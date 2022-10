Gazprom-Chef warnt EU: „Ganze Städte könnten in diesem Winter einfrieren“

Obwohl die europäischen Erdgasspeicher für diesen Winter fast voll sind, warnte der Chef des russischen Energiekonzerns Gazprom PJSC laut Bloomberg davor, dass europäische Haushalte im Falle eines Kälteeinbruchs einfrieren könnten.

Der Winter kann relativ warm sein, aber eine Woche oder sogar fünf Tage wird es ungewöhnlich kalt sein, und es ist möglich, dass ganze Städte und Länder, Gott bewahre, einfrieren“, sagte Gazprom-Chef Alexey Miller auf der Russian Energy Week in Moskau.

Miller sagte, dass in Europa während der Spitzenzeiten der Winternachfrage eine Lücke von 800 Millionen Kubikmetern NatGas pro Tag entstehen könnte, was etwa einem Drittel des Gesamtverbrauchs entspricht. Die Zahlen stammen aus einem Bericht nicht namentlich genannter Analysten.

Die Erdgaslieferungen nach Europa sind in dieser Woche bisher stabil, wenn auch im Vergleich zum letzten Jahr auf einem niedrigeren Niveau. Die Lieferungen über die Ukraine sind eine der letzten verbleibenden russischen Versorgungslinien nach Westeuropa, nachdem die Nord Stream-Pipelines bombardiert wurden. Obwohl die NatGas-Lieferungen zurückgegangen sind und viele europäische Volkswirtschaften an den Rand einer Rezession gebracht haben, sind die Lagerbestände auf dem gesamten Kontinent mit 91 % nahezu voll.

Die gute Nachricht ist, dass die Lagerhaltung in der EU über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 71 % für diese Zeit des Jahres liegt.

Die niederländischen Frontmonats-Gasfutures, eine europäische Benchmark, haben sich seit Ende August aufgrund der Entlastung der Lagerbestände und der Hoffnung auf einen wärmeren Winter fast halbiert.

Neue Daten des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) zeigen jedoch, dass ein Hochdrucksystem über Westeuropa kälteres Wetter, weniger Wind und weniger Niederschlag bringen könnte. Weniger Wind würde die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen verringern.

Der Vorstandsvorsitzende von Gazprom sagte, dass die NatGas-Lagerbestände der EU im März auf 5 % geschrumpft sein könnten…

Sicher, Europa wird überleben, aber was wird bis zur Einspeicherung des Gases“ vor dem Winter 2023 und 2024 passieren? Dann wird klar sein, dass die Energiekrise nicht von kurzer Dauer ist.

Es scheint, dass die Energiekrise in Europa noch lange nicht vorbei ist… Das Vereinigte Königreich warnt bereits davor, dass es in diesem Winter nicht in der Lage sein wird, genügend Erdgas zu importieren, sodass es zu Stromausfällen im gesamten Netz kommen könnte.