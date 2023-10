Eine im JAMA veröffentlichte VA-Studie zeigt, dass COVID und Grippeimpfungen das Risiko eines Krankenhausaufenthalts nicht verringern

Von Steve Kirsch

Natürlich sollte die Studie eine andere Wirkung zeigen. Aber sie ergab „zufällig“, dass die COVID- und die Grippeimpfung das Risiko einer Krankenhauseinweisung durch das Virus, gegen das sie entwickelt wurden, nicht verringern.

Zusammenfassung

Ich liebe es einfach, wenn eine Arbeit, die ein positives Ergebnis zeigen soll, versehentlich Daten zeigt, die beweisen, dass weder die COVID- noch die Grippeimpfung das Risiko einer Krankenhauseinweisung aufgrund der jeweiligen Krankheit bei älteren Menschen verringert. Ein doppelter Wermutstropfen.

Die lächerliche Behauptung der CDC

So etwas kann man sich nicht ausdenken. Das können Sie wirklich nicht.

Für das Protokoll, hier ist, was die CDC sagte:

Über den JAMA-Artikel

Todesrisiko bei Patienten, die wegen COVID-19 im Vergleich zur saisonalen Grippe im Herbst-Winter 2022-2023 ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Diese Arbeit wurde in JAMA veröffentlicht und über 100.000 Mal aufgerufen.

In dieser Arbeit wurde das Sterberisiko bei VA-Patienten untersucht, die zwischen dem 1. Oktober 2022 und dem 2. März 2023 wegen COVID bzw. Grippe ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Es handelte sich praktisch ausschließlich um Männer, und die Gruppen hatten ein ähnliches Durchschnittsalter (71 vs. 73).

Die BASELINE-Merkmale wurden anhand der eingeschriebenen Personen ermittelt. Zwischen dem 1. Oktober 2022 und dem 31. Januar 2023 wurden alle Personen erfasst, die entweder mit COVID oder mit Grippe (aber NICHT mit beidem) ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Hinweis: Die Studie schloss diejenigen aus, die mit beiden Infektionen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Viele der Studienteilnehmer hatten jedoch sowohl den COVID- als auch den Grippeimpfstoff erhalten.

Die BASELINE-Merkmale waren in meinem Fall das verblüffende Ergebnis, weil die mit COVID ins Krankenhaus eingelieferten Personen nicht dasselbe Impfprofil aufweisen sollten wie die mit Grippe ins Krankenhaus eingelieferten Personen. Mehr dazu weiter unten.

Der Hauptpunkt der Studie ist jedoch der Nachweis, dass die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu sterben, etwas höher ist als an Grippe, wenn man wegen der einen oder der anderen Krankheit ins Krankenhaus eingeliefert wird (nicht wegen beiden). Ich widerspreche dieser Schlussfolgerung nicht.

In der Studie wurde AUCH das Risiko untersucht, an COVID zu sterben, und zwar für Ungeimpfte und Geimpfte:

Hier sind die Ergebnisse für DEATH:

Was die Studie nicht gezeigt hat

Die Studie hat gezeigt, dass geimpfte Personen, die wegen COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden, weniger wahrscheinlich sterben als ungeimpfte.

Bedeutet das, dass man geimpft werden sollte?

Nein! Das Prädikat ist sehr restriktiv: „Wenn Sie alle COVID-Impfungen überlebt haben und noch am Leben sind und Sie COVID bekommen haben und im Krankenhaus gelandet sind, …“

Die Frage, die sich ein älterer Mensch stellen sollte, ist, ob Menschen, die die COVID-Impfung erhalten haben, länger leben als Menschen, die sie nicht erhalten haben.

Insbesondere hat diese Studie NICHT eine zufällig ausgewählte Kohorte von Januar 2020 an verfolgt und dann eine Zeitreihenanalyse durchgeführt, um zu sehen, wie die Geimpften gegenüber den Ungeimpften in Bezug auf den Tod abschneiden. Aus irgendeinem Grund scheinen sie diese Studien nie durchführen zu wollen. Ich frage mich, warum? Hmmmm….

Ich habe mich hier darüber beschwert:

Has anyone seen a retrospective cohort study or case control study using the entire Medicare database, age, stratified, to compare results for vaccinated vs. unvaccinated on mortality?



Nobody, I’ve asked, is aware of such a study. If that is true, it’s amazing to me that nobody…