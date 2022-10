Das neue Normal: „Impfstoff“

„Impfstoff“ ist ein Wort mit einer einfachen Bedeutung. Ich zitiere es aus dem Oxford-Wörterbuch:

Eine Substanz, die verwendet wird, um die Produktion von Antikörpern anzuregen und Immunität gegen eine oder mehrere Krankheiten zu verleihen, hergestellt aus dem Erreger einer Krankheit, seinen Produkten oder einem synthetischen Ersatz, der so behandelt wird, dass er als Antigen wirkt, ohne die Krankheit zu verursachen.

Und hier, von der Website der CDC:

Impfstoff: Ein Produkt, das das Immunsystem einer Person dazu anregt, eine Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu erzeugen und die Person vor dieser Krankheit zu schützen.

Die Encyclopedia Brittanica sagt mehr oder weniger dasselbe. Das Gleiche gilt für dictionary.com. Universität Cambridge. Merriam Webster.

Sie verstehen, worum es geht.

Ein „Impfstoff“ ist eine Substanz, die, wenn sie in einen Körper injiziert wird, „Immunität“ gegen eine bestimmte Krankheit verleiht. Diese Person, die nun immun ist, ist daher nicht mehr in der Lage, diese Krankheit an andere weiterzugeben. Das ist der ganze Sinn einer Impfung.

Aber das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, denn jedes zweite Wort in den Nachrichten ist heutzutage „Impfstoff“.

Der „Impfstoff“ für Covid19 – ob von Pfizer, Moderna, AstraZeneca oder Johnson&Johnson – wird überall angepriesen, wohin man schaut. Diese Unternehmen haben im letzten Jahr mit dem Verkauf von Hunderten von Millionen Dosen ihrer „Impfstoffe“ Milliarden verdient.

Aber erfüllen die Covid19-Impfungen die oben genannten Definitionen? Oder ist „Impfstoff“ ein weiteres Wort, dessen Bedeutung vor unseren Augen verändert wird?

Heute wird ohne Weiteres zugegeben, dass Covid-„Impfstoffe“ keine Immunität gegen Infektionen verleihen und nicht verhindern, dass man die Krankheit auf andere überträgt. In einem Artikel im British Medical Journal wurde sogar hervorgehoben, dass die Impfstoffstudien nicht einmal darauf abzielten, zu beurteilen, ob die „Impfstoffe“ die Übertragung einschränken.

Die Medien und Regierungserklärungen sind voll von gegenteiligen Behauptungen, aber sie sind voll mit „wahrscheinlich“, „Sicher und Wirksam“ und „könnte“.

Die Impfstoffhersteller selbst haben bei der Freigabe der ungetesteten mRNA-Gentherapien deutlich gemacht, dass die „Wirksamkeit“ ihres Produkts auf der „Verringerung der Schwere der Symptome“ beruht.

Ausgehend davon und von der englischen Sprache könnte man argumentieren, dass das, wozu wir alle ermutigt werden, NICHT wirklich ein „Impfstoff“ im eigentlichen Sinne des Wortes ist.

Vielleicht sollten wir also aufhören, es so zu nennen.