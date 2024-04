“Ich werde Sie über den Klimawandel belehren”: BBC-Reporter wird für Heuchelei geschult

Von Tyler Durden

Verfasst von Tilak K. Doshi über RealClear Politics,

Am 28. März wurde der Präsident des südamerikanischen Landes Guyana, Mohamed Irfaan Ali, für viele sofort zum Helden, als er sich weigerte, während eines Interviews von einem BBC-Reporter Belehrungen über den Klimawandel entgegenzunehmen. In einem zweiminütigen Videoclip, der sich auf X (früher Twitter) und anderen sozialen Medien verbreitete, drehte Präsident Ali den Spieß um, als der BBC-Reporter Stephen Sackur Guyana vorwarf, die “Klimakrise” durch die Ausbeutung seiner neu entdeckten Öl- und Gasvorkommen zu verschlimmern.

“Es wird erwartet, dass in den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten Öl und Gas im Wert von 150 Milliarden Dollar vor Ihrer Küste gefördert werden”, sagte Sackur dem Präsidenten. “Das ist eine außergewöhnliche Zahl. Aber sehen Sie es doch einmal praktisch. Das bedeutet, dass – nach Meinung vieler Experten – zwei Milliarden Tonnen Kohlenstoffemissionen aus diesen Reserven von Ihrem Meeresboden in die Atmosphäre gelangen werden.” Das Staatsoberhaupt von Guyana widersprach schnell: “Lassen Sie mich Sie genau hier unterbrechen. Wussten Sie, dass Guyana einen Wald hat, der so groß ist wie England und Schottland zusammen, einen Wald, der 19,5 Gigatonnen Kohlenstoff speichert, einen Wald, den wir am Leben erhalten haben?“

Auf die Frage des Reporters an Präsident Ali, ob der Regenwald ihm das “Recht” gebe, den Kohlenstoff freizusetzen, entgegnete der guyanische Staatschef: “Gibt Ihnen das das Recht, uns über den Klimawandel zu belehren? Ich werde Sie über den Klimawandel belehren”. Von der BBC über den Klimawandel belehrt zu werden, ist nichts Neues; der staatlich geförderte Mediendienst tut dies häufig, und zwar in aufdringlichem Ton. Aber hat die BBC Recht mit ihren Behauptungen darüber, was die “Klimawissenschaft” sagt?

'Stop Lecturing Us': Guyana President Shuts Down BBC Journalist, Exposes West's Hypocrisy



Guyanese President Mohammad Irfaan Ali had an heated exchange with a BBC journalist over climate change issue. The fiery exchange took place during BBC Hardtalk show, hosted by Stephen… pic.twitter.com/vZJuhvJ7MS — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) April 3, 2024

Klima-Alarmisten und ihre Kritiker

Die BBC scheint in ihrer Berichterstattung über den Klimawandel eine alarmistische Position zu vertreten. Viele BBC-Sendungen scheinen darauf bedacht zu sein, die “Klimakatastrophe” in jede energiebezogene Nachricht zu integrieren. Stephen Sakurs spitze Bemerkungen an den Präsidenten von Guyana über den schnellen Aufstieg des Landes zum Öl- und Gasexporteur waren in dieser Hinsicht keine Ausnahme.

Die Reaktionen in den sozialen Medien auf den viralen Clip sind bezeichnend. Hier ist eine kurze Auswahl von X am 29. und 30. März:

Chris Rose (über 130.000 Follower): “Es ist großartig, das zu sehen. Der Präsident von Guyana hat die BBC wirklich in die Schranken gewiesen. Wenn Frömmelei und Wichtigtuerei auf [sic] Sinn und Bescheidenheit treffen.”

Simon Ateba (über 670.000 Follower): “EXPLOSIV: Präsident Mohamed Irfaan Ali (@presidentaligy) von Guyana tilgt @BBC-Journalist Stephen Sackur (@stephensackur) über Klimawandel-Heuchelei. ‘Nein, nein, ich bin noch nicht fertig!’ WATCH.”

Dilly Hussain (über 110.000 Follower): “LASSEN SIE MICH SIE GENAU HIER STOPPEN!” Eine absolute Meisterleistung von Präsident Mohamed Irfaan Ali aus Guyana, als er von Stephen Sackur von @BBCHARDtalk zu den neu entdeckten Öl- und Gasfeldern seines Landes und den Sorgen des Westens über “Kohlenstoffemissionen” befragt wurde.

Visegrád 24 (über 970.000 Follower): “Ich werde Sie über den Klimawandel belehren”, sagt der Präsident von Guyana @presidentaligy zum BBC-Journalisten Stephen Sackur, als er sich gegen den Journalisten wehrt, der versucht, den karibischen Staatschef darüber zu belehren, dass Öl schlecht für die Umwelt ist.”

Die Schlagzeilen der führenden Zeitungen am 30. März spiegelten diese Botschaften in den sozialen Medien wider:

The Telegraph: “Beobachten: Guyanas Präsident beschimpft BBC-Moderator für Klimawandel-“Vortrag'”.

Times of India: “‘Haben sie dich in der Tasche?’: Guyanas Präsident schimpft über Reporter wegen westlicher Heuchelei”.

Fox News: “Video von Guyanas Präsident, der auf das Klima-Quiz des BBC-Reporters zurückschlägt, geht viral: ‘Lassen Sie mich Sie aufhalten.'”

Heuchelei als Standardoption in Klimanarrativen

Was hier von Interesse ist, ist der inhärent heuchlerische Charakter der Interaktionen zwischen Vertretern der Industrieländer und denen der Entwicklungsländer in Bezug auf die Energie- und Klimapolitik. Einige der offensichtlichsten dieser Interaktionen finden während der jährlichen COP-Klimagipfel (“Conference of Parties”) der UN statt.

UN-Generalsekretär António Guterres, der nie vor überspitzten Äußerungen zurückschreckt, warnt vor einem “Code Rot für die Menschheit”. Die Alarmglocken sind ohrenbetäubend, und die Beweise sind unwiderlegbar”. Auf der Grundlage von zweifelhaften, im Westen entwickelten Hockeyschläger-Modellen zur globalen Erwärmung verkündet der Generalsekretär, dass die “Ära des globalen Siedens” bevorsteht.

Auf der COP26, die 2021 in Glasgow stattfand, wandten sich die westlichen Staats- und Regierungschefs an diejenigen, die 80 % der Menschheit ausmachen, und hielten Reden, die nach Kohlenstoffimperialismus stanken. Ihre Botschaft lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Wir versprechen, euch mit Klimafinanzierung zu helfen. Es gibt vielversprechende neue Energietechnologien, mit denen wir unser Ziel erreichen können, bis 2050 keine Emissionen mehr zu verursachen. Die Aussichten auf neue Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum sind mit Solar- und Windenergie, Elektrofahrzeugen, grünem Wasserstoff und Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung grenzenlos. Wir müssen jedoch alle neuen Investitionen in fossile Brennstoffe jetzt stoppen! Sie müssen auf fossile Brennstoffe verzichten, sonst ist der Planet dem Untergang geweiht.

Angesichts der zunehmend unhaltbaren Heuchelei der westlichen Eliten, die die Nutzung fossiler Brennstoffe in den Entwicklungsländern ablehnen, ist der Vorstoß von Politikern wie Guyanas Präsident Ali keine Überraschung. Im Jahr 2015 sprach der damalige Chef-Wirtschaftsberater der indischen Regierung, Arvind Subramaniam, unmissverständlich von einem neuen Kohlenstoff-Imperialismus: “Der Schritt der reichen Welt gegen fossile Brennstoffe ist eine Katastrophe für Indien und andere ärmere Länder.”

Im Vorfeld der COP27, die 2022 im ägyptischen Sharm Al Sheikh stattfindet, erklärte Afrikas oberster Energiebeauftragter, Amani Abou-Zeid, der Kommissar für Infrastruktur und Energie der Afrikanischen Union, dass die afrikanischen Länder auf eine gemeinsame Energieposition drängen werden, die fossile Brennstoffe als notwendig für die Ausweitung der Wirtschaft und den Zugang zu Elektrizität ansieht“.

Auf dem COP28-Klimagipfel in Dubai (VAE) wies Dr. Sultan Al Jaber, Präsident des Gipfels und CEO der Abu Dhabi National Oil Company, die Fragen von Mary Robinson, einer ehemaligen UN-Sonderbeauftragten für den Klimawandel, zurück: “Es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse oder Szenarien, die besagen, dass der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe das Erreichen von 1,5 °C [maximaler globaler Temperaturanstieg] bedeutet. In einem Interview sagte er: “Sie fordern einen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen… Bitte, helfen Sie mir, zeigen Sie mir den Fahrplan für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, der eine nachhaltige sozioökonomische Entwicklung ermöglicht, es sei denn, Sie wollen die Welt zurück in die Höhlen bringen.”

Jetzt reicht’s aber!

Deutschland, der Weltmarktführer in Sachen grüner Energie, liefert das beste Beispiel für unhaltbare Heuchelei, wenn es mit den realen Zwängen von Physik und Wirtschaft konfrontiert wird. Im Jahr 2022 sah sich das Land mit der Aussicht konfrontiert, ohne ausreichende Energieversorgung in den Winter zu gehen. Es hatte seine Kernkraftwerke abgeschaltet und durch die Verhängung von Sanktionen gegen Moskau (auf die dann die Sabotage der Nordstream-Pipeline folgte) den Zugang zu russischem Erdgas über Leitungen verloren. Vor diesem Hintergrund hat sich Deutschland schnell auf die Kohleverstromung zurückgezogen und plant nun eine Verdoppelung seiner Gaskraftwerkskapazität.

Laut dem Energie- und Finanzberatungsunternehmen Doomberg hat sich Deutschland “mit der Geschwindigkeit und Effizienz der britischen Evakuierung von Dünkirchen” auf die Kohle zurückgezogen. Die IEA, die Institution, die am meisten für die Aufrufe des Westens zum Stopp der Investitionen in fossile Brennstoffe verantwortlich ist, stellte fest, dass Deutschlands “signifikante Kehrtwende” den europäischen Kohleverbrauch im Jahr 2022 um 9 % ansteigen ließ. Energiesicherheit und die Notwendigkeit, Häuser zu heizen, das Licht am Laufen zu halten und Fabriken am Laufen zu halten, übertrumpfen die tugendhaften Klimaziele – und Deutschlands erbärmliche Heuchelei ist für viele führende Politiker in den Entwicklungsländern offensichtlich.

Guyanas Präsident Irfaan Ali hat wenig zu erklären, geschweige denn sich zu entschuldigen, da sein Land sich rasch zu einem wichtigen südamerikanischen Exporteur von Kohlenwasserstoffen entwickelt. Sollen die BBC-Reporter doch mit ihrem Luxusglauben hausieren gehen, wenn sie glauben, dass sie ihn sich leisten können.

Dr. Tilak K. Doshi ist Energieökonom, unabhängiger Berater und schreibt für Forbes in London.