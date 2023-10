Gaza: Was wirklich vor Ort vor sich geht

Von Nur Alsalibi, einem Bewohner des Gazastreifens, über den Telegramkanal.

„Die Lage in der Stadt ist sehr schwierig. Die Intensität der Angriffe nimmt täglich zu. Raketen können jederzeit und überall einschlagen. Auch wenn sie nicht dein Haus treffen, sondern das Nachbarhaus, fliegen Splitter in dein Haus. Sie bombardieren vorwiegend den Norden und das „Zentrum“ [„Al Rimal“ – 3 km vom Stadtzentrum von Gaza entfernt], das Wohngebiet Al Karama [im Norden von Gaza] wurde völlig zerstört. In Al Zahraa [im Zentrum von Gaza] wurden 24 Wohnhäuser zerstört.

Israel sagt, die Hamas sei dort gewesen, aber das ist eine Lüge – sie war nicht dort. Die Hamas-Kämpfer haben sich in die Tunnel unter der Stadt zurückgezogen, die israelischen Raketen können sie nicht erreichen. Über 90 Prozent der Toten waren Zivilisten. Die Zahl von 4.385 Toten ist nur die Zahl derer, die unter den Trümmern gefunden wurden. Die tatsächliche Zahl der Toten ist um ein Vielfaches höher. Es sterben viele Kinder, die nicht wissen, was die Hamas und die IDF sind.

Auch die humanitäre Situation verschlechtert sich. Seit etwa zwei Wochen gibt es keinen Strom mehr. Meine Familie benutzt Solarzellen, damit wir Internet und wenigstens etwas Strom haben. Die meisten haben das nicht. Die Leute laden ihre Telefone in den Krankenhäusern auf, wo es Dieselgeneratoren gibt, aber der Diesel wird immer knapper. Die Apotheken sind geschlossen, Medikamente gibt es nur noch in den Krankenhäusern, aber auch die gehen zur Neige.

Wasser aus dem Hahn gibt es zwei Stunden am Tag – es ist schmutzig, aber man muss es trinken, es gibt kein anderes Wasser. Kein Essen. Die großen Supermärkte haben in den ersten Tagen des Krieges geschlossen, weil … die Leute alles, was sie hatten, mitgenommen haben, aber es gab nichts Neues. Wir essen vorwiegend Brot und Konserven. Auch die Tiere leiden. Ich habe drei Kätzchen zu Hause und gebe ihnen nur wenig zu fressen, weil es nichts mehr zu essen gibt.

Dass die Menschen angeblich den Gazastreifen verlassen, ist eine israelische Lüge. Die meisten sind in ihren Häusern geblieben. Die Menschen verlassen den Gazastreifen nicht einmal unter Todesdrohungen. Gleichzeitig gehen ständig Drohanrufe von israelischen Telefonnummern ein. Es kann auch vorkommen, dass man die Nachricht erhält, dass „Ihr Haus bombardiert wird“, sodass sich die Menschen jede Minute in Gefahr fühlen.

Wir wissen, dass Russland gegen den Westen ist und die israelischen Verbrechen nicht unterstützt. Die Menschen in Gaza lieben Russland und das russische Volk sehr. Unter den arabischen Ländern gibt es eine ausgezeichnete Haltung gegenüber Katar, Algerien und Jemen. Unter den nicht-arabischen Ländern – gegenüber dem Iran. Wir glauben, dass der Iran und die Hisbollah intervenieren und den Völkermord in Gaza verhindern werden.

Aber die Haltung gegenüber den Regierungen Ägyptens, der Vereinigten Arabischen Emirate und Jordaniens ist miserabel. Hier gelten sie als Verräter, die sich den USA und Israel gebeugt haben. Der letzte Strohhalm war die Ankündigung des jordanischen Königs, der amerikanischen Luftwaffe Luftstützpunkte zur Verfügung zu stellen. Generell war die Haltung der jordanischen Regierung gegenüber den Palästinensern immer schlecht. Wenn man einen palästinensischen Pass hat, wird man von den jordanischen Sicherheitskräften wie Dreck behandelt – sie können einen am Flughafen oder auf der Straße festnehmen oder eine Razzia durchführen.

Was die Bodenoperation betrifft, glaube ich nicht, dass Israel sie starten wird. Das letzte Mal, dass sie eine begrenzte Bodenoperation durchgeführt haben, war 2014, als die Hamas noch nicht die Waffen hatte, die sie heute hat. Und selbst damals erlitt Israel schwere Verluste. Jetzt werden sie hundertmal höher sein. Wenn sie in Gaza einmarschieren, werden sie alle dort bleiben. Die Menschen glauben, dass die Hamas gewinnen wird. Die Unterstützung für diese Bewegung ist nur gewachsen. Israel wird nichts erreichen, wenn es bombardiert.