer in die US-Armee aufnehmen, damit sie das Land verteidigen, dessen Grenzen sie verletzt haben. Warum ist Washington, das sich weigert, sich dieser Invasion zu widersetzen, so besorgt über eine angebliche chinesische oder russische Invasion? Die Absurdität verwirrt den Verstand. Amerika hat sich in einen Turmbau zu Babel verwandelt.

Wir wissen mit Sicherheit, dass Russland und China zusammen nicht über Armeen verfügen, die auch nur annähernd so groß sind wie die Invasoren in unserem Land. Warum machen wir uns also nur Sorgen über die Invasion der Russen und Chinesen oder der UNO, aber nicht über die Invasoren, die wir tatsächlich erleben und gegen die nichts unternommen wird?

Stattdessen betreiben wir eine aggressive Außenpolitik gegenüber Russland, China, Nordkorea und dem Iran, die einen Atomkrieg schürt. Washingtons Aggression ist eine ernste Bedrohung für die Existenz des Lebens.

Um den Zusammenbruch der amerikanisch-russischen Beziehungen zu verstehen, vergleiche man den herzlichen Empfang, der dem amerikanischen Pianisten Van Cliburn 1958 in Moskau bereitet wurde, als er den Internationalen Tschaikowsky-Klavierwettbewerb gewann, mit der heutigen Weigerung westlicher Orchester, die Musik russischer Komponisten aufzuführen.

An diesem Sonntagmorgen wird bekannt, dass die Denkfabriken in Washington nun sagen, es sei an der Zeit, NATO-Truppen in die Ukraine zu schicken, sonst werde der Westen eine katastrophale Niederlage erleiden. Nach all den Dementis ist es also der Krieg des Westens gegen Russland. Vielleicht wird Putin das zur Kenntnis nehmen.

Nach dem Vorbild Vietnams werden die NATO-Truppen als Logistik- und Unterstützungskräfte eingesetzt, wodurch mehr ukrainische Soldaten für die Front frei werden, die aber nicht selbst im Kampf eingesetzt werden. Auf diese Weise sind die USA mit 500.000 Soldaten in Vietnam gelandet und haben den Krieg trotzdem verloren.

Die USA haben bereits Soldaten in Moldawien stationiert, wo sie mit moldawischen Soldaten Übungen durchführen. Es gibt Gerüchte, dass Moldawien sich den USA bei der Besetzung von Odessa, dem letzten ukrainischen Stützpunkt am Schwarzen Meer, anschließen könnte. Wieder einmal scheint sich Putins nachlässige Kriegsführung zu rächen.

In Rumänien sind Gesetzesänderungen im Gange, die es rumänischen Soldaten erlauben, offensive Operationen gegen Länder durchzuführen, die Rumänien nicht angegriffen haben, und der polnische Außenminister entsendet eine Mission zur Koordinierung mit der Ukraine.

Wie seit dem ersten Tag von Putins “begrenzter Militäroperation” weitet sich der Krieg aus. Und auf gefährliche Weise. Vielleicht aus Kostengründen, vielleicht wegen des Bedarfs an zivilen Arbeitskräften hat Putin keine ausreichend große Armee aufgestellt, um die enorme Länge der russischen Grenze zur NATO mit konventionellen Waffen zu verteidigen. Da Angriffe von der Arktis bis zum Schwarzen Meer und sogar aus Georgien in Zentralasien kommen können, verlässt sich Russland auf Nuklearwaffen.

Putin war gezwungen, im Donbass zu intervenieren, aber er hätte dies auf eine Art und Weise machen sollen, die den Konflikt schnell beendet und jeden Wunsch nach einem Krieg mit Russland gedämpft hätte.