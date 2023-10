Wie Sie Ihr Kind vor Transgender-Lügen schützen können

Link zum Video

Die Geschichte auf einen Blick

Die Transgender-Ideologie scheint wie aus dem Nichts aufgetaucht zu sein, aber in den Schulen wird den Kindern schon seit langem beigebracht, dass ihre Identität nichts mit ihrer Biologie zu tun hat und dass das Geschlecht eine Entscheidung ist. Heute wird die Transgender-Ideologie Kindern bereits im Vorschulalter vermittelt

Transgenderismus ist in erster Linie eine soziale Ansteckung, obwohl die Exposition gegenüber synthetischen Chemikalien in der Gebärmutter und im frühen Leben in einigen Fällen eine Rolle spielen kann, insbesondere bei Jungen, die sich als Mädchen identifizieren

Die klassische Geschlechtsdysphorie betraf in erster Linie Jungen und trat immer in einem sehr frühen Alter auf. Heute geben Teenager und junge Erwachsene an, dass sie transgender sind, was früher nie der Fall war. Mädchen, die sich als Jungen identifizieren, machen heute etwa 60 % der Fälle aus

Viele Befürworter der Transgender-Ideologie behaupten, dass man die Pubertät blockieren kann, ohne dass dies negative Auswirkungen hat, und dass die Auswirkungen der Hormontherapie reversibel sind, was beides nicht zutrifft. Die Befürworter der Transgender-Ideologie behaupten auch, dass für transsexuelle Kinder ein hohes Selbstmordrisiko besteht, wenn sie nicht in ihrer neuen Identität bestätigt und medizinisch und chirurgisch behandelt werden, was ebenfalls nicht stimmt

„Lost in Trans Nation“, geschrieben von Dr. Miriam Grossman, einer Kinder- und Jugendpsychiaterin und approbierten Ärztin, gibt Eltern das nötige Wissen und die Werkzeuge an die Hand, um ihre Kinder vor der Ansteckung durch die Transgender-Ideologie zu schützen

In diesem Interview spricht Dr. Miriam Grossman, Kinder- und Jugendpsychiaterin und approbierte Ärztin, über die Gefahren der Transgender-Ideologie, die ihr Spezialgebiet ist, und – was noch wichtiger ist – darüber, wie man seine Kinder vor ihr schützen kann.

Sie ist die Autorin von zwei Büchern, „You’re Teaching My Child What? A Physician Exposes the Lies of Sex Education and How They Harm Your Child“ und „Lost in Trans Nation, A Child Psychiatrist’s Guide Out of the Madness„.

Grossman ist auch Senior Fellow bei der Do No Harm Medicine, die „gegen Identitätspolitik“ und „für einzelne Patienten“ kämpft. „Zuerst nicht schaden“ ist ein Teil des Hippokratischen Eids, auf den sich Ärzte seit jeher verpflichtet haben. Leider ist der Hippokratische Eid massiv pervertiert worden, und „Do No Harm“ ist im Grunde auf der Strecke geblieben.

„Do No Harm ist eine erst kürzlich gegründete Organisation von Medizinern, die der Meinung sind, dass unser Berufsstand vom Weg abgekommen ist“, erklärt Grossman. „Er ist durch Identitätspolitik und andere Themen in einem solchen Maße politisiert worden, dass unsere Patienten und unser Beruf darunter leiden. DoNoHarmMedicine.org wurde von Dr. Stanley Goldfarb gegründet, einem pensionierten Nephrologen der Universität von Pennsylvania. Ich glaube, er war für die Organisation der Lehrpläne für Medizinstudenten an der Universität von Pennsylvania verantwortlich, und er erkannte, in welchem Maße die Politik in die Lehrpläne Einzug gehalten hatte, und war sehr beunruhigt. Also ging er in den Ruhestand und gründete diese erstaunliche Organisation, die ich jedem Mediziner ans Herz legen würde, sich zu informieren und ihr beizutreten.“

Das Aufkommen der Transgender-Ideologie

Obwohl Grossman erst vor kurzem als führende Stimme gegen die Mainstream-Transgender-Darstellung bekannt geworden ist, reichen ihr Engagement und ihre Besorgnis über dieses unwissenschaftliche Glaubenssystem etwa 15 Jahre zurück. Für den flüchtigen Beobachter mag es so aussehen, als sei die Transgender-Ideologie über Nacht aus dem Nichts entstanden, aber das ist nicht der Fall.

„Aber die Lehren, die Ideologie, die besagt, dass unsere Identität von unserer Biologie – die nicht wissenschaftlich fundiert ist – getrennt werden kann, und der Glaube, dass wir jemand anderes sein können als das, was unser Körper uns vorgibt, das wird den Kindern im Sexualkundeunterricht schon seit langem beigebracht“, sagt Grossman. „Ich wurde Mitte der 2000er Jahre darauf aufmerksam, als ich mein Buch ‚Was bringen Sie meinem Kind bei?‘ schrieb. Ich war Psychiater für Studenten an der UCLA, und viele der Kinder, die mit Angstzuständen und Depressionen zu mir kamen, vor allem junge Frauen, waren die Folge eines ungesunden Sexualverhaltens. Viele von ihnen, eine alarmierende Zahl, hatten eine sexuell übertragbare Krankheit, eine STD. Sie hatten Herpes oder Genitalwarzen, und diese Krankheiten werden durch Viren verursacht, die im Grunde unheilbar sind. Wer einmal Genitalwarzen, das humane Papillomavirus oder das Herpesvirus diagnostiziert hat, der hat sie ein Leben lang. Man kann sie zwar kontrollieren, aber nicht beseitigen. Das sind also ernste Krankheiten … Es waren kluge und ehrgeizige Kinder, aber sie trafen diese dummen sexuellen Entscheidungen, indem sie sich mit wildfremden Menschen einließen … Also habe ich mich damit beschäftigt, was den Kindern in der Sexualerziehung beigebracht wird, und ich habe entdeckt, dass es bei der Sexualerziehung … nicht um Gesundheit geht. Es geht nicht darum, gesund zu bleiben. Es geht um … die Förderung sexueller Freiheit – alle Arten von riskantem Verhalten – und darum, die Gesellschaft zu verändern. Mein Buch „Was bringen Sie meinem Kind bei?“ befasst sich mit den Ursprüngen der Sexualerziehung in diesem Land. Es geht um sexuelle Freiheit. Es geht um die Ablehnung jüdisch-christlicher Werte. Es geht ganz sicher nicht darum, Bakterien und Viren zu bekämpfen. Und die Sexualerziehung wird in einem sehr jungen Alter eingeführt, im Kindergarten.“

Die Gender-Ideologie wird sogar noch früher eingeführt, nämlich im Vorschulalter. In Büchern, die Vorschulkindern vorgelesen werden, stehen Dinge wie: „Erwachsene machen Fehler, wenn Babys geboren werden, und nur du weißt, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist“, und „Erwachsene haben vielleicht einen Fehler gemacht, als sie entschieden, dass du ein Mädchen oder ein Junge bist“, oder „Manche Menschen werden mit dem Gehirn eines Jungen und dem Körper eines Mädchens geboren“.

„Diese unverschämt falschen Ideen werden den Kindern in einem sehr, sehr jungen Alter vermittelt“, sagt Grossman, „und das ist die Gefahr. Diese Ideen werden Ihre Kinder erreichen, bevor Sie es tun“.

Transgenderismus ist eine soziale Ansteckung

Grossmans neuestes Buch „Lost in Trans Nation„, das im Juli 2023 erschienen ist, bietet Eltern die praktischen Informationen und Werkzeuge, die sie brauchen, um ihre Familien vor der „Transgender-Ansteckung“ zu schützen.

„Es ist eine soziale Ansteckung“, sagt sie. „Wenn Ihr Kind in einer Freundesgruppe landet, entweder in der Schule oder in der Nachbarschaft oder online, in der es ein oder mehrere Kinder gibt, die sich als transgender, nicht-binär oder eines dieser anderen erfundenen Wörter identifizieren, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass sich Ihr Kind … auch damit identifiziert. Keine Familie ist also immun. Ich habe mit Hunderten und Aberhunderten von Eltern gesprochen, und ich habe in meiner Praxis viele, viele Kinder gesehen, die in dieses Glaubenssystem hineingezogen wurden. Und glauben Sie mir, das ist eine sehr schwierige Sache.“

Die Transgender-Ansteckung ist inzwischen so weit verbreitet, dass Grossman vermutet, dass die meisten Studenten, Gymnasiasten und Grundschüler glauben, dass Sex und Gender zwei verschiedene Dinge sind und dass man sein Geschlecht frei wählen kann, weil sie so indoktriniert worden sind.

„Wenn ich das Wort „indoktriniert“ verwende, dann meine ich damit, dass ihnen dies unablässig immer und immer wieder eingetrichtert wurde. Sie werden mit dieser Idee bombardiert, als ob sie eine Tatsache wäre. Es ist keine Tatsache, es ist eine Überzeugung. Und es ist ein unerhörter Glaube. Es ist ein irrationaler Glaube, dass man etwas anderes sein kann als das, was der Körper einem vorgibt zu sein. Aber dieser Glaube wird ihnen rund um die Uhr aus allen Richtungen aufgedrängt, und er wird als Tatsache dargestellt. Und er wird so präsentiert, dass Fragen nicht erlaubt sind. Wenn du zweifelst, wenn du zögerst, wenn du Fragen stellst, dann bist du ein Hasser und du bist transphob. Kinder wollen dazugehören. Kinder wollen in ihrer sozialen Gruppe akzeptiert werden. Sie wollen nicht als Außenseiter angesehen werden und schon gar nicht als transphob. Das ist das Äquivalent zu Rassismus, Sexismus und all den anderen schrecklichen Dingen. Deshalb verwende ich das Wort „indoktriniert“, und deshalb wird die Mehrheit von ihnen das glauben. Es wird ihnen von Behörden, Bildungsbehörden, medizinischen Behörden, Regierungsbehörden präsentiert, und sie hören nicht die Argumente der anderen Seite.“

Geschlechtsdysphorie damals und heute

Als Grossman Medizin studierte, war eine schnell einsetzende Geschlechtsdysphorie (wenn ein kleines Kind plötzlich darauf besteht, das andere Geschlecht zu haben) äußerst selten. Das änderte sich um 2015, als die Zahl der Fälle plötzlich explodierte.

Im Gegensatz zur klassischen Geschlechtsdysphorie betreffen diese neueren Fälle jedoch in der Regel Jugendliche und junge Erwachsene, was zuvor nicht der Fall war. Außerdem waren in der Vergangenheit überwiegend Jungen von Geschlechtsdysphorie betroffen, und zwar in einem Verhältnis von etwa 6:1. Heute machen Mädchen, die sich als Jungen identifizieren, etwa 60 % der Fälle aus.

Wie viele andere vermute auch ich, dass synthetische Chemikalien, von denen viele eine östrogene Wirkung haben, eine Rolle spielen könnten, insbesondere bei Jungen, die sich als Mädchen identifizieren. Grossman schließt diese Möglichkeit nicht aus, aber aufgrund ihrer Arbeit vermutet sie, dass soziale Medien und Gruppendruck nach wie vor die Hauptursachen sind.

„Die Kinder sagen das auch“, sagt sie. „Sie entwickeln Symptome der Unzufriedenheit mit ihrem Körper, nachdem sie sich diese YouTube-Videos von Kindern angeschaut haben, die ihre eigene Dysphorie und ihren eigenen Weg dokumentieren. Es gibt also definitiv ein Element der sozialen Ansteckung“.

Transgenderismus ist ein falsches Heilmittel für ihre Leiden

Es überrascht nicht, dass Kinder mit einer Vorgeschichte von psychiatrischen Problemen, z. B. auf dem autistischen Spektrum oder mit Angstzuständen, Depressionen oder emotionalen Traumata, anfälliger dafür sind, der Gender-Ideologie zum Opfer zu fallen.

„Sie lernen etwas über die Gender-Ideologie, und es wird ihnen gesagt, dass dies der Grund für ihr Leid sein könnte – ‚Du hast das Gefühl, dass du nicht dazugehörst … weil du im falschen Körper steckst.‘ Und sie kommen zu der Überzeugung, dass alle ihre Probleme durch diese eine Lösung gelöst werden, dass die Identifizierung als das andere Geschlecht, die Änderung ihres Namens, ihrer Pronomen und ihres Aussehens … die Lösung sein wird. Wir hören das immer wieder von denjenigen, die den Übergang vollzogen haben, den Menschen, die die „Affirmation“ durchlaufen haben, und als sie reifer wurden, stellten sie fest: „Oh mein Gott, was habe ich mir angetan?“ und bereuen, was sie getan haben. Ich verwende diese Sprache nicht gerne, weil es eine Orwellsche Sprache ist, aber nennen wir es einfach so, wie es die Schulmedizin nennt, nämlich „Gender-Affirmation“, was natürlich bedeutet, dass man die Biologie leugnet. Eines der wichtigsten Dinge, über die die Betroffenen sprechen, ist, dass sie davon überzeugt waren, dass dies die Lösung für all ihre psychischen Probleme sein würde. Stattdessen durchlaufen sie den Prozess, ihre Körper sind manchmal durch Hormone und Operationen dauerhaft entstellt, und ihre psychischen Probleme wurden nicht angegangen.“

Kinder und Eltern werden belogen

Erschwerend kommt hinzu, dass Kinder und Jugendliche über die Folgen von Hormontherapie und Operationen belogen werden. Es handelt sich um dauerhafte Veränderungen, die für ein wahrscheinlich vorübergehendes emotionales Problem vorgenommen werden. Wenn man seine Meinung ändert, kann man den angerichteten Schaden nicht mehr rückgängig machen.

Bemerkenswerterweise behaupten viele Vertreter der affirmativen Gesundheitsfürsorge, dass man die Pubertät ohne negative Auswirkungen blockieren kann und dass die Auswirkungen der Hormontherapie reversibel sind, was beides nicht stimmt.

Die Befürworter der Transgender-Ideologie behaupten auch, dass für transsexuelle Kinder ein hohes Selbstmordrisiko besteht, wenn sie nicht in ihrer neuen Identität bestätigt und medizinisch und chirurgisch behandelt werden, was ebenfalls nicht stimmt.

Tatsächlich ist das genaue Gegenteil der Fall. Für Transitionisten besteht ein hohes Selbstmordrisiko, weil es nicht nur ein Kampf ist, zu ihrer wirklichen Identität zurückzukehren, sondern weil viele von ihnen jetzt schwere medizinische Probleme haben, die durch die Hormone und die Operation verursacht wurden.

Insbesondere diejenigen, die sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen haben, sind mit der sehr realen Möglichkeit lebenslanger medizinischer Probleme und damit verbundener Depressionen konfrontiert. Viele haben urologische Probleme, wiederkehrende Infektionen, chronische Schmerzen und sexuelle Funktionsstörungen. Sie sind auch unfruchtbar und werden nie Kinder bekommen können.

„In meiner Aussage vor dem Kongress vor einigen Monaten habe ich darauf hingewiesen, dass es in Ländern wie Schweden, Norwegen, Finnland und dem Vereinigten Königreich, in denen diese medizinischen Behandlungen in den letzten Jahren für Kinder im Wesentlichen unzugänglich gemacht wurden, keine Zunahme von Selbstmorden oder eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit gegeben hat. Das ist also einfach nicht wahr. Es ist eine schreckliche Fehlinformation und emotionale Erpressung [zu sagen]: „Die einzige Chance für Ihr Kind, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen, besteht darin, dass Sie sich auf die neue Identität einlassen und ihm alles geben, was es sich wünscht, auch wenn Ihr Kind 10 oder 12 Jahre alt ist. Und genau das ist es, was in den Gender-Kliniken passiert. Es ist sehr, sehr wichtig, dass die Menschen mein Buch lesen, nicht nur Familien, die sich inmitten dieser Schwierigkeiten befinden, sondern auch Familien, die in Zukunft damit konfrontiert werden könnten, damit sie vorbereitet sind und verstehen können, worum es geht, damit sie wissen, wie sie reagieren und wie sie ihr Kind schützen können, bevor es indoktriniert wird.“

Eine Generation von geschädigter Jugend

Selbst wenn sie nicht an den Geschlechtsorganen operiert werden, erhalten Jungen massive Dosen Östrogen, ein bekanntes Karzinogen für den Menschen, das eine Fülle von gesundheitlichen Folgen hat. Mädchen, die hochdosiertes Testosteron erhalten, müssen ebenfalls mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen rechnen, darunter irreversible Stimmveränderungen und Blutgerinnungsstörungen.

Immer mehr Mädchen im Teenageralter werden außerdem einer doppelten Mastektomie unterzogen. Es gibt keine genauen Zahlen darüber, wie viele Top-Operationen durchgeführt werden, da niemand Transgender-Behandlungen und Operationen zur Geschlechtsumwandlung erfasst, aber es ist definitiv keine Seltenheit mehr. Grossman kommentiert:

„Als ich mein Buch schrieb und an dem Kapitel über doppelte Mastektomien arbeitete, gab es 47.000 junge Mädchen, die auf GoFundMe Geld für eine Brustoperation sammelten – 47.000 … Es gibt eine ganze Gruppe junger Frauen, denen man eingeredet hat, dass ihre Brüste nur Wegwerf-Sexobjekte sind, die keinem anderen Zweck dienen. Junge Frauen werden nie über die großartige Biologie des Stillens und die Ernährung von Neugeborenen aufgeklärt, die den Goldstandard darstellt. Es gibt nichts Besseres für ein Neugeborenes als Muttermilch“.

Der Wahnsinn kommt von ganz oben

Das Leben von Kindern wird durch Lügen ruiniert, und wir müssen genauso aggressiv an den biologischen Fakten festhalten wie die Indoktrinatoren, die gefährdete Kinder zu zerstörerischen Gesundheitsentscheidungen drängen.

Ein großer Teil des Problems ist das Bildungssystem, denn in den meisten Schulen wird die Transgender-Ideologie gelehrt. Die Lösung wäre also, die Kinder aus diesen Schulen herauszuholen. Grossman stimmt dem zu und sagt:

„Da Geschlechterfragen als Bürgerrecht verankert wurden, kann jeder Lehrer das Thema in den Unterricht einbringen – in englischer Literatur, Sozialkunde, Staatsbürgerkunde, Geschichte. Eltern müssen sich auch darüber im Klaren sein, dass … es aktivistische Lehrer, aktivistische Sozialarbeiter und Berater gibt, die darauf aus sind, ihr Kind zu beeinflussen, und sie werden so weit gehen, es vor der Familie geheim zu halten, wenn das Kind in der Schule eine Art Identitätsänderung wünscht. Die Schule wird es vor den Eltern geheim halten, was ein weiteres empörendes Element in all dem ist, denn es ist das Recht der Eltern, so etwas zu wissen. Ja, Sie können Ihr Kind nicht nur von der öffentlichen Schule nehmen, sondern es gibt auch Privatschulen, die diese Ideologie fördern … Ihre Berufsverbände – die National Educational Association, die Berufsverbände von Sozialarbeitern, Schulberatern, Berufsberatern und Schulleitern – sie alle haben sich dieses Narrativ zu eigen gemacht. Sie sind also verpflichtet, diese Richtlinien zu befolgen, und die Richtlinien sehen vor, die Eltern im Unklaren zu lassen, wenn das Kind sagt, dass es das will. In meinem Buch erzähle ich die Geschichte von Lehrern, die es für falsch hielten, die Eltern über die Geschlechtsidentität ihres Kindes in der Schule im Unklaren zu lassen, und die den Eltern diese Information mitteilten. Sie wurden entlassen. Es gibt Lehrer, vor allem die jüngeren, die indoktriniert worden sind. Aber mir schreiben Leute, die Schulpsychologen und Lehrer sind, und sie sagen Dinge wie: „Ich kann das nicht mehr machen. Ich verlasse dieses Feld. Ich gehe in den Ruhestand, ich kann das einfach nicht mehr machen, es ist falsch. Die Eltern müssen sich dessen also bewusst sein. Ich habe dem Buch einen Anhang beigefügt, der von Anwälten verfasst wurde, die auf Kinder- und Elternrechte spezialisiert sind, und sie erklären genau, wie man proaktiv vorgehen kann. Selbst wenn Ihr Kind in den Kindergarten kommt, können Sie in die Schule gehen und mit einem Formular, das ich auf meiner Website, miriamgrossmanmd.com, zur Verfügung stelle, die Schule darauf hinweisen, dass sie keine verfassungsmäßigen Rechte hat, die Erziehung Ihres Kindes zu lenken, dass Sie nicht wollen, dass Ihr Kind in der Gender-Ideologie unterrichtet wird, und dass Sie Ihrem Kind nicht erlauben, an einem Programm oder einem Club teilzunehmen, in dem diese Ideologie gelehrt wird. Und Sie geben sicherlich nicht die Erlaubnis, dass Ihr Kind mit einem anderen Namen angesprochen wird oder dass es die Toiletten des anderen Geschlechts benutzen darf. Sie müssen [das] tun.“

Impfen Sie Ihre Kinder durch biologische Bejahung

Eine weitere wichtige Strategie, die Eltern anwenden sollten, besteht darin, die Biologie ihrer Kinder von Anfang an zu bestätigen. Indem Sie ihnen den Wert und die Beständigkeit ihres biologischen Geschlechts vermitteln, können Sie sie wirksam gegen spätere gestörte Vorstellungen „impfen“. Grossman erklärt:

„Man kann zu einem Zwei- oder Dreijährigen sagen: ‚Du weißt, dass du ein Junge bist und immer ein Junge sein wirst. Vom allerersten Moment deiner Erschaffung an warst du ein Junge. Dieser Satz, „bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht“, macht mich verrückt, weil er so, so falsch ist. Er ist so ungeheuerlich unwahr. Das Geschlecht wird nicht bei der Geburt zugewiesen. Das Geschlecht wird bei der Empfängnis festgelegt, und es ist dauerhaft. Kindern wird vorgegaukelt, dass das Geschlecht – ob männlich oder weiblich – zufällig zugewiesen wird. Irgendein Arzt oder eine Krankenschwester im Kreißsaal wirft einen Blick auf dich und trifft diese willkürliche Entscheidung, die in Wirklichkeit auf keiner realen Grundlage beruht. Nein, Sie wollen Ihr Kind gegen diese Vorstellung impfen. Sie wollen Ihrem Kind sagen: „Du warst schon immer ein Junge oder ein Mädchen und wirst es auch immer sein. Und das ist eine großartige Sache. Bringen Sie ihm auch bei, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ein Mädchen oder ein Junge zu sein. Es gibt nicht nur eine Art. Es gibt Mädchen, die sich gerne schminken und all diese klischeehaften weiblichen Dinge tun, und es gibt andere Mädchen, die nie ein Kleid anziehen wollen und sich für Bauarbeiten und Sport interessieren. Und das ist großartig. Das ist die eine Art, ein Mädchen zu sein. Von klein auf können wir den Kindern also sagen, dass es nicht nur eine Art gibt, ein Mädchen oder ein Junge zu sein, denn die Ideologie sagt ihnen, dass man vielleicht gar kein Mädchen (oder ein Junge) ist, wenn man nicht in diese lächerlichen Stereotypen passt. Sie wollen also, dass Ihr Kind erkennt, dass das keinen Sinn ergibt.“

Ein weiterer Punkt, der Kindern von klein auf beigebracht werden muss, ist die Tatsache, dass männlich oder weiblich zu sein Auswirkungen auf jedes System des Körpers hat. Es geht nicht nur um ein paar oberflächliche anatomische Unterschiede.

Das biologische Geschlecht – unveränderlich durch das Vorhandensein von XX- oder XY-Chromosomen in jeder Zelle des Körpers – beeinflusst die Funktionsweise des Gehirns, des Herz-Kreislauf-Systems, des Magen-Darm-Trakts und des Immunsystems, und keine noch so große Menge an Sexualhormonen und Operationen kann daran etwas ändern.

Durch die Einnahme von Hormonen zur Verweiblichung oder Vermännlichung des Körpers richten Sie im gesamten System totalen Schaden an, weil es nicht für diese Hormone ausgelegt ist. Das einzige vorhersehbare Ergebnis einer Transgender-Hormontherapie sind gesundheitliche Probleme.

Mehr Informationen

Die Transgender-Ideologie ist eine allgegenwärtige Bedrohung für unsere Kinder, und Eltern müssen sich darüber informieren, wie sie sie am wirksamsten bekämpfen können. Grossmans Buch „Lost in Trans Nation“ ist derzeit das einzige Buch, das Eltern das nötige Rüstzeug gibt. Wenn Sie also kleine Kinder haben, besorgen Sie sich ein Exemplar. Verschenken Sie das Buch auch an neue Eltern. Es könnte das wertvollste Babygeschenk sein, das sie bekommen können. Abschließend sagt Grossman:

„Eltern, es ist wirklich wichtig, dass ihr so viel wie möglich wisst. Ich habe mit Herz und Seele an diesem Buch [‚Lost in Trans Nation‘] geschrieben, weil ich zu viel gesehen habe. Ich habe gesehen, wie Menschen, Ehen und Familien durch diese Ideologie zerstört wurden. Aus diesem Grund habe ich dieses Buch geschrieben. Es war nicht leicht, dieses Buch zu schreiben. Es ist auch nicht leicht zu lesen. Aber wir müssen in der Realität leben und wissen, was vor sich geht. Eltern, die sich an mich wenden, sagen mir alle das Gleiche. Sie sagen: „Wir wurden überrumpelt. Wir haben uns nie vorgestellt, dass so etwas passieren könnte. Wir waren nicht darauf vorbereitet.‘ Ich möchte also, dass die Eltern vorbereitet sind … Ich habe tonnenweise Informationen, mit denen sich die Familien schützen können. Wenn Ihr Kind erst einmal involviert ist, kann es sehr schwierig sein, es da wieder herauszuholen, weil es quasi einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Sie glauben nicht nur, dass sie im falschen Körper geboren wurden, sondern wurden auch dahingehend gewarnt, dass jeder, der sie herausfordert, jeder, der ihren neuen Namen und ihre neuen Pronomen nicht benutzt, ein schlechter Mensch ist. [Man hat ihnen gesagt, dass ihr Zuhause unsicher sein könnte, wenn ihre Eltern ihren neuen Namen nicht annehmen, und dass sie vielleicht woanders leben müssen … Dies ist ein Versuch, unsere Kultur und unsere Gesellschaft zu verändern – einen Keil zwischen Kinder und ihre Eltern zu treiben und dem Staat zu sagen, dass wir wissen, was das Beste für Ihr Kind ist, nicht Sie. Das ist eine sehr gefährliche Situation. Und ich denke, es ist wichtig zu erwähnen, dass andere Länder, sehr fortschrittliche Länder wie Schweden, eine Kehrtwende vollzogen haben. Diese anderen Länder sagen, dass die Kinder eine Psychotherapie brauchen. Dies ist eine emotionale Störung.“

Neben ihrem Buch finden Sie auch weitere Informationen auf ihrer Website miriamgrossmanmd.com, einschließlich der „Parent’s Notice to Schools“. Wenn Sie ihr auf Twitter/X folgen möchten, lautet ihr Handle @Miriam_Grossman. Ziehen Sie auch in Betracht, Mitglied der Do No Harm Medicine zu werden.

