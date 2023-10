Ein weltweit renommierter Polarforscher hat Stellung bezogen, um das narrative Bild der globalen „Klimakrise“ der Globalisten zu widerlegen und die Öffentlichkeit davor zu warnen, dass die Erde tatsächlich auf eine Phase „globaler Abkühlung“ zusteuert.

Andrey Fedotov, führender Polarforscher des Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, erklärte, dass die „Erwärmung kurz vor dem Ende“ steht und der Planet vor einer „Eiszeit“ steht.

„Laut meinen Schätzungen sollte der Übergang im Jahr 2030–2035 stattfinden“, sagte Fedotov.

Fedotov, Doktor der geologischen und mineralogischen Wissenschaften, berief sich auf seine Studien des Baikalsees und historischer Klimaepochen.

„Wenn die Eiszeit kommt, werden Sie es sofort spüren“, warnt er.

Fedotov fordert die Öffentlichkeit auf, Vorbereitungen zu treffen, da solche Kältegrade einen schweren Einfluss auf die weltweite Lebensmittelversorgung haben würden.

In einem Interview mit der Russian Academy of Sciences (RAS) erklärte Fedotov:

RAS: „Mit anderen Worten, uns erwartet keine Erwärmung, sondern Abkühlung. Wann?“

Andrey Fedotov: „Derzeit befinden wir uns in einer guten Zeit, aber wir werden zu einer schlechteren übergehen.

„Es ist unvermeidlich. Nach meinen Schätzungen sollte der Übergang im Jahr 2030–2035 erfolgen.“

RAS: „Ist die Eiszeit bereits angebrochen, aber wir haben es noch nicht gespürt?“

Fedotov: „Nein. Wenn sie kommt, werden Sie es sofort spüren.“

RAS: „Und was sollte jetzt getan werden?

„Sollten wir Filzstiefel, warme Kleidung, Heizungen vorbereiten?“

Fedotov: „Ich würde mit Lebensmitteln anfangen.

„Hungrig in Filzstiefeln wird nicht lange dauern.“

Während westliche Medienunternehmen weiterhin das Narrativ der „Klimakrise“ an die Öffentlichkeit drängen, erwähnen russische Medien selten grüne Agenda-Themen.

Russische Fernsehzuschauer würden annehmen, dass „Klimawandel“ keine etablierte Tatsache ist.

In in den vergangenen zehn Jahren regelmäßig von staatlichen russischen Kanälen ausgestrahlten Programmen, in denen Zweifel gesät werden, werden die Zuschauer mit der Botschaft konfrontiert, dass die Klimadebatte noch andauert.

Die Theorien über eine bevorstehende globale Abkühlung haben die gleiche Glaubwürdigkeit wie der Konsens über die menschengemachte Erwärmung, der von dem Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) der Vereinten Nationen propagiert wird.

In einer Episode der Sendung „The Most Shocking Hypotheses“ des staatlich kontrollierten REN TV-Netzwerks im Jahr 2020 hieß es, dass „die globale Erwärmung sich als weltweiter Betrug herausstellte“.

In der Episode wird kurz erwähnt, dass die Informationen in der Show im Widerspruch zur etablierten Wissenschaft stehen.

Der Gastgeber behauptete jedoch, dass ihr Zweck darin bestehe, eine andere Hypothese vorzulegen, damit die Zuschauer ihre eigenen Schlüsse ziehen könnten.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat auch in seinen zwei Jahrzehnten an der Macht gemischte Rhetorik zum Thema Klima geäußert.

Im Jahr 2003 scherzte Putin berühmt, dass die Russen nicht so viele Pelzmäntel kaufen müssten, wenn die globale Erwärmung real wäre.

Im Jahr 2019 erklärte er, dass die Erwärmung nachweislich vom Menschen verursacht wird, und argumentierte, dass „niemand die Ursachen des globalen Klimawandels kennt“.

Im Mai erklärte der Eurasian Economic Integration Council der RAS, dass die Erwärmung der Erde nicht vom Menschen verursacht werde und hauptsächlich auf den „Austritt von Kaliumisotopen aus den Tiefen der Erde“ zurückzuführen sei.

Nach Ansicht des Rates steht dies im Zusammenhang mit der „zunehmenden Emission von natürlichem Wasserstoff, der Ozonlöcher erzeugt“.