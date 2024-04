Frankreich führt Europa auf den chinesischen Weg: Bevölkerungskontrolle per QR-Code

Für das Betreten der Stadtteile entlang der Seine, auf der die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele stattfindet, wird acht Tage lang eine Voranmeldung und ein QR-Code nötig sein. Soldaten kontrollieren die Zugänge. Wie befürchtet und vorhergesagt, wird das mit Impfausweisen eingeübte digitale Passierschein-System auf Dauer gestellt. Das zeigt überdeutlich das Potential von Known Traveller, ID2020, Bargeldabschaffung, rein digitalen Tickets in Bus und Bahn und des globalen Gesundheitspasses als Reisedokument.

Was die chinesische Regierung während Corona tat, um die Bewegungen der Bevölkerung in den großen Städten zu kontrollieren, wirkte wie ein Horrorfilm. Jeder bekam eine Gesundheitsampel auf sein Smartphone. Bei frisch negativ Getesteten war sie grün, war der letzte Test zu lange her, war sie gelb, bei einem positiven Corona-Test war sie rot. Nur wer grün vorzeigen konnte, kam in die U-Bahn, in Geschäfte, in seinen Wohnblock. Wer gelb war, musste zum Testen, wer rot war in Quarantäne.