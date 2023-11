„Gaza von der Landkarte tilgen“: Big-Money-Agenda. Beschlagnahmung der maritimen Erdgasreserven Palästinas

Felicity Arbuthnots Analyse von 2013

„Das im Dezember 2010 entdeckte Erdgasfeld Giant Leviathan im östlichen Mittelmeer wurde von Regierungen und Medien weithin als „vor der Küste Israels“ beschrieben.

Diese Levant-Reserven müssen von den 1999 von British Gas in Gaza entdeckten Reserven unterschieden werden , die zu Palästina gehören. Die Analyse von Felicity Arbuthnot bestätigt dennoch, dass „ ein Teil der Leviathan-Gasfelder in den Hoheitsgewässern des Gazastreifens liegt“ (siehe Karte unten).

Während Israel sie als seinen ganz eigenen Schatz beansprucht, liegt nur ein Bruchteil des Reichtums des Meeres in Form von Karten in der Vogtei Israels. Vieles ist noch unerforscht, aber derzeit weisen der palästinensische Gazastreifen und das Westjordanland dazwischen die größten Entdeckungen auf… (Felicity Arbuthnot, 2013)

Flash Forward bis Oktober 2023

Netanjahus Kriegserklärung im Oktober 2023 gegen 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen ist eine Fortsetzung seiner Invasion in Gaza 2008–2009 im Rahmen der „Operation Gegossenes Blei“.

Das zugrunde liegende Ziel ist die völlige militärische Besetzung des Gazastreifens durch die israelischen IDF-Truppen die Vertreibung der Palästinenser aus ihrem Heimatland.

Ich sollte jedoch erwähnen, dass es mächtige finanzielle Interessen gibt, die von Israels kriminellem Unternehmen (Völkermord) gegen Gaza profitieren könnten.

Das ultimative Ziel besteht nicht nur darin , die Palästinenser aus ihrem Heimatland auszuschließen, es besteht auch in der Beschlagnahmung der Offshore-Erdgasreserven im Gazastreifen im Wert von mehreren Milliarden Dollar, insbesondere derjenigen der BG (BG Group) im Jahr 1999 sowie der Levant-Entdeckungen von 2013.

„Geheime bilaterale Gespräche“ zwischen Ägypten und Israel

In den Jahren 2021-22 waren Ägypten und Israel an „geheimen bilateralen Gesprächen“ über „die Förderung von Erdgas vor der Küste des Gazastreifens“ beteiligt.

„Ägypten hat es geschafft, Israel davon zu überzeugen, vor der Küste des Gazastreifens mit der Erdgasförderung zu beginnen. „Ägypten konnte Israel nach mehreren Monaten geheimer bilateraler Gespräche

Diese Entwicklung … erfolgt nach jahrelangen israelischen Einwänden gegen die Erdgasförderung vor der Küste von Gaza aus [angeblichen] Sicherheitsgründen …

British Gas (BG Group) hat auch mit der Regierung von Tel Aviv verhandelt.

Bezeichnend ist, dass der zivile Arm der Hamas-Gaza-Regierung hinsichtlich der Explorations- und Entwicklungsrechte an den Gasfeldern umgangen wurde:

Das Feld , das etwa 30 Kilometer (19 Meilen) westlich der Küste von Gaza liegt, wurde im Jahr 2000 von British Gas (derzeit BG Group) entdeckt und enthält schätzungsweise mehr als 1 Billion Kubikfuß Erdgas .

Der Beamte des ägyptischen Geheimdienstes sagte gegenüber Al-Monitor unter der Bedingung der Anonymität: „Eine ägyptische Wirtschafts- und Sicherheitsdelegation diskutierte mehrere Monate lang mit der israelischen Seite über die Genehmigung der Erdgasförderung vor der Küste von Gaza.“… Al-Monitor, 22. Oktober 2022.

Zwischen Ägypten und Israel wurde ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, das von der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) abgesegnet wurde:

„Der ägyptische Beamte erklärte, dass Israel Anfang 2024 den Beginn praktischer Maßnahmen zur Gasförderung aus den Gaza-Feldern benötige, um seine eigene Sicherheit zu gewährleisten. (Al-Monitor, 22. Oktober 2022)

Netanjahus Zeitplan: „Vor Beginn des Jahres 2024“

Der Zeitplan, der sich aus diesen bilateralen „Geheimgesprächen“ zwischen Israel und Ägypten, dh der Beschlagnahme der Offshore-Gasreserven Palästinas, ergibt, ist „Anfang 2024“.

Bewertung der Vereinten Nationen

Ein wichtiger Bericht der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) (2019) beschreibt die missliche Lage Palästinas wie folgt:

Geologen und Rohstoffökonomen haben bestätigt, dass besetzte palästinensische Gebiet über beträchtlichen Öl- und Erdgasvorkommen in der Zone C des besetzten Westjordanlandes und an der Mittelmeerküste vor dem Gazastreifen liegt.

Die Besatzung hindert die Palästinenser jedoch weiterhin daran, ihre Energiefelder zu erschließen, um diese Ressourcen auszubeuten und davon zu profitieren. Daher wurden dem palästinensischen Volk die Vorteile der Nutzung dieser natürlichen Ressource zur Finanzierung der sozioökonomischen Entwicklung und zur Deckung ihres Energiebedarfs vorenthalten.

Die kumulierten Verluste werden auf Milliarden Dollar geschätzt. Je länger Israel die Palästinenser daran hindert, ihre eigenen Öl- und Erdgasreserven auszubeuten, desto größer werden die Opportunitätskosten und desto höher werden die Gesamtkosten der Besatzung, die von den Palästinensern getragen werden.

Diese Studie identifiziert und bewertet bestehende und potenzielle palästinensische Öl- und Erdgasreserven, die zum Nutzen des palästinensischen Volkes ausgebeutet werden könnten, deren Ausbeutung Israel entweder verhindert oder ohne gebührende Berücksichtigung des Völkerrechts ausbeutet. (UNCTAD, August 2019, Hervorhebung hinzugefügt, vollständigen Bericht herunterladen)

Verbrechen gegen die Menschheit

Mit den Worten von Netanjahu, der nachweislich eine Fraktion innerhalb der Hamas unterstützt und finanziert:

„Jeder, der die Gründung eines palästinensischen Staates vereiteln will, muss die Stärkung der Hamas und den Geldtransfer an die Hamas unterstützen …Das ist Teil unserer Strategie – die Palästinenser in Gaza von den Palästinensern im Westjordanland zu isolieren.“

(Benjamin Netanyahu, Erklärung bei einem Treffen der Knesset-Mitglieder seiner Likud-Partei im März 2019, Haaretz, 9. Oktober 2023, Hervorhebung hinzugefügt)

„Die Hamas wurde zum Nachteil der Palästinensischen Autonomiebehörde als Partner behandelt, um Abbas daran zu hindern, einen palästinensischen Staat zu gründen. Hamas wurde von einer Terrorgruppe zu einer Organisation, mit der Israel über Ägypten Verhandlungen führte und die über die Gaza-Grenzübergänge Koffer mit Millionen von Dollar aus Katar empfangen durfte.“

(Times of Israel, 8. Oktober 2023, Hervorhebung hinzugefügt)

Unbeschreibliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Netanyahu-Regierung gegen das palästinensische Volk,

Es wurden auch Verbrechen gegen das israelische Volk begangen, die Opfer des von Mossad und IDF sorgfältig inszenierten „Angriffs unter falscher Flagge“ der Hamas wurden.

Innerhalb der Hamas gibt es tief verwurzelte Spaltungen. Unsere „False Flag“-Analyse bezieht sich auf eine militärisch-geheimdienstliche Fraktion innerhalb der Hamas, die mit israelischen und US-amerikanischen Geheimdiensten zusammenarbeitet.

Nachfolgend finden Sie den Artikel von Felicity Arbuthnot aus dem Jahr 2013

Israelisches Gasöl und Probleme in der Levante

von Felicity Arbuthnot

13. Dezember 2013

Wenn alles nach Plan verläuft, wird Israel ein wichtiger Exporteur von Gas und etwas Öl werden. Das riesige Leviathan-Erdgasfeld im östlichen Mittelmeer, das im Dezember 2010 entdeckt wurde, wird allgemein als „vor der Küste Israels“ beschrieben.

Zu dieser Zeit war das Gasfeld:

„… das bedeutendste Feld, das jemals im noch nicht erkundeten Gebiet des Levantinischen Beckens gefunden wurde, das etwa 83.000 Quadratkilometer der östlichen Mittelmeerregion umfasst.“ (ich)

In Verbindung mit dem 2009 entdeckten Tamar-Feld an derselben Stelle bestehen Aussichten auf eine Energie-Bonanza für Israel, für Noble Energy mit Sitz in Houston, Texas und die Partner Delek Drilling, Avner Oil Exploration und Ratio Oil Exploration.

Ebenfalls beteiligt ist das in Perth (Australien) ansässige Unternehmen Woodside Petroleum, das eine Absichtserklärung für eine 30-prozentige Beteiligung an dem Projekt unterzeichnet hat. Die Verhandlungen werden als „auf und ab“ beschrieben.

Derzeit gibt es Spekulationen darüber, dass Woodside aus dem Deal aussteigen könnte: „…da die ursprünglichen Pläne zur Kühlung des Gases für den Export verfolgt wurden, als die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei angespannt waren.“ Das hat sich in letzter Zeit geändert, was die Tür für die Gasleitung in die Türkei geöffnet hat.“

Die Ausbeute des Leviathan-Feldes ist bereits von geschätzten 16,7 Billionen Kubikfuß (tcf) Gas auf neunzehn Billionen angewachsen – Tendenz steigend:

„Wir haben fast 40 Billionen Kubikfuß Gas entdeckt und etwa 19 Billionen Kubikfuß Gas stehen für den Export in regionale und überregionale Märkte zur Verfügung.“ Wir gehen davon aus, dass die Exporte im nächsten Jahrzehnt eine Kapazität von 2 Milliarden Kubikfuß pro Tag erreichen werden. Und wir forschen weiter. “)

Allerdings könnten sich selbst diese Schätzungen als bescheiden erweisen. In ihrem „Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean“ schrieb der US Geological Survey des US-Innenministeriums im Jahr 2010:

„Wir haben mithilfe einer geologiebasierten Bewertungsmethode durchschnittlich 1,7 Milliarden Barrel förderbares Öl und durchschnittlich 122 Billionen Kubikfuß förderbares Gas in dieser Provinz geschätzt.“

Dennoch könnte auch Woodside Petroleum zögern, sich auf weitere Streitigkeiten einzulassen, da sie mit der australischen Regierung bereits in einen langwierigen Streit in Osttimor verwickelt sind, bei dem es um die Förderung von Energie und Mineralien unter der Timorsee geht, was bereits geschehen ist führte dazu, dass Osttimor Australien beschuldigte, „osttimoresische Beamte während der Verhandlungen über das Abkommen abzuhören.“(iii)

Woodsides Konflikt in Osttimor könnte jedoch im Vergleich zu dem, was über den Leviathan- und Tamar-Feldern ausbrechen könnte, durchaus verblassen. Das Gebiet wird nicht umsonst als Levantinisches Becken bezeichnet.

Während Israel sie als seine ganz eigene Schatzkammer beansprucht, liegt nur ein Bruchteil des Reichtums des Meeres in der Vogtei Israels, wie die Karten (iv, v, siehe unten) deutlich zeigen.

Vieles ist noch unerforscht, aber derzeit weisen der palästinensische Gazastreifen und das dazwischenliegende Westjordanland die größten Entdeckungen auf, wobei alles, was im Libanon und in den Hoheitsgewässern Syriens gefunden wird, mit Sicherheit Ansprüche beider Länder nach sich zieht.

Als Präventivmaßnahme kündigte Syrien am Weihnachtstag ein Abkommen mit Russland über die Erkundung von 2.190 Kilometern (850 Quadratmeilen) nach Öl und Gas vor seiner Mittelmeerküste an, das „… von Russland finanziert werden sollte und Öl und Gas enthalten sollte.“ in kommerziellen Mengen entdeckt werden, wird Moskau die Explorationskosten erstatten.“

Der syrische Ölminister Ali Abbas sagte während der Unterzeichnungszeremonie, dass der Vertrag „25 Jahre und mehrere Phasen“ umfasst.

In Syrien, das zunehmend unter internationalen Sanktionen leidet, ist die Ölproduktion seit Beginn der weitgehend westlich bedingten Unruhen im März 2011 um neunzig Prozent zurückgegangen. Die Gasproduktion hat sich von dreißig Millionen Kubikmetern pro Tag auf 16,7 Kubikmeter täglich fast halbiert.

Berichten zufolge sei das Abkommen das Ergebnis „monatelanger langer Verhandlungen“ zwischen den beiden Ländern gewesen. Russland als einer der Hauptunterstützer der syrischen Regierung dürfte ebenfalls ein wichtiger Akteur im Energiereichtum des Levantenbeckens werden.(vi)

Der Libanon bestreitet Israels Karte der israelisch-libanesischen Seegrenze und reichte 2010 seine eigene Karte und Ansprüche bei den Vereinten Nationen ein. Israel behauptet, der Libanon sei dabei, Öl- und Gasexplorationslizenzen für das zu vergeben, was Israel als seine „ausschließliche Wirtschaftszone“ bezeichnet.

Dass die USA in der Gestalt von Vizepräsident Joe Biden als ehrlicher Vermittler und agierender Friedensvermittler im Streit um die Seegrenzen lächerlich wären, wenn Israel nicht die Möglichkeit hätte, seinen Nachbarn erneut anzugreifen. Bei einem Besuch in Israel im März 2010 verkündete Biden: „Es gibt absolut keinen Raum zwischen den Vereinigten Staaten und Israel, wenn es um die Sicherheit Israels geht – überhaupt keinen“, und verkündete bei seiner Ankunft in Israel auch: „Es ist gut, zu Hause zu sein.“

Angesichts der jahrzehntelangen „Friedensvermittlung“ der USA zwischen Israel und Palästina ist dies bereits ein weit beschrittener Weg voller Fallstricke, Einseitigkeit und Doppelzüngigkeit. Es liegen Schwierigkeiten vor uns.

Oh, und in der Dämonologie ist Leviathan einer der sieben Fürsten der Hölle.